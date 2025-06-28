Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве





В этой подборке вы найдете хоррор Аль Пачино в роли священника, российскую комедию противоположностей, спортивную драму со звездой фильма «Ангел-А» и другие новинки, которые уже можно найти в сети. В этой подборке вы найдете хоррор Аль Пачино в роли священника, российскую комедию противоположностей, спортивную драму со звездой фильма «Ангел-А» и другие новинки, которые уже можно найти в сети. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Содержание:

Последнее родео / The Last Rodeo

Ритуал / The Ritual

Туда

Смерть в лифте / Top Floor

Наследство / Inheritance

Футбольный агент / Mercato

: США: драмаIMDb: 6,6: Джон Эвнет: Нил Макдона, Кристофер Макдональд, Сара Джонс, Майкелти Уильямсон, Руве Робертсон и другиеCтареющий чемпион родео Джо Уэйнрайт готов уйти на пенсию. Вместе с дочерью он попадает в сложную ситуацию, выйти из которой можно только победив в чемпионате. Несмотря на натянутые отношения между ними и спонсорами шоу, Джо предстоит противостоять своим демонам и обдумать высшую жертву ради своих близких.: США: ужасыIMDb: 4,7: Дэвид Миделл: Аль Пачино, Дэн Стивенс, Эшли Грин, Эбигейл Ф. Коуэн, Патрик Фабиан и другиеДвое священников, один из которых переживает кризис веры, а другой сталкивается с ошибками прошлого, должны преодолеть свои разногласия, чтобы провести рискованный ритуал изгнания дьявола. Им предстоит объединиться и пройти через серию шокирующих обрядов, каждый из которых страшнее предыдущего.: Россия: комедия, драма«Кинопоиска»: 7,4: Иван Петухов: Петр Федоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон и другиеВодитель Вадим привык жить по навигатору. Вера — безрассудная девушка-приключение. Они разные, но вместе проведут 1500 километров в салоне такси, увидят пять живописных городов и испытают миллион эмоций на пути друг к другу.: Болгария, Франция: триллерIMDb: 6,1: Жереми Минуи: Жюстин Вахсбергер, Акил Уингейт, Йовель Лековский, Николя Казале, Элиз Тиллолой и другиеПопулярная блогер Джулия оказывается запертой в лифте, без возможности выбраться. Девушка запускает прямую трансляцию с телефона, пытаясь привлечь внимание своей двенадцати миллионов своих подписчиков. Вскоре она слышит голос оператора, который предлагает ей выжить. Правила просты: честно отвечать на вопросы.: США: триллерIMDb: 5,7: Нил Бергер: Фиби Дайневор, Рис Иванс, Хосе Альварез, Джон Гарет Стоукер, Керсти Брайан и другиеШпионка Майя оказывается втянутой в международный заговор, когда узнает, что её отец тоже был тайным агентом.: Франция: комедия, драмаIMDb: 5,6: Тристан Сегела: Жамель Деббуз, Моня Чокри, Хаким Джемили, Мило Мачадо-Гранер, Венсан Ротье и другиеИстория переносит за кулисы современной футбольной индустрии, как многомиллиардного бизнеса. У Дрисса, агента, чья жизнь катится под откос, есть семь дней, чтобы спасти свою шкуру, прежде чем трансферное окно захлопнется.