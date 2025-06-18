Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
ыкеоыкеоыкеофкеофер.jpg

В этой подборке вы найдете драматический триллер с Джулианной Мур и Сидни Суини, долгожданный хоррор «Маршмэллоу» и другие новинки, которые уже можно найти в сети.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание:

Долина Эхо
Кракен
Маршмэллоу
Карина
Дьявол

Долина Эхо / Echo Valley



Страна: США
Жанр: триллер, драма
Рейтинг IMDb: 6,3
Режиссер: Майкл Пирс
В ролях: Сидни Суини, Джулианна Мур, Кайл Маклоклен, Донал Глисон, Фиона Шоу и другие

Кейт владеет лошадиной фермой в Долине Эха — отдаленном и очень живописном месте. Однажды ее дочь возвращается домой напуганная, дрожащая и запачканная чужой кровью. Та рассказывает, что в ходе ссоры с парнем ударила его камнем и травма оказалась смертельной. Кейт помогает дочери замести следы — сбросить тело в водоем. Но вскоре на пороге ее дома появляется подозрительный тип, который начинает шантажировать Кейт, уверяя, что он знает о трагедии. Женщина понимает, что у дочери серьезные проблемы с зависимостью.

Кракен



Страна: Россия
Жанр: фантастика, драма
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7
Режиссер: Николай Лебедев
В ролях: Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская и другие

Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат командовал пропавшей субмариной.

Маршмэллоу / Marshmallow



Страна: США
Жанр: ужасы, фантастика
Рейтинг IMDb: 7,7
Режиссер: Дэниел Дель Пургаторио
В ролях: Корбин Бернсен, Джорджия Уигхэм, Алисия Райнер, Мия Чех, Пирсон Фоде и другие

В летнем лагере робкий и замкнутый 12-летний Морган оказывается в кошмаре наяву — некогда простая страшилка, рассказанная у костра становится реальностью. Когда таинственная фигура спускается в лагерь, Морган и его друзья должны отправиться в опасное путешествие и раскрыть зловещую тайну.

Карина / Karina



Страна: Турция
Жанр: драма, биография
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9
Режиссер: Марианна Сиэгэн
В ролях: София Прибылых, Вячеслав Лавернов, Мария Кычкина, Петр Баснаев, Сандаарыйа Ноговицына и другие

2014 год. Конец лета. Перед наступлением холодной якутской осени, в отдаленной деревне исчезает четырёхлетняя Карина. Семья, волонтеры и спасатели сбиваются с ног, прочесывая сотни километров тайги. А в это время замерзший ребенок босиком, уже четыре дня вместе с собакой блуждает в чаще леса, полной опасных хищников.

Дьявол / Diablo



Страна: США, Колумбия
Жанр: боевик, криминал
Рейтинг IMDb: 5,6
Режиссер: Эрнесто Диас Эспиноса
В ролях: Скотт Эдкинс, Марко Сарор, Хуан Камило Кастильо, Диана Патрисия Ойос, Аланна де ла Роса и другие

Крис Чейни, недавно освободившийся заключенный, выполняя поручение, похищает Элизу, дочь могущественного гангстера Висенте, что подвергает их опасности со стороны Эль Корво, убийцы-психопата, жаждущего отомстить семье Висенте.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Обзор мульта «Хищник: убийца убийц »: он снесет вам голову

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4023
kardigan
Карина нормальный такой фильмец.
Вроде как основан на реальных событиях. Треша ждать не стоит , просто жизненное кинишко.
3 минуты назад
#