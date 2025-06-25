Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Содержание: • Группа крови

• Финикийская схема

• Ограбление на миллион

• Загадочное убийство Белль

• Здравствуй, грусть

Группа крови



• Страна: Россия

• Жанр: военный, драма

• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9

• Режиссер: Максим Бриус

• В ролях: Андрей Рудыка, Ева Уильямс, Марк Александров, Людмила Юлова, Роман Романовский и другие В этой подборке вы найдете новую работу Уэса Андерсона, российскую военную драму о тяжелой судьбе детей в годы фашизма и другие новинки, которые уже можно найти в сети. Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу « новинки ».: Россия: военный, драма«Кинопоиска»: 6,9: Максим Бриус: Андрей Рудыка, Ева Уильямс, Марк Александров, Людмила Юлова, Роман Романовский и другие Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Финикийская схема / The Phoenician Scheme

Ограбление на миллион / Verbrannte Erde / Scorched Earth

Загадочное убийство Белль / Belle

Здравствуй, грусть / Bonjour Tristesse

Ноябрь 1943 года. Фашисты привозят советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут «детский приют». Холод, голод, тяжкий труд, карцер за оплошность, за побег — расстрел. Но самое страшное: детей используют как доноров крови для раненых немцев. Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и готовятся бежать.: США, Германия: боевика, драма, комедияIMDb: 6,9: Уэс Андерсон: Бенисио Дель Торо, Майкл Сера, Том Хэнкс, Брайан Крэнстон, Скарлетт Йоханссон и другие1950 год, Ближний Восток. Экстравагантный магнат Жа-Жа Корда переживает череду покушений и затевает грандиозный трансконтинентальный проект «Финикийская схема». Жаждя защитить свою империю, Корда назначает единственной наследницей свою дочь Лисл. Вытащив её из монастыря, парочке предстоит столкнуться с многочисленными врагами, государственными интригами и сразиться за будущее семьи, бизнеса и всей Финикии.: Германия: триллер, криминалIMDb: 6,7: Томас Арслан: Мишель Матичевич, Мари Лойенбергер, Александр Фелинг, Тим Сейфи, Мари-Лу Селлем и другиеТроян — опытный преступник. Двенадцать лет он успешно скрывается от полиции. Вернувшись в Берлин Троян берется за дело по просьбе знакомой — кражу редкой картины. Но спланированное ограбление вскоре выходит из-под контроля.: Франция, Бельгия: триллер, драма, криминалIMDb: 5,4: Дэвид Мэмет: Шарлотта Генсбур, Гийом Кане, Патрик Декамп, Жереми Ковийо, Анне-Лизе Хаймбургер и другиеВозлюбленные Пьер и Клеа ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он — учитель, она — заведующая аптеки. Однажды к ним приезжает дочка друзей — юная Белль, и её невинная красота пленяет весь город. Очень скоро при таинственных обстоятельствах гостья погибает, а все улики указывают, что убица — Пьер. Кругом расползаются слухи, а единственный шанс защитить мужа и честь семьи — взять расследование в свои руки.: Франция, Великобритания, Канада, США, Германия: драмаIMDb: 6,0: Дурга Чю-Бозе: Хлоя Севиньи, Клас Банг, Лили Макинерни, Наиля Арзун, Алеша Шнайдер и другиеСесиль и ее овдовевший отец Раймон проводят лето на юге Франции. Девушка заводит роман с парнем Сирилом, а отец проводит время в компании его новой возлюбленной Эльзы. Однако идилия нарушается с приездом Анны — давней подруги родителей Сесиль.