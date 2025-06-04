Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете боевую комедию с Ван Даммом, фантастическую драму в духе «Эквилибриума», приключенческий экшен с Эриком Робертсом и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание:• Мститель: Игра на выживание
• Отречение
• Садовник
• Потерянная принцесса
• Заведи меня
Мститель: Игра на выживание / Beterang 2 / I, the Executioner
• Страна: Корея Южная
• Жанр: криминал, боевик, комедия
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссер: Рю Сын-ван
• В ролях: Хван Джон-мин, Чон Хэ-ин, О Даль-су, О Дэ-хван, Чан Юн-джу и другие
Отречение / The Surrender
• Страна: США, Канада
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,4
• Режиссер: Джулия Макс
• В ролях: Колби Минифи, Кейт Бёртон, Челси Элден, Вон Армстронг, Райли Роуз Критчлоу и другие
Меган вместе с матерью ухаживает за умирающим от рака пожилым отцом. Мнения женщин часто расходятся, они ругаются, выясняют отношения, но когда отец умирает, у Меган появляется куда более весомый повод усомниться в правоте родительницы. Оказывается, та вызвала специалиста по воскрешению мертвых и готовится провести ритуал.
Садовник / Le jardinier
• Страна: Франция
• Жанр: комедия, боевик
• Рейтинг IMDb: 4,1
• Режиссер: Давид Шарон
• В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Микаэль Юн, Навель Мадани, Поксси, Жером Ле Баннер и другие
Серж скован государственной тайной. Его жизнь оказывается в смертельной опасности, когда он, с семьей и садовником — Лео, оказываются в правительственном списке смертников. Чтобы выжить, им предстоит создать хитроумный план, который позволит им скрыться и раскрыть все правительственные тайны. Каждый шаг в этом опасном процессе может стать решающим для их судьбы, и они должны научиться доверять друг другу, несмотря на недавние предательства и угрозы.
Потерянная принцесса / The Lost Princess
• Страна: США, Марокко
• Жанр: приключения, боевик
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссер: Хичам Хаджи
• В ролях: Эрик Робертс, Роберт Неппер, Гари Дурдан, Киллиан О’Салливан, Ирма Лэйк и другие
Окутанный мраком и тайнами замок, хранящий память о трагической любви, становится для миллиардера Алека Туати точкой отсчета и его истинным предназначением. Вместе с союзниками он вступает в неравную борьбу, защищая наследие замка и вековую волю предков.
Заведи меня / Turn Me On
• Страна: США
• Жанр: фантастика, драма
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссер: Майкл Тибурски
• В ролях: Бел Паули, Ник Робинсон, Люк Кирби, Гриффин Ньюман, Ава Айзенсон
Уильям и Джой живут в идеальном мире и максимально цивилизованном обществе, где нет больше войн, голода, боли и страданий. Причиной тому особые витамины, благодаря которым люди совсем перестали испытывать эмоции. Однажды молодая пара пропускает прием загадочного лекарства, открывая для себя совершенно новый мир.