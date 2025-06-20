Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Содержание:

Разорванный шов / Sew Torn

В списках не значился

Под прикрытием / Deep Cover

Генри Джонсон / Henry Johnson

Трофеи охотника / Haunting Trophies

Убить Мэри Сью / Killing Mary Sue

: США, Швейцария: триллер, комедияIMDb: 6,2: Фредди Макдональд: Ив Коннолли, Кэлам Уорси, Джон Линч, Кэй Кэллан, Рон Кук и другиеБарбара Дагген — портниха из Швейцарии, изо всех сил пытающаяся сохранить семейное ателье. После провала очередного заказа она отправляется за новой пуговицей и случайно становится свидетельницей неудачной сделки наркодиллеров. Пред ней пара трупов байкеров, оружие и подозрительный чемодан. Как поступить? Забрать кейс, вызвать полицию или уехать, будто ничего не произошло.: Россия: военный, драма«Кинопоиска»: 6,9: Сергей Коротаев: Владислав Миллер, Алена Морилова, Владимир Машков, Павел Чернышев, Яна Сексте и другиеБрест. 21 июня 1941. 19-летний лейтенант Николай Плужников вступает на постоянную службу. Паренек полон энтузиазма и с интересом размышляет о будущем. Он не замечает нарастающей паники в городе и людей с чемоданами на вокзале. Окрыленного новыми возможностями его отправляют в Брестскую крепость, но не успевают занести в список военнослужащих. На следующее утро начинается война. Коле предстоит принять участие в первых сражениях и самоотверженно защищать Родину на протяжении десяти месяцев.: Великобритания: комедия, криминалIMDb: 6,7: Том Кингсли: Шон Бин, Брайс Даллас Ховард, Иэн Макшейн, Орландо Блум, Ник Мохаммед и другиеНеудачница Кэт ведет курсы импровизационной комедии, которые посещает ее коллега по цеху Марлон, такой же аутсайдер и большой поклонник системы Станиславского. Его величайшее достижение — роль в рекламе пиццы. Когда на курсы, чтобы научиться непринужденному общению, записывается офисный тихоня Хью, все трое соглашаются помочь полиции. Им нужно всего лишь купить поддельные сигареты, но импровизация заходит слишком далеко, и вот уже вся троица работает под прикрытием у местного криминального авторитета.: США: драма, криминалIMDb: 5,7: Дэвид Мэмет: Шайа ЛаБаф, Кристофер Бауэр, Доминик Хоффман, Эван Джоникайт и другиеСлучайный акт доброты оборачивается для простого человека сущим адом — его арестовывают без объяснения причин. Теперь он сломлен, теряет связь с собой и медленно втягивается в сюрреалистический кошмар, который творится в юридической системе. Двойные стандарты, ложь, манипуляции — кажется, здесь заинтересованы в контроле, но не в правосудии. Оказавшемуся на моральном перепутье, герою предстоит доказать собственную невиновность и пережить непростые личностные трансформации, не утратив при этом свое «Я».: Венгрия: детектив, триллерIMDb: 7,7: Ласло Иллеш: Акош Хорват, Янош Балог, Надь-Баконьи Богларка, Цаба Анталь, Диана Кишш и другиеМолодой человек, прогуливаясь по лесу, находит тело женщины. Потрясенный увиденным, он понимает, что он не один на месте преступления, и убегает, пытаясь спасти свою жизнь. Вскоре он обнаруживает похищенную девушку, которая должна стать следующей жертвой. В дикой местности начинается кровавая и жестокая охота на людей.: США: боевикIMDb: 5,7: Джеймс Саншайн: Дермот Малруни, Шон Патрик Флэнери, Сьерра Маккормик, Джейк Бьюзи, Мартин Коув и другиеКоррумпированный сенатор решает избавиться от своей надоевшей приемной дочери. Политик еще не подозревает, что наивная девушка является типичной Мэри Сью, которой не составит труда проявить навыки выживания и расправиться даже с лучшими киллерами на планете.