Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете новый фильм Гая Ричи, хитовый вампирский боевик «Грешники», семейную сказку с Уиллемом Дефо от студии A24 и другие новинки кино, которые уже можно найти в сети.
Содержание• Очи
• Источник вечной молодости
• Улица страха: Королева бала
• Грешники
• Королева ринга
Очи / The Legend of Ochi
• Страна: США, Финляндия, Великобритания
• Жанр: фэнтези, семейный
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссер: Исайя Сэксон
• В ролях: Хелена Ценгель, Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард, Разван Стоика и другие
Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни думают — зверь всего лишь сказка, другие верят, что он есть и очень опасен. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.
Источник вечной молодости / Fountain of Youth
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: боевик, приключения
• Рейтинг IMDb: 5,7
• Режиссер: Гай Ричи
• В ролях: Джон Красински, Натали Портман, Эйса Гонсалес, Донал Глисон, Кармен Эджого и другие
Шарлотта получает неожиданный звонок от своего брата Люка, с которым она не общалась почти год. Оказывается, он занимается поисками таинственного родника, по легенде дарующего вечную молодость. Вместе они ввязываются в опасное, но невероятно захватывающее приключение, которое приводит героев к разгадке древних тайн и бессмертия.
Улица страха: Королева бала / Fear Street: Prom Queen
• Страна: США
• Жанр: ужасы, детектив
• Рейтинг IMDb: 5,2
• Режиссер: Мэтт Палмер
• В ролях: Ариана Гринблатт, Кэтрин Уотерстон, Лили Тейлор, Крис Клейн, Элла Рубин и другие
Май 1988 года. Канун выпускного, и среди школьных тусовщиц разгорается нешуточная борьба за звание королевы бала. Но в числе претенденток оказывается дерзкая неудачница, а остальные девушки начинают таинственным образом исчезать.
Грешники / Sinners
• Страна: США, Австралия, Канада
• Жанр: ужасы, триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 8,0
• Режиссер: Райан Куглер
• В ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлз Кэйтон, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку и другие
Близнецы Смоук и Стэк Мур, ветераны Первой мировой войны и бывшие участники чикагской мафии. Братья возвращаются в родной город чтобы открыть бар для чернокожего сообщества, используя деньги, украденные у гангстеров. Вместе с ними работают их кузен Сэмми, талантливый гитарист, и другие местные жители, включая пианиста Дельту Слима и бывшую жену Смоука, Энни, обладающую оккультными знаниями. Однако их планы нарушаются с появлением загадочного белого музыканта-вампира Реммика и его банды.
Королева ринга / Queen of the Ring
• Страна: США
• Жанр: биография, спорт, драма
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссер: Эш Эвилдсен
• В ролях: Эмили Бетт Рикардс, Джош Лукас, Тайлер Пози, Уолтон Гоггинс, Франческа Иствуд и другие
Биографический фильм о Милдред Берк — первой спортсменке, заработавшей миллион долларов, и чемпионке по профессиональной борьбе, которая проложила путь в спорте во времена, когда женская борьба была запрещена в большинстве штатов Америки.