Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
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В этой подборке вы найдете новую работу Уэса Андерсона, российскую военную драму о тяжелой судьбе детей в годы фашизма и другие новинки, которые уже можно найти в сети. Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Содержание:

Группа крови
Финикийская схема
Ограбление на миллион
Загадочное убийство Белль
Здравствуй, грусть

Группа крови



Страна: Россия
Жанр: военный, драма
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9
Режиссер: Максим Бриус
В ролях: Андрей Рудыка, Ева Уильямс, Марк Александров, Людмила Юлова, Роман Романовский и другие

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Ноябрь 1943 года. Фашисты привозят советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут «детский приют». Холод, голод, тяжкий труд, карцер за оплошность, за побег — расстрел. Но самое страшное: детей используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и готовятся бежать.

Финикийская схема / The Phoenician Scheme



Страна: США, Германия
Жанр: боевика, драма, комедия
Рейтинг IMDb: 6,9
Режиссер: Уэс Андерсон
В ролях: Бенисио Дель Торо, Майкл Сера, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Скарлетт Йоханссон и другие

1950 год, Ближний Восток. Экстравагантный магнат Жа-Жа Корда переживает череду покушений и затевает грандиозный трансконтинентальный проект «Финикийская схема». Жаждя защитить свою империю, Корда назначает единственной наследницей свою дочь Лисл. Вытащив её из монастыря, парочке предстоит столкнуться с многочисленными врагами, государственными интригами и сразиться за будущее семьи, бизнеса и всей Финикии.

Ограбление на миллион / Verbrannte Erde / Scorched Earth



Страна: Германия
Жанр: триллер, криминал
Рейтинг IMDb: 6,7
Режиссер: Томас Арслан
В ролях: Мишель Матичевич, Мари Лойенбергер, Александр Фелинг, Тим Сейфи, Мари-Лу Селлем и другие

Троян — опытный преступник. Двенадцать лет он успешно скрывается от полиции. Вернувшись в Берлин Троян берется за дело по просьбе знакомой — кражу редкой картины. Но спланированное ограбление вскоре выходит из-под контроля.

Загадочное убийство Белль / Belle



Страна: Франция, Бельгия
Жанр: триллер, драма, криминал
Рейтинг IMDb: 5,4
Режиссер: Дэвид Мэмет
В ролях: Шарлотта Генсбур, Гийом Кане, Патрик Декамп, Жереми Ковийо, Анне-Лизе Хаймбургер и другие

Возлюбленные Пьер и Клеа ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он — учитель, она — заведующая аптеки. Однажды к ним приезжает дочка друзей — юная Белль, и её невинная красота пленяет весь город. Очень скоро при таинственных обстоятельствах гостья погибает, а все улики указывают, что убица — Пьер. Кругом расползаются слухи, а единственный шанс защитить мужа и честь семьи — взять расследование в свои руки.

Здравствуй, грусть / Bonjour Tristesse



Страна: Франция, Великобритания, Канада, США, Германия
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 6,0
Режиссер: Дурга Чю-Бозе
В ролях: Хлоя Севиньи, Клас Банг, Лили Макинерни, Наиля Арзун, Алеша Шнайдер и другие

Сесиль и ее овдовевший отец Раймон проводят лето на юге Франции. Девушка заводит роман с парнем Сирилом, а отец проводит время в компании его новой возлюбленной Эльзы. Однако идилия нарушается с приездом Анны — давней подруги родителей Сесиль.
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Cсылки по теме:
https://www.iguides.ru/main/reviews/kogda_lyudi_tupee_zombi_obzor_khorrora_28_let_spustya/
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Комментарии

Yuri Konst
+71
Yuri Konst
"Группа Крови". Подумал, что про Витю(
час назад в 14:07
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