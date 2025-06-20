Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
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В этой подборке вы найдете харизматичную роль Орландо Блума, российскую военную драму с Владимиром Машковым и другие новинки, которые уже можно найти в сети.

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Содержание:

Разорванный шов
В списках не значился
Под прикрытием
Генри Джонсон
Трофеи охотника
Убить Мэри Сью 

Разорванный шов / Sew Torn



Страна: США, Швейцария
Жанр: триллер, комедия
Рейтинг IMDb: 6,2
Режиссер: Фредди Макдональд
В ролях: Ив Коннолли, Кэлам Уорси, Джон Линч, Кэй Кэллан, Рон Кук и другие

Барбара Дагген — портниха из Швейцарии, изо всех сил пытающаяся сохранить семейное ателье. После провала очередного заказа она отправляется за новой пуговицей и случайно становится свидетельницей неудачной сделки наркодиллеров. Пред ней пара трупов байкеров, оружие и подозрительный чемодан. Как поступить? Забрать кейс, вызвать полицию или уехать, будто ничего не произошло.

В списках не значился



Страна: Россия
Жанр: военный, драма
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9
Режиссер: Сергей Коротаев
В ролях: Владислав Миллер, Алена Морилова, Владимир Машков, Павел Чернышев, Яна Сексте и другие

Брест. 21 июня 1941. 19-летний лейтенант Николай Плужников вступает на постоянную службу. Паренек полон энтузиазма и с интересом размышляет о будущем. Он не замечает нарастающей паники в городе и людей с чемоданами на вокзале. Окрыленного новыми возможностями его отправляют в Брестскую крепость, но не успевают занести в список военнослужащих. На следующее утро начинается война. Коле предстоит принять участие в первых сражениях и самоотверженно защищать Родину на протяжении десяти месяцев.

Под прикрытием / Deep Cover



Страна: Великобритания
Жанр: комедия, криминал
Рейтинг IMDb: 6,7
Режиссер: Том Кингсли
В ролях: Шон Бин, Брайс Даллас Ховард, Иэн Макшейн, Орландо Блум, Ник Мохаммед и другие

Неудачница Кэт ведет курсы импровизационной комедии, которые посещает ее коллега по цеху Марлон, такой же аутсайдер и большой поклонник системы Станиславского. Его величайшее достижение — роль в рекламе пиццы. Когда на курсы, чтобы научиться непринужденному общению, записывается офисный тихоня Хью, все трое соглашаются помочь полиции. Им нужно всего лишь купить поддельные сигареты, но импровизация заходит слишком далеко, и вот уже вся троица работает под прикрытием у местного криминального авторитета.

Генри Джонсон / Henry Johnson



Страна: США
Жанр: драма, криминал
Рейтинг IMDb: 5,7
Режиссер: Дэвид Мэмет
В ролях: Шайа ЛаБаф, Кристофер Бауэр, Доминик Хоффман, Эван Джоникайт и другие

Случайный акт доброты оборачивается для простого человека сущим адом — его арестовывают без объяснения причин. Теперь он сломлен, теряет связь с собой и медленно втягивается в сюрреалистический кошмар, который творится в юридической системе. Двойные стандарты, ложь, манипуляции — кажется, здесь заинтересованы в контроле, но не в правосудии. Оказавшемуся на моральном перепутье, герою предстоит доказать собственную невиновность и пережить непростые личностные трансформации, не утратив при этом свое «Я».

Трофеи охотника / Haunting Trophies



Страна: Венгрия
Жанр: детектив, триллер
Рейтинг IMDb: 7,7
Режиссер: Ласло Иллеш
В ролях: Акош Хорват, Янош Балог, Надь-Баконьи Богларка, Цаба Анталь, Диана Кишш и другие

Молодой человек, прогуливаясь по лесу, находит тело женщины. Потрясенный увиденным, он понимает, что он не один на месте преступления, и убегает, пытаясь спасти свою жизнь. Вскоре он обнаруживает похищенную девушку, которая должна стать следующей жертвой. В дикой местности начинается кровавая и жестокая охота на людей.

Убить Мэри Сью / Killing Mary Sue



Страна: США
Жанр: боевик
Рейтинг IMDb: 5,7
Режиссер: Джеймс Саншайн
В ролях: Дермот Малруни, Шон Патрик Флэнери, Сьерра Маккормик, Джейк Бьюзи, Мартин Коув и другие

Коррумпированный сенатор решает избавиться от своей надоевшей приемной дочери. Политик еще не подозревает, что наивная девушка является типичной Мэри Сью, которой не составит труда проявить навыки выживания и расправиться даже с лучшими киллерами на планете.
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