Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете новую работу Уэса Андерсона, российскую военную драму о тяжелой судьбе детей в годы фашизма и другие новинки, которые уже можно найти в сети. Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».
Содержание:• Группа крови
• Финикийская схема
• Ограбление на миллион
• Загадочное убийство Белль
• Здравствуй, грусть
Группа крови
• Страна: Россия
• Жанр: военный, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9
• Режиссер: Максим Бриус
• В ролях: Андрей Рудыка, Ева Уильямс, Марк Александров, Людмила Юлова, Роман Романовский и другие
Финикийская схема / The Phoenician Scheme
• Страна: США, Германия
• Жанр: боевика, драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссер: Уэс Андерсон
• В ролях: Бенисио Дель Торо, Майкл Сера, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Скарлетт Йоханссон и другие
1950 год, Ближний Восток. Экстравагантный магнат Жа-Жа Корда переживает череду покушений и затевает грандиозный трансконтинентальный проект «Финикийская схема». Жаждя защитить свою империю, Корда назначает единственной наследницей свою дочь Лисл. Вытащив её из монастыря, парочке предстоит столкнуться с многочисленными врагами, государственными интригами и сразиться за будущее семьи, бизнеса и всей Финикии.
Ограбление на миллион / Verbrannte Erde / Scorched Earth
• Страна: Германия
• Жанр: триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссер: Томас Арслан
• В ролях: Мишель Матичевич, Мари Лойенбергер, Александр Фелинг, Тим Сейфи, Мари-Лу Селлем и другие
Троян — опытный преступник. Двенадцать лет он успешно скрывается от полиции. Вернувшись в Берлин Троян берется за дело по просьбе знакомой — кражу редкой картины. Но спланированное ограбление вскоре выходит из-под контроля.
Загадочное убийство Белль / Belle
• Страна: Франция, Бельгия
• Жанр: триллер, драма, криминал
• Рейтинг IMDb: 5,4
• Режиссер: Дэвид Мэмет
• В ролях: Шарлотта Генсбур, Гийом Кане, Патрик Декамп, Жереми Ковийо, Анне-Лизе Хаймбургер и другие
Возлюбленные Пьер и Клеа ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он — учитель, она — заведующая аптеки. Однажды к ним приезжает дочка друзей — юная Белль, и её невинная красота пленяет весь город. Очень скоро при таинственных обстоятельствах гостья погибает, а все улики указывают, что убица — Пьер. Кругом расползаются слухи, а единственный шанс защитить мужа и честь семьи — взять расследование в свои руки.
Здравствуй, грусть / Bonjour Tristesse
• Страна: Франция, Великобритания, Канада, США, Германия
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссер: Дурга Чю-Бозе
• В ролях: Хлоя Севиньи, Клас Банг, Лили Макинерни, Наиля Арзун, Алеша Шнайдер и другие
Сесиль и ее овдовевший отец Раймон проводят лето на юге Франции. Девушка заводит роман с парнем Сирилом, а отец проводит время в компании его новой возлюбленной Эльзы. Однако идилия нарушается с приездом Анны — давней подруги родителей Сесиль.