Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете хоррор Аль Пачино в роли священника, российскую комедию противоположностей, спортивную драму со звездой фильма «Ангел-А» и другие новинки, которые уже можно найти в сети.
Содержание:• Последнее родео
• Ритуал
• Туда
• Смерть в лифте
• Наследство
• Футбольный агент
Последнее родео / The Last Rodeo
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссер: Джон Эвнет
• В ролях: Нил Макдона, Кристофер Макдональд, Сара Джонс, Майкелти Уильямсон, Руве Робертсон и другие
Cтареющий чемпион родео Джо Уэйнрайт готов уйти на пенсию. Вместе с дочерью он попадает в сложную ситуацию, выйти из которой можно только победив в чемпионате. Несмотря на натянутые отношения между ними и спонсорами шоу, Джо предстоит противостоять своим демонам и обдумать высшую жертву ради своих близких.
Ритуал / The Ritual
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 4,7
• Режиссер: Дэвид Миделл
• В ролях: Аль Пачино, Дэн Стивенс, Эшли Грин, Эбигейл Ф. Коуэн, Патрик Фабиан и другие
Двое священников, один из которых переживает кризис веры, а другой сталкивается с ошибками прошлого, должны преодолеть свои разногласия, чтобы провести рискованный ритуал изгнания дьявола. Им предстоит объединиться и пройти через серию шокирующих обрядов, каждый из которых страшнее предыдущего.
Туда
• Страна: Россия
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4
• Режиссер: Иван Петухов
• В ролях: Петр Федоров, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Евгения Добровольская, Владислав Тирон и другие
Водитель Вадим привык жить по навигатору. Вера — безрассудная девушка-приключение. Они разные, но вместе проведут 1500 километров в салоне такси, увидят пять живописных городов и испытают миллион эмоций на пути друг к другу.
Смерть в лифте / Top Floor
• Страна: Болгария, Франция
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссер: Жереми Минуи
• В ролях: Жюстин Вахсбергер, Акил Уингейт, Йовель Лековский, Николя Казале, Элиз Тиллолой и другие
Популярная блогер Джулия оказывается запертой в лифте, без возможности выбраться. Девушка запускает прямую трансляцию с телефона, пытаясь привлечь внимание своей двенадцати миллионов своих подписчиков. Вскоре она слышит голос оператора, который предлагает ей выжить. Правила просты: честно отвечать на вопросы.
Наследство / Inheritance
• Страна: США
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 5,7
• Режиссер: Нил Бергер
• В ролях: Фиби Дайневор, Рис Иванс, Хосе Альварез, Джон Гарет Стоукер, Керсти Брайан и другие
Шпионка Майя оказывается втянутой в международный заговор, когда узнает, что её отец тоже был тайным агентом.
Футбольный агент / Mercato
• Страна: Франция
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссер: Тристан Сегела
• В ролях: Жамель Деббуз, Моня Чокри, Хаким Джемили, Мило Мачадо-Гранер, Венсан Ротье и другие
История переносит за кулисы современной футбольной индустрии, как многомиллиардного бизнеса. У Дрисса, агента, чья жизнь катится под откос, есть семь дней, чтобы спасти свою шкуру, прежде чем трансферное окно захлопнется.