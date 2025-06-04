Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
ardharharharhr.jpg

В этой подборке вы найдете боевую комедию с Ван Даммом, фантастическую драму в духе «Эквилибриума», приключенческий экшен с Эриком Робертсом и другие новинки, которые уже появились в сети.

 Содержание:

Мститель: Игра на выживание
Отречение
Садовник
Потерянная принцесса
Заведи меня

Мститель: Игра на выживание / Beterang 2 / I, the Executioner



Страна: Корея Южная 
Жанр: криминал, боевик, комедия
Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссер: Рю Сын-ван
В ролях: Хван Джон-мин, Чон Хэ-ин, О Даль-су, О Дэ-хван, Чан Юн-джу и другие

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В стране орудует маньяк по кличке Хэчи. Однако далеко не все его осуждают, ведь жертвы сами виновники страшных преступлений. Общественное мнение внезапно начинает склоняться в сторону жестокого мстителя, что сильно мешает поиску полиции. Следствие ведет детектив который в отличие от журналистов считает, что «хороших убийц» не бывает. Но дело принимает более опасный оборот, когда законник берёт в команду талантливого новичка.

Отречение / The Surrender



Страна: США, Канада
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 5,4
Режиссер: Джулия Макс
В ролях: Колби Минифи, Кейт Бёртон, Челси Элден, Вон Армстронг, Райли Роуз Критчлоу и другие

Меган вместе с матерью ухаживает за умирающим от рака пожилым отцом. Мнения женщин часто расходятся, они ругаются, выясняют отношения, но когда отец умирает, у Меган появляется куда более весомый повод усомниться в правоте родительницы. Оказывается, та вызвала специалиста по воскрешению мертвых и готовится провести ритуал.

Садовник / Le jardinier



Страна: Франция
Жанр: комедия, боевик
Рейтинг IMDb: 4,1
Режиссер: Давид Шарон
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Микаэль Юн, Навель Мадани, Поксси, Жером Ле Баннер и другие

Серж скован государственной тайной. Его жизнь оказывается в смертельной опасности, когда он, с семьей и садовником — Лео, оказываются в правительственном списке смертников. Чтобы выжить, им предстоит создать хитроумный план, который позволит им скрыться и раскрыть все правительственные тайны. Каждый шаг в этом опасном процессе может стать решающим для их судьбы, и они должны научиться доверять друг другу, несмотря на недавние предательства и угрозы.

Потерянная принцесса / The Lost Princess



Страна: США, Марокко
Жанр: приключения, боевик
Рейтинг IMDb: 6,3
Режиссер: Хичам Хаджи
В ролях: Эрик Робертс, Роберт Неппер, Гари Дурдан, Киллиан О’Салливан, Ирма Лэйк и другие

Окутанный мраком и тайнами замок, хранящий память о трагической любви, становится для миллиардера Алека Туати точкой отсчета и его истинным предназначением. Вместе с союзниками он вступает в неравную борьбу, защищая наследие замка и вековую волю предков.

Заведи меня / Turn Me On



Страна: США 
Жанр: фантастика, драма
Рейтинг IMDb: 5,6
Режиссер: Майкл Тибурски
В ролях: Бел Паули, Ник Робинсон, Люк Кирби, Гриффин Ньюман, Ава Айзенсон

Уильям и Джой живут в идеальном мире и максимально цивилизованном обществе, где нет больше войн, голода, боли и страданий. Причиной тому особые витамины, благодаря которым люди совсем перестали испытывать эмоции. Однажды молодая пара пропускает прием загадочного лекарства, открывая для себя совершенно новый мир.
-3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
8 незаслуженно забытых хорроров, которые пугают до мурашек
SOSUS, Лошарик: обзор фильма «Миссия невыполнима: финальная расплата»

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии