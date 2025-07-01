Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

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Содержание:

Быстрее ветра / Rapide / Faster

Дороги победы

Балерина / Ballerina

Верни ее из мертвых / Bring Her Back

: Франция, Бельгия: драма, спортIMDb:: Морган С. Далибер: Паола Локателли, Чеки Карио, Альбан Ленуар, Матильда Ламюс, Рик Клеве и другиеМакс была многообещающей гонщицей, но решила завязать с адреналиновой карьерой. Судьба сводит девушку с бывшим гонщиком, который помогает ей получить место в академии, готовящей лучших спортсменов мира. В школе Макс знакомится с Уиллом, и между ними мгновенно пробегает искра. Звание чемпиона «Формулы 1» никогда не было так близко, но вдруг на пути к титулу встает еще один неожиданный соперник — Уилл. Теперь Макс должна решить, что для нее важнее — любовь или победа.: США, Австралия, Канада: фантастика, боевикIMDb: 7,5: Джейк Шрейер: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюис Пуллман и другиеВалентина де Фонтейн собирает команду антигероев, чтобы те выполняли темные поручения. В состав вошли Елена Белова, Агент США, Таскмастер и Призрак. Параллельно де Фонтейн занималась незаконным проектом «Часовой». Его задача — создать ультимативное оружие против «Мстителей».: Россия: военный, драма«Кинопоиска»: 7,4: Роман Косов: Виктория Агалакова, Фёдор Лавров, Иван Агапов, Тарас Кузьмин, Алексей Гришин и другиеИдет Великая Отечественная война. Тысячи семей ждут писем с фронта от своих мужей, сыновей и братьев. Полевые почтальоны доставляют весточки из самых горячих точек в разные уголки страны, рискуя жизнью. Одна почтовая карточка проходит долгий путь от отправителя к адресату, попадая в руки неопытного мальчишки-кочегара, медсестры санитарного поезда и начальника управления военных сообщений РККА. Каждый из них героически сражается на своём участке фронта, пытаясь любой ценой приблизить долгожданную победу.: США, Венгрия: триллер, боевикIMDb: 7,2: Лен Уайзман: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн и другиеБалерине Еве Макарро в детстве пришлось пережить смерть родителей от рук влиятельных преступников. Ведомая жаждой мести, она вступает в криминальную организацию «Руска Рома», где ее наставником становится наемник Джон Уик, известный в криминальных кругах по прозвищу Баба-яга. Ева становится профессиональной убийцей и выходит на тропу войны.: Австралия: триллерIMDb: 7,5: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу: Билли Бэррэтт, Салли Хокинс, Миша Хейвуд, Джона Рен Филлипс, Стефен Филлипс и другиеПотерявшие родителей брат и сестра находят новую семью в лице заботливой женщины. Но переехав в ее уединённый дом, они начинают чувствовать в любви приемной матери нечто зловещее.