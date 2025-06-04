Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве





В этой подборке вы найдете боевую комедию с Ван Даммом, фантастическую драму в духе «Эквилибриума», приключенческий экшен с Эриком Робертсом и другие новинки, которые уже появились в сети.

Содержание: • Мститель: Игра на выживание

• Отречение

• Садовник

• Потерянная принцесса

• Заведи меня



Мститель: Игра на выживание / Beterang 2 / I, the Executioner



• Страна: Корея Южная

• Жанр: криминал, боевик, комедия

• Рейтинг IMDb: 6,3

• Режиссер: Рю Сын-ван

• В ролях: Хван Джон-мин, Чон Хэ-ин, О Даль-су, О Дэ-хван, Чан Юн-джу и другие В этой подборке вы найдете боевую комедию с Ван Даммом, фантастическую драму в духе «Эквилибриума», приключенческий экшен с Эриком Робертсом и другие новинки, которые уже появились в сети.: Корея Южнаякриминал, боевик, комедия6,3• РРю Сын-ванХван Джон-мин, Чон Хэ-ин, О Даль-су, О Дэ-хван, Чан Юн-джу и другие Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Отречение / The Surrender

Садовник / Le jardinier

Потерянная принцесса / The Lost Princess

Заведи меня / Turn Me On

В стране орудует маньяк по кличке Хэчи. Однако далеко не все его осуждают, ведь жертвы сами виновники страшных преступлений. Общественное мнение внезапно начинает склоняться в сторону жестокого мстителя, что сильно мешает поиску полиции. Следствие ведет детектив который в отличие от журналистов считает, что «хороших убийц» не бывает. Но дело принимает более опасный оборот, когда законник берёт в команду талантливого новичка.США, Канадаужасы5,4Джулия МаксКолби Минифи, Кейт Бёртон, Челси Элден, Вон Армстронг, Райли Роуз Критчлоу и другиеМеган вместе с матерью ухаживает за умирающим от рака пожилым отцом. Мнения женщин часто расходятся, они ругаются, выясняют отношения, но когда отец умирает, у Меган появляется куда более весомый повод усомниться в правоте родительницы. Оказывается, та вызвала специалиста по воскрешению мертвых и готовится провести ритуал.Франциякомедия, боевик4,1Давид ШаронЖан-Клод Ван Дамм, Микаэль Юн, Навель Мадани, Поксси, Жером Ле Баннер и другиеСерж скован государственной тайной. Его жизнь оказывается в смертельной опасности, когда он, с семьей и садовником — Лео, оказываются в правительственном списке смертников. Чтобы выжить, им предстоит создать хитроумный план, который позволит им скрыться и раскрыть все правительственные тайны. Каждый шаг в этом опасном процессе может стать решающим для их судьбы, и они должны научиться доверять друг другу, несмотря на недавние предательства и угрозы.США, Мароккоприключения, боевик: 6,3Хичам ХаджиЭрик Робертс, Роберт Неппер, Гари Дурдан, Киллиан О’Салливан, Ирма Лэйк и другиеОкутанный мраком и тайнами замок, хранящий память о трагической любви, становится для миллиардера Алека Туати точкой отсчета и его истинным предназначением. Вместе с союзниками он вступает в неравную борьбу, защищая наследие замка и вековую волю предков.СШАфантастика, драма5,6Майкл ТибурскиБел Паули, Ник Робинсон, Люк Кирби, Гриффин Ньюман, Ава АйзенсонУильям и Джой живут в идеальном мире и максимально цивилизованном обществе, где нет больше войн, голода, боли и страданий. Причиной тому особые витамины, благодаря которым люди совсем перестали испытывать эмоции. Однажды молодая пара пропускает прием загадочного лекарства, открывая для себя совершенно новый мир.