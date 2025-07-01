Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
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В этой подборке вы найдете возвращение Киану Ривза в роли Джона Уика, тревожный хоррор студии А24 от режиссеров «Два, три, демон, приди» и другие новинки, которые уже можно найти в сети. Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

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Содержание:

Быстрее ветра
Громовержцы*
Дороги победы
Балерина
Верни ее из мертвых

Быстрее ветра / Rapide / Faster



Страна: Франция, Бельгия
Жанр: драма, спорт
Рейтинг IMDb:
Режиссер: Морган С. Далибер
В ролях: Паола Локателли, Чеки Карио, Альбан Ленуар, Матильда Ламюс, Рик Клеве и другие

Макс была многообещающей гонщицей, но решила завязать с адреналиновой карьерой. Судьба сводит девушку с бывшим гонщиком, который помогает ей получить место в академии, готовящей лучших спортсменов мира. В школе Макс знакомится с Уиллом, и между ними мгновенно пробегает искра. Звание чемпиона «Формулы 1» никогда не было так близко, но вдруг на пути к титулу встает еще один неожиданный соперник — Уилл. Теперь Макс должна решить, что для нее важнее — любовь или победа.

Громовержцы* / Thunderbolts*



Страна: США, Австралия, Канада
Жанр: фантастика, боевик
Рейтинг IMDb: 7,5
Режиссер: Джейк Шрейер
В ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюис Пуллман и другие

Валентина де Фонтейн собирает команду антигероев, чтобы те выполняли темные поручения. В состав вошли Елена Белова, Агент США, Таскмастер и Призрак. Параллельно де Фонтейн занималась незаконным проектом «Часовой». Его задача — создать ультимативное оружие против «Мстителей».

Дороги победы



Страна: Россия
Жанр: военный, драма
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4
Режиссер: Роман Косов
В ролях: Виктория Агалакова, Фёдор Лавров, Иван Агапов, Тарас Кузьмин, Алексей Гришин и другие

Идет Великая Отечественная война. Тысячи семей ждут писем с фронта от своих мужей, сыновей и братьев. Полевые почтальоны доставляют весточки из самых горячих точек в разные уголки страны, рискуя жизнью. Одна почтовая карточка проходит долгий путь от отправителя к адресату, попадая в руки неопытного мальчишки-кочегара, медсестры санитарного поезда и начальника управления военных сообщений РККА. Каждый из них героически сражается на своём участке фронта, пытаясь любой ценой приблизить долгожданную победу.

Балерина / Ballerina



Страна: США, Венгрия
Жанр: триллер, боевик
Рейтинг IMDb: 7,2
Режиссер: Лен Уайзман
В ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн и другие

Балерине Еве Макарро в детстве пришлось пережить смерть родителей от рук влиятельных преступников. Ведомая жаждой мести, она вступает в криминальную организацию «Руска Рома», где ее наставником становится наемник Джон Уик, известный в криминальных кругах по прозвищу Баба-яга. Ева становится профессиональной убийцей и выходит на тропу войны.

Верни ее из мертвых / Bring Her Back



Страна: Австралия
Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 7,5
Режиссер: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
В ролях: Билли Бэррэтт, Салли Хокинс, Миша Хейвуд, Джона Рен Филлипс, Стефен Филлипс и другие

Потерявшие родителей брат и сестра находят новую семью в лице заботливой женщины. Но переехав в ее уединённый дом, они начинают чувствовать в любви приемной матери нечто зловещее.
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Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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