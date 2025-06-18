Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве





В этой подборке вы найдете драматический триллер с Джулианной Мур и Сидни Суини, долгожданный хоррор «Маршмэллоу» и другие новинки, которые уже можно найти в сети. В этой подборке вы найдете драматический триллер с Джулианной Мур и Сидни Суини, долгожданный хоррор «Маршмэллоу» и другие новинки, которые уже можно найти в сети. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание:

Долина Эхо / Echo Valley

Кракен

Маршмэллоу / Marshmallow

Карина / Karina

Дьявол / Diablo

: США: триллер, драмаIMDb: 6,3: Майкл Пирс: Сидни Суини, Джулианна Мур, Кайл Маклоклен, Донал Глисон, Фиона Шоу и другиеКейт владеет лошадиной фермой в Долине Эха — отдаленном и очень живописном месте. Однажды ее дочь возвращается домой напуганная, дрожащая и запачканная чужой кровью. Та рассказывает, что в ходе ссоры с парнем ударила его камнем и травма оказалась смертельной. Кейт помогает дочери замести следы — сбросить тело в водоем. Но вскоре на пороге ее дома появляется подозрительный тип, который начинает шантажировать Кейт, уверяя, что он знает о трагедии. Женщина понимает, что у дочери серьезные проблемы с зависимостью.: Россия: фантастика, драма«Кинопоиска»: 7,7: Николай Лебедев: Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская и другиеРоссийский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат командовал пропавшей субмариной.: США: ужасы, фантастикаIMDb: 7,7: Дэниел Дель Пургаторио: Корбин Бернсен, Джорджия Уигхэм, Алисия Райнер, Мия Чех, Пирсон Фоде и другиеВ летнем лагере робкий и замкнутый 12-летний Морган оказывается в кошмаре наяву — некогда простая страшилка, рассказанная у костра становится реальностью. Когда таинственная фигура спускается в лагерь, Морган и его друзья должны отправиться в опасное путешествие и раскрыть зловещую тайну.: Турция: драма, биография«Кинопоиска»: 7,9: Марианна Сиэгэн: София Прибылых, Вячеслав Лавернов, Мария Кычкина, Петр Баснаев, Сандаарыйа Ноговицына и другие2014 год. Конец лета. Перед наступлением холодной якутской осени, в отдаленной деревне исчезает четырёхлетняя Карина. Семья, волонтеры и спасатели сбиваются с ног, прочесывая сотни километров тайги. А в это время замерзший ребенок босиком, уже четыре дня вместе с собакой блуждает в чаще леса, полной опасных хищников.: США, Колумбия: боевик, криминалIMDb: 5,6: Эрнесто Диас Эспиноса: Скотт Эдкинс, Марко Сарор, Хуан Камило Кастильо, Диана Патрисия Ойос, Аланна де ла Роса и другиеКрис Чейни, недавно освободившийся заключенный, выполняя поручение, похищает Элизу, дочь могущественного гангстера Висенте, что подвергает их опасности со стороны Эль Корво, убийцы-психопата, жаждущего отомстить семье Висенте.