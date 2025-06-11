Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
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В этой подборке вы найдете долгожданное продолжение «Пункта назначения», убойный анимационный фильм о Хищниках, драматический триллер с Николасом Кейджем и другие новинки, которые уже можно найти в сети.

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Содержание:

Серфер
Новичок
Хищник: Убийца убийц
Бухта Бэррона
Пункт назначения: Кровные узы

Серфер / The Surfer



Страна: Австралия, США, Ирландия, Великобритания
Жанр: триллер, драма
Рейтинг IMDb: 6,2
Режиссер: Лоркан Финнеган
В ролях: Николас Кейдж, Финн Литтл, Рахель Абдулрахман, Майкл Аберкромби, Александр Бертран и другие

Прожив несколько лет в США, мужчина возвращается в родную Австралию. Вместе с сыном он отправляется поплавать на досках, где сталкивается с бандой серферов. На побережье разгорается жестокое противостояние отца с отморозками.

Новичок / The Amateur



Страна: США
Жанр: боевик, триллер
Рейтинг IMDb: 6,6
Режиссер: Джеймс Хоуз
В ролях: Рами Малек, Лоренс Фишберн, Рэйчел Броснахэн, Джон Бернтал, Ивэн Милтон и другие

Чарльз Хеллер — криптограф ЦРУ. Его жена погибает во время теракта в Лондоне. Поимка террористов затягивается и Хеллер берет расследование в свои руки. Но поскольку у него нет необходимых навыков, он шантажирует агентство, чтобы его отправили на специальное обучение.

Хищник: Убийца убийц / Predator: Killer of Killers



Страна: США
Жанр: мультфильм, фантастика, боевик
Рейтинг IMDb: 7,6
Режиссер: Дэн Трахтенберг, Джошуа Вассунг
В ролях: Майкл Бин, Даг Кокл, Рик Гонсалес, Луис Одзава, Линдсэй ЛаВанши и другие

Анимационная антология состоит из трех новелл, действие которых разворачивается в разные эпохи. Истории расскажут о трех самых свирепых представителей человечества: женщины-викинга, ниндзя в феодальной Японии и пилота времен Второй мировой. Эти трое могут расправиться с кем угодно на земле, но для инопланетного охотника они лишь очередная добыча.

Бухта Бэррона / Barron’s Cove



Страна: США
Жанр: триллер, драма, криминал
Рейтинг IMDb: 7,5
Режиссер: Эван Ари Келман
В ролях: Трэмелл Тиллман, Бриттани Сноу, Гаррет Хедлунд, Стивен Лэнг, Хеймиш Линклейтер и другие

После гибели сына в результате несчастного случая склонный к насилию Калеб погружается в глубокое уныние. Спустя месяцы после трагедии, мужчина убежден, что истинный виновник остался безнаказанным. Он идет на крайние меры — похищает мальчика, причастного к происшествию. Теперь Калеб объявлен в розыск, и ситуацию обостряет то, что похищенный мальчик — сын влиятельного политика.

Пункт назначения: Кровные узы / Final Destination: Bloodlines



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 7,0
Режиссер: Зак Липовски, Адам Б. Стейн
В ролях: Риа Килстедт, Брэк Бэссинджер, Ричард Хэрмон, Тони Тодд, Эйприл Телек и другие

Студентку Стефани мучает один и тот же ночной кошмар, в котором она видит гибель своей семьи. Когда один из снов почти дословно сбывается, она возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну, связывающую ее семью со смертью, которая уже идет по пятам. Вскоре она узнает, что судьба охотится на тех, кто должен был умереть.
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Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Комментарии

kardigan
+4019
kardigan
Пункт назначения:кровные узы… не тратьте своё время на это убожество даже если делать ну совсем нечего.
12 минут назад
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