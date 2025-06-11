Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Содержание:

Серфер / The Surfer

Новичок / The Amateur

Хищник: Убийца убийц / Predator: Killer of Killers

Бухта Бэррона / Barron’s Cove

Пункт назначения: Кровные узы / Final Destination: Bloodlines

: Австралия, США, Ирландия, Великобритания: триллер, драмаIMDb: 6,2: Лоркан Финнеган: Николас Кейдж, Финн Литтл, Рахель Абдулрахман, Майкл Аберкромби, Александр Бертран и другиеПрожив несколько лет в США, мужчина возвращается в родную Австралию. Вместе с сыном он отправляется поплавать на досках, где сталкивается с бандой серферов. На побережье разгорается жестокое противостояние отца с отморозками.: США: боевик, триллерIMDb: 6,6: Джеймс Хоуз: Рами Малек, Лоренс Фишберн, Рэйчел Броснахэн, Джон Бернтал, Ивэн Милтон и другиеЧарльз Хеллер — криптограф ЦРУ. Его жена погибает во время теракта в Лондоне. Поимка террористов затягивается и Хеллер берет расследование в свои руки. Но поскольку у него нет необходимых навыков, он шантажирует агентство, чтобы его отправили на специальное обучение.: США: мультфильм, фантастика, боевикIMDb: 7,6: Дэн Трахтенберг, Джошуа Вассунг: Майкл Бин, Даг Кокл, Рик Гонсалес, Луис Одзава, Линдсэй ЛаВанши и другиеАнимационная антология состоит из трех новелл, действие которых разворачивается в разные эпохи. Истории расскажут о трех самых свирепых представителей человечества: женщины-викинга, ниндзя в феодальной Японии и пилота времен Второй мировой. Эти трое могут расправиться с кем угодно на земле, но для инопланетного охотника они лишь очередная добыча.: США: триллер, драма, криминалIMDb: 7,5: Эван Ари Келман: Трэмелл Тиллман, Бриттани Сноу, Гаррет Хедлунд, Стивен Лэнг, Хеймиш Линклейтер и другиеПосле гибели сына в результате несчастного случая склонный к насилию Калеб погружается в глубокое уныние. Спустя месяцы после трагедии, мужчина убежден, что истинный виновник остался безнаказанным. Он идет на крайние меры — похищает мальчика, причастного к происшествию. Теперь Калеб объявлен в розыск, и ситуацию обостряет то, что похищенный мальчик — сын влиятельного политика.: США: ужасыIMDb: 7,0: Зак Липовски, Адам Б. Стейн: Риа Килстедт, Брэк Бэссинджер, Ричард Хэрмон, Тони Тодд, Эйприл Телек и другиеСтудентку Стефани мучает один и тот же ночной кошмар, в котором она видит гибель своей семьи. Когда один из снов почти дословно сбывается, она возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну, связывающую ее семью со смертью, которая уже идет по пятам. Вскоре она узнает, что судьба охотится на тех, кто должен был умереть.