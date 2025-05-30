Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Очи / The Legend of Ochi

Источник вечной молодости / Fountain of Youth

Улица страха: Королева бала / Fear Street: Prom Queen

<br /> • Страна: США<br /> • Жанр: ужасы, детектив<br /> • Рейтинг IMDb: 5,2<br /> • Режиссер: Мэтт Палмер<br /><div id="bxdynamic_y0XwfU_start" style="display:none"></div><div id="bxdynamic_y0XwfU_end" style="display:none"></div> • В ролях: Ариана Гринблатт, Кэтрин Уотерстон, Лили Тейлор, Крис Клейн, Элла Рубин и другие<br /> <br /> Май 1988 года. Канун выпускного, и среди школьных тусовщиц разгорается нешуточная борьба за звание королевы бала. Но в числе претенденток оказывается дерзкая неудачница, а остальные девушки начинают таинственным образом исчезать. <hr /> <h2><a name="4"></a>Грешники / Sinners</h2> <iframe src="https://vkvideo.ru/video_ext.php?oid=-32277870&id=456239583&hd=2" width="930" height="580" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen="">

Грешники / Sinners

Королева ринга / Queen of the Ring

: США, Финляндия, Великобритания: фэнтези, семейный: 6,0: Исайя Сэксон: Хелена Ценгель, Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард, Разван Стоика и другиеДевочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни думают — зверь всего лишь сказка, другие верят, что он есть и очень опасен. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.: США, Великобритания: боевик, приключения: 5,7: Гай Ричи: Джон Красински, Натали Портман, Эйса Гонсалес, Донал Глисон, Кармен Эджого и другиеШарлотта получает неожиданный звонок от своего брата Люка, с которым она не общалась почти год. Оказывается, он занимается поисками таинственного родника, по легенде дарующего вечную молодость. Вместе они ввязываются в опасное, но невероятно захватывающее приключение, которое приводит героев к разгадке древних тайн и бессмертия.СШАужасы, детектив5,2Мэтт Палмер: Ариана Гринблатт, Кэтрин Уотерстон, Лили Тейлор, Крис Клейн, Элла Рубин и другиеМай 1988 года. Канун выпускного, и среди школьных тусовщиц разгорается нешуточная борьба за звание королевы бала. Но в числе претенденток оказывается дерзкая неудачница, а остальные девушки начинают таинственным образом исчезать.: США, Австралия, Канада: ужасы, триллер, драма: 8,0: Райан Куглер: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлз Кэйтон, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку и другиеБлизнецы Смоук и Стэк Мур, ветераны Первой мировой войны и бывшие участники чикагской мафии. Братья возвращаются в родной город чтобы открыть бар для чернокожего сообщества, используя деньги, украденные у гангстеров. Вместе с ними работают их кузен Сэмми, талантливый гитарист, и другие местные жители, включая пианиста Дельту Слима и бывшую жену Смоука, Энни, обладающую оккультными знаниями. Однако их планы нарушаются с появлением загадочного белого музыканта-вампира Реммика и его банды.: США: биография, спорт, драма: 6,4: Эш Эвилдсен: Эмили Бетт Рикардс, Джош Лукас, Тайлер Пози, Уолтон Гоггинс, Франческа Иствуд и другиеБиографический фильм о Милдред Берк — первой спортсменке, заработавшей миллион долларов, и чемпионке по профессиональной борьбе, которая проложила путь в спорте во времена, когда женская борьба была запрещена в большинстве штатов Америки.