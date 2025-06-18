Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете драматический триллер с Джулианной Мур и Сидни Суини, долгожданный хоррор «Маршмэллоу» и другие новинки, которые уже можно найти в сети.
Содержание:• Долина Эхо
• Кракен
• Маршмэллоу
• Карина
• Дьявол
Долина Эхо / Echo Valley
• Страна: США
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссер: Майкл Пирс
• В ролях: Сидни Суини, Джулианна Мур, Кайл Маклоклен, Донал Глисон, Фиона Шоу и другие
Кейт владеет лошадиной фермой в Долине Эха — отдаленном и очень живописном месте. Однажды ее дочь возвращается домой напуганная, дрожащая и запачканная чужой кровью. Та рассказывает, что в ходе ссоры с парнем ударила его камнем и травма оказалась смертельной. Кейт помогает дочери замести следы — сбросить тело в водоем. Но вскоре на пороге ее дома появляется подозрительный тип, который начинает шантажировать Кейт, уверяя, что он знает о трагедии. Женщина понимает, что у дочери серьезные проблемы с зависимостью.
Кракен
• Страна: Россия
• Жанр: фантастика, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7
• Режиссер: Николай Лебедев
• В ролях: Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская и другие
Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат командовал пропавшей субмариной.
Маршмэллоу / Marshmallow
• Страна: США
• Жанр: ужасы, фантастика
• Рейтинг IMDb: 7,7
• Режиссер: Дэниел Дель Пургаторио
• В ролях: Корбин Бернсен, Джорджия Уигхэм, Алисия Райнер, Мия Чех, Пирсон Фоде и другие
В летнем лагере робкий и замкнутый 12-летний Морган оказывается в кошмаре наяву — некогда простая страшилка, рассказанная у костра становится реальностью. Когда таинственная фигура спускается в лагерь, Морган и его друзья должны отправиться в опасное путешествие и раскрыть зловещую тайну.
Карина / Karina
• Страна: Турция
• Жанр: драма, биография
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9
• Режиссер: Марианна Сиэгэн
• В ролях: София Прибылых, Вячеслав Лавернов, Мария Кычкина, Петр Баснаев, Сандаарыйа Ноговицына и другие
2014 год. Конец лета. Перед наступлением холодной якутской осени, в отдаленной деревне исчезает четырёхлетняя Карина. Семья, волонтеры и спасатели сбиваются с ног, прочесывая сотни километров тайги. А в это время замерзший ребенок босиком, уже четыре дня вместе с собакой блуждает в чаще леса, полной опасных хищников.
Дьявол / Diablo
• Страна: США, Колумбия
• Жанр: боевик, криминал
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссер: Эрнесто Диас Эспиноса
• В ролях: Скотт Эдкинс, Марко Сарор, Хуан Камило Кастильо, Диана Патрисия Ойос, Аланна де ла Роса и другие
Крис Чейни, недавно освободившийся заключенный, выполняя поручение, похищает Элизу, дочь могущественного гангстера Висенте, что подвергает их опасности со стороны Эль Корво, убийцы-психопата, жаждущего отомстить семье Висенте.