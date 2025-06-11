Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете долгожданное продолжение «Пункта назначения», убойный анимационный фильм о Хищниках, драматический триллер с Николасом Кейджем и другие новинки, которые уже можно найти в сети.
Содержание:• Серфер
• Новичок
• Хищник: Убийца убийц
• Бухта Бэррона
• Пункт назначения: Кровные узы
Серфер / The Surfer
• Страна: Австралия, США, Ирландия, Великобритания
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссер: Лоркан Финнеган
• В ролях: Николас Кейдж, Финн Литтл, Рахель Абдулрахман, Майкл Аберкромби, Александр Бертран и другие
Прожив несколько лет в США, мужчина возвращается в родную Австралию. Вместе с сыном он отправляется поплавать на досках, где сталкивается с бандой серферов. На побережье разгорается жестокое противостояние отца с отморозками.
Новичок / The Amateur
• Страна: США
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссер: Джеймс Хоуз
• В ролях: Рами Малек, Лоренс Фишберн, Рэйчел Броснахэн, Джон Бернтал, Ивэн Милтон и другие
Чарльз Хеллер — криптограф ЦРУ. Его жена погибает во время теракта в Лондоне. Поимка террористов затягивается и Хеллер берет расследование в свои руки. Но поскольку у него нет необходимых навыков, он шантажирует агентство, чтобы его отправили на специальное обучение.
Хищник: Убийца убийц / Predator: Killer of Killers
• Страна: США
• Жанр: мультфильм, фантастика, боевик
• Рейтинг IMDb: 7,6
• Режиссер: Дэн Трахтенберг, Джошуа Вассунг
• В ролях: Майкл Бин, Даг Кокл, Рик Гонсалес, Луис Одзава, Линдсэй ЛаВанши и другие
Анимационная антология состоит из трех новелл, действие которых разворачивается в разные эпохи. Истории расскажут о трех самых свирепых представителей человечества: женщины-викинга, ниндзя в феодальной Японии и пилота времен Второй мировой. Эти трое могут расправиться с кем угодно на земле, но для инопланетного охотника они лишь очередная добыча.
Бухта Бэррона / Barron’s Cove
• Страна: США
• Жанр: триллер, драма, криминал
• Рейтинг IMDb: 7,5
• Режиссер: Эван Ари Келман
• В ролях: Трэмелл Тиллман, Бриттани Сноу, Гаррет Хедлунд, Стивен Лэнг, Хеймиш Линклейтер и другие
После гибели сына в результате несчастного случая склонный к насилию Калеб погружается в глубокое уныние. Спустя месяцы после трагедии, мужчина убежден, что истинный виновник остался безнаказанным. Он идет на крайние меры — похищает мальчика, причастного к происшествию. Теперь Калеб объявлен в розыск, и ситуацию обостряет то, что похищенный мальчик — сын влиятельного политика.
Пункт назначения: Кровные узы / Final Destination: Bloodlines
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссер: Зак Липовски, Адам Б. Стейн
• В ролях: Риа Килстедт, Брэк Бэссинджер, Ричард Хэрмон, Тони Тодд, Эйприл Телек и другие
Студентку Стефани мучает один и тот же ночной кошмар, в котором она видит гибель своей семьи. Когда один из снов почти дословно сбывается, она возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну, связывающую ее семью со смертью, которая уже идет по пятам. Вскоре она узнает, что судьба охотится на тех, кто должен был умереть.