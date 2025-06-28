Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
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В этой подборке вы найдете хоррор Аль Пачино в роли священника, российскую комедию противоположностей, спортивную драму со звездой фильма «Ангел-А» и другие новинки, которые уже можно найти в сети.

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Содержание:

Последнее родео
Ритуал
Туда
Смерть в лифте
Наследство
Футбольный агент

Последнее родео / The Last Rodeo



Страна: США
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 6,6
Режиссер: Джон Эвнет
В ролях: Нил Макдона, Кристофер Макдональд, Сара Джонс, Майкелти Уильямсон, Руве Робертсон и другие

Cтареющий чемпион родео Джо Уэйнрайт готов уйти на пенсию. Вместе с дочерью он попадает в сложную ситуацию, выйти из которой можно только победив в чемпионате. Несмотря на натянутые отношения между ними и спонсорами шоу, Джо предстоит противостоять своим демонам и обдумать высшую жертву ради своих близких.

Ритуал / The Ritual



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 4,7
Режиссер: Дэвид Миделл
В ролях: Аль Пачино, Дэн Стивенс, Эшли Грин, Эбигейл Ф. Коуэн, Патрик Фабиан и другие

Двое священников, один из которых переживает кризис веры, а другой сталкивается с ошибками прошлого, должны преодолеть свои разногласия, чтобы провести рискованный ритуал изгнания дьявола. Им предстоит объединиться и пройти через серию шокирующих обрядов, каждый из которых страшнее предыдущего.

Туда



Страна: Россия
Жанр: комедия, драма
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4
Режиссер: Иван Петухов
В ролях: Петр Федоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон и другие

Водитель Вадим привык жить по навигатору. Вера — безрассудная девушка-приключение. Они разные, но вместе проведут 1500 километров в салоне такси, увидят пять живописных городов и испытают миллион эмоций на пути друг к другу.

Смерть в лифте / Top Floor



Страна: Болгария, Франция
Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 6,1
Режиссер: Жереми Минуи
В ролях: Жюстин Вахсбергер, Акил Уингейт, Йовель Лековский, Николя Казале, Элиз Тиллолой и другие

Популярная блогер Джулия оказывается запертой в лифте, без возможности выбраться. Девушка запускает прямую трансляцию с телефона, пытаясь привлечь внимание своей двенадцати миллионов своих подписчиков. Вскоре она слышит голос оператора, который предлагает ей выжить. Правила просты: честно отвечать на вопросы.

Наследство / Inheritance



Страна: США
Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 5,7
Режиссер: Нил Бергер
В ролях: Фиби Дайневор, Рис Иванс, Хосе Альварез, Джон Гарет Стоукер, Керсти Брайан и другие

Шпионка Майя оказывается втянутой в международный заговор, когда узнает, что её отец тоже был тайным агентом.

Футбольный агент / Mercato



Страна: Франция
Жанр: комедия, драма
Рейтинг IMDb: 5,6
Режиссер: Тристан Сегела
В ролях: Жамель Деббуз, Моня Чокри, Хаким Джемили, Мило Мачадо-Гранер, Венсан Ротье и другие

История переносит за кулисы современной футбольной индустрии, как многомиллиардного бизнеса. У Дрисса, агента, чья жизнь катится под откос, есть семь дней, чтобы спасти свою шкуру, прежде чем трансферное окно захлопнется.
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Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Комментарии

Aspard
+689
Aspard
Какой "прекрасный" рейтинг у всего представленного, просто шик. Киноиндустрия уже не поспевает клепать шлак.
Сегодня в 10:22
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+1
maikl120960
почти все импортные, где наши?
Сегодня в 12:31
#
tellurian
+2453
tellurian maikl120960
Один есть.
У нас снимают фильмы так себе.
Была тут статистика от счётной палаты, что фильмы созданные за бюджетные деньги не окупаются. Так так там больше распила, чем кино.
Да и падает количество снимаемых фильмов. Бюджеты сокращаются, частные инвестиции не идут в кино.
час назад в 14:04
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