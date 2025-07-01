Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете возвращение Киану Ривза в роли Джона Уика, тревожный хоррор студии А24 от режиссеров «Два, три, демон, приди» и другие новинки, которые уже можно найти в сети. Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».
Содержание:• Быстрее ветра
• Громовержцы*
• Дороги победы
• Балерина
• Верни ее из мертвых
Быстрее ветра / Rapide / Faster
• Страна: Франция, Бельгия
• Жанр: драма, спорт
• Рейтинг IMDb:
• Режиссер: Морган С. Далибер
• В ролях: Паола Локателли, Чеки Карио, Альбан Ленуар, Матильда Ламюс, Рик Клеве и другие
Макс была многообещающей гонщицей, но решила завязать с адреналиновой карьерой. Судьба сводит девушку с бывшим гонщиком, который помогает ей получить место в академии, готовящей лучших спортсменов мира. В школе Макс знакомится с Уиллом, и между ними мгновенно пробегает искра. Звание чемпиона «Формулы 1» никогда не было так близко, но вдруг на пути к титулу встает еще один неожиданный соперник — Уилл. Теперь Макс должна решить, что для нее важнее — любовь или победа.
Громовержцы* / Thunderbolts*
• Страна: США, Австралия, Канада
• Жанр: фантастика, боевик
• Рейтинг IMDb: 7,5
• Режиссер: Джейк Шрейер
• В ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Ольга Куриленко, Льюис Пуллман и другие
Валентина де Фонтейн собирает команду антигероев, чтобы те выполняли темные поручения. В состав вошли Елена Белова, Агент США, Таскмастер и Призрак. Параллельно де Фонтейн занималась незаконным проектом «Часовой». Его задача — создать ультимативное оружие против «Мстителей».
Дороги победы
• Страна: Россия
• Жанр: военный, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4
• Режиссер: Роман Косов
• В ролях: Виктория Агалакова, Фёдор Лавров, Иван Агапов, Тарас Кузьмин, Алексей Гришин и другие
Идет Великая Отечественная война. Тысячи семей ждут писем с фронта от своих мужей, сыновей и братьев. Полевые почтальоны доставляют весточки из самых горячих точек в разные уголки страны, рискуя жизнью. Одна почтовая карточка проходит долгий путь от отправителя к адресату, попадая в руки неопытного мальчишки-кочегара, медсестры санитарного поезда и начальника управления военных сообщений РККА. Каждый из них героически сражается на своём участке фронта, пытаясь любой ценой приблизить долгожданную победу.
Балерина / Ballerina
• Страна: США, Венгрия
• Жанр: триллер, боевик
• Рейтинг IMDb: 7,2
• Режиссер: Лен Уайзман
• В ролях: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн, Анжелика Хьюстон, Гэбриел Бирн и другие
Балерине Еве Макарро в детстве пришлось пережить смерть родителей от рук влиятельных преступников. Ведомая жаждой мести, она вступает в криминальную организацию «Руска Рома», где ее наставником становится наемник Джон Уик, известный в криминальных кругах по прозвищу Баба-яга. Ева становится профессиональной убийцей и выходит на тропу войны.
Верни ее из мертвых / Bring Her Back
• Страна: Австралия
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 7,5
• Режиссер: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
• В ролях: Билли Бэррэтт, Салли Хокинс, Миша Хейвуд, Джона Рен Филлипс, Стефен Филлипс и другие
Потерявшие родителей брат и сестра находят новую семью в лице заботливой женщины. Но переехав в ее уединённый дом, они начинают чувствовать в любви приемной матери нечто зловещее.