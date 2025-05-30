Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
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В этой подборке вы найдете новый фильм Гая Ричи, хитовый вампирский боевик «Грешники», семейную сказку с Уиллемом Дефо от студии A24 и другие новинки кино, которые уже можно найти в сети.

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Содержание

Очи
Источник вечной молодости
Улица страха: Королева бала
Грешники
Королева ринга

Очи / The Legend of Ochi



Страна: США, Финляндия, Великобритания
Жанр: фэнтези, семейный
Рейтинг IMDb: 6,0
Режиссер: Исайя Сэксон
В ролях: Хелена Ценгель, Уиллем Дефо, Эмили Уотсон, Финн Вулфхард, Разван Стоика и другие

Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни думают —  зверь всего лишь сказка, другие верят, что он есть и очень опасен. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.

Источник вечной молодости / Fountain of Youth



Страна: США, Великобритания
Жанр: боевик, приключения
Рейтинг IMDb: 5,7
Режиссер: Гай Ричи
В ролях: Джон Красински, Натали Портман, Эйса Гонсалес, Донал Глисон, Кармен Эджого и другие

Шарлотта получает неожиданный звонок от своего брата Люка, с которым она не общалась почти год. Оказывается, он занимается поисками таинственного родника, по легенде дарующего вечную молодость. Вместе они ввязываются в опасное, но невероятно захватывающее приключение, которое приводит героев к разгадке древних тайн и бессмертия.

Улица страха: Королева бала / Fear Street: Prom Queen



Страна: США
Жанр: ужасы, детектив
Рейтинг IMDb: 5,2
Режиссер: Мэтт Палмер
В ролях: Ариана Гринблатт, Кэтрин Уотерстон, Лили Тейлор, Крис Клейн, Элла Рубин и другие

Май 1988 года. Канун выпускного, и среди школьных тусовщиц разгорается нешуточная борьба за звание королевы бала. Но в числе претенденток оказывается дерзкая неудачница, а остальные девушки начинают таинственным образом исчезать.

Грешники / Sinners



Страна: США, Австралия, Канада
Жанр: ужасы, триллер, драма
Рейтинг IMDb: 8,0
Режиссер: Райан Куглер
В ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлз Кэйтон, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку и другие

Близнецы Смоук и Стэк Мур, ветераны Первой мировой войны и бывшие участники чикагской мафии. Братья возвращаются в родной город чтобы открыть бар для чернокожего сообщества, используя деньги, украденные у гангстеров. Вместе с ними работают их кузен Сэмми, талантливый гитарист, и другие местные жители, включая пианиста Дельту Слима и бывшую жену Смоука, Энни, обладающую оккультными знаниями. Однако их планы нарушаются с появлением загадочного белого музыканта-вампира Реммика и его банды.

Королева ринга / Queen of the Ring



Страна: США
Жанр: биография, спорт, драма
Рейтинг IMDb: 6,4
Режиссер: Эш Эвилдсен
В ролях: Эмили Бетт Рикардс, Джош Лукас, Тайлер Пози, Уолтон Гоггинс, Франческа Иствуд и другие

Биографический фильм о Милдред Берк — первой спортсменке, заработавшей миллион долларов, и чемпионке по профессиональной борьбе, которая проложила путь в спорте во времена, когда женская борьба была запрещена в большинстве штатов Америки.
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Комментарии

Aspard
+673
Aspard
Источник вечной молодости редкостное дepьмo, несмотря на неплохой актерский состав, нелепая пародия на сокровище нации, даже с перемоткой жалко потерянного времени.
17 минут назад
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