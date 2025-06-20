Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете харизматичную роль Орландо Блума, российскую военную драму с Владимиром Машковым и другие новинки, которые уже можно найти в сети.
Содержание:• Разорванный шов
• В списках не значился
• Под прикрытием
• Генри Джонсон
• Трофеи охотника
• Убить Мэри Сью
Разорванный шов / Sew Torn
• Страна: США, Швейцария
• Жанр: триллер, комедия
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссер: Фредди Макдональд
• В ролях: Ив Коннолли, Кэлам Уорси, Джон Линч, Кэй Кэллан, Рон Кук и другие
Барбара Дагген — портниха из Швейцарии, изо всех сил пытающаяся сохранить семейное ателье. После провала очередного заказа она отправляется за новой пуговицей и случайно становится свидетельницей неудачной сделки наркодиллеров. Пред ней пара трупов байкеров, оружие и подозрительный чемодан. Как поступить? Забрать кейс, вызвать полицию или уехать, будто ничего не произошло.
В списках не значился
• Страна: Россия
• Жанр: военный, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9
• Режиссер: Сергей Коротаев
• В ролях: Владислав Миллер, Алена Морилова, Владимир Машков, Павел Чернышев, Яна Сексте и другие
Брест. 21 июня 1941. 19-летний лейтенант Николай Плужников вступает на постоянную службу. Паренек полон энтузиазма и с интересом размышляет о будущем. Он не замечает нарастающей паники в городе и людей с чемоданами на вокзале. Окрыленного новыми возможностями его отправляют в Брестскую крепость, но не успевают занести в список военнослужащих. На следующее утро начинается война. Коле предстоит принять участие в первых сражениях и самоотверженно защищать Родину на протяжении десяти месяцев.
Под прикрытием / Deep Cover
• Страна: Великобритания
• Жанр: комедия, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссер: Том Кингсли
• В ролях: Шон Бин, Брайс Даллас Ховард, Иэн Макшейн, Орландо Блум, Ник Мохаммед и другие
Неудачница Кэт ведет курсы импровизационной комедии, которые посещает ее коллега по цеху Марлон, такой же аутсайдер и большой поклонник системы Станиславского. Его величайшее достижение — роль в рекламе пиццы. Когда на курсы, чтобы научиться непринужденному общению, записывается офисный тихоня Хью, все трое соглашаются помочь полиции. Им нужно всего лишь купить поддельные сигареты, но импровизация заходит слишком далеко, и вот уже вся троица работает под прикрытием у местного криминального авторитета.
Генри Джонсон / Henry Johnson
• Страна: США
• Жанр: драма, криминал
• Рейтинг IMDb: 5,7
• Режиссер: Дэвид Мэмет
• В ролях: Шайа ЛаБаф, Кристофер Бауэр, Доминик Хоффман, Эван Джоникайт и другие
Случайный акт доброты оборачивается для простого человека сущим адом — его арестовывают без объяснения причин. Теперь он сломлен, теряет связь с собой и медленно втягивается в сюрреалистический кошмар, который творится в юридической системе. Двойные стандарты, ложь, манипуляции — кажется, здесь заинтересованы в контроле, но не в правосудии. Оказавшемуся на моральном перепутье, герою предстоит доказать собственную невиновность и пережить непростые личностные трансформации, не утратив при этом свое «Я».
Трофеи охотника / Haunting Trophies
• Страна: Венгрия
• Жанр: детектив, триллер
• Рейтинг IMDb: 7,7
• Режиссер: Ласло Иллеш
• В ролях: Акош Хорват, Янош Балог, Надь-Баконьи Богларка, Цаба Анталь, Диана Кишш и другие
Молодой человек, прогуливаясь по лесу, находит тело женщины. Потрясенный увиденным, он понимает, что он не один на месте преступления, и убегает, пытаясь спасти свою жизнь. Вскоре он обнаруживает похищенную девушку, которая должна стать следующей жертвой. В дикой местности начинается кровавая и жестокая охота на людей.
Убить Мэри Сью / Killing Mary Sue
• Страна: США
• Жанр: боевик
• Рейтинг IMDb: 5,7
• Режиссер: Джеймс Саншайн
• В ролях: Дермот Малруни, Шон Патрик Флэнери, Сьерра Маккормик, Джейк Бьюзи, Мартин Коув и другие
Коррумпированный сенатор решает избавиться от своей надоевшей приемной дочери. Политик еще не подозревает, что наивная девушка является типичной Мэри Сью, которой не составит труда проявить навыки выживания и расправиться даже с лучшими киллерами на планете.