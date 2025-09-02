Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете новый «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон, гоночный экшен с Бредом Питтом, детектив от режиссера «Гарри Поттера» и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание:• Ночь наступает всегда
• Голый пистолет
• Творение богов 2: Битва с демоническим войском
• Формула-1
• Эники-Беники
• Никто 2
• Я знаю, что вы сделали прошлым летом
• Клуб убийств по четвергам
• Детка на драйве
Ночь наступает всегда / Night Always Comes
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: триллер, драма, криминал
• Рейтинг IMDb: 5,9
• Режиссер: Бенджамин Карон
• В ролях: Ванесса Кирби, Зак Готтзаген, Дженнифер Джейсон Ли, Дженнифер Ланье, Джейсон Раус и другие
Линнет работает на трёх работах и живет в стареньком доме со старшим братом Кенни, имеющим особенности развития, и непредсказуемой матерью Дорин. Линнет хочет выкупить дом, чтобы обеспечить семью постоянным жильем и отвязаться от органов опеки. Их арендодатель Дэвид предлагает выгодную сделку, но Линнет необходимо, чтобы мать внесла первоначальный взнос. Дорин не приходит на встречу Линнет с Дэвидом для оформления сделки и появляется лишь спустя пару часов с новой машиной. Не сумев уговорить мать вернуть автомобиль в салон, Линнет пытается найти 25 000 долларов к 9 утра следующего дня — именно до этого срока Дэвид согласился ждать в последний раз.
Голый пистолет / The Naked Gun
• Страна: США
• Жанр: комедия боевик
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссер: Акива Шаффер
• В ролях: Лиам Нисон, Пол Уолтер Хаузер, Памела Андерсон, Кевин Дюран, Лайза Коши и другие
Только один человек обладает особым набором навыков, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир.
Творение богов 2: Битва с демоническим войском / Feng shen di er bu: zhan huo xi qi / Creation of the Gods II: Demon Force
• Страна: Китай
• Жанр: фантастика, боевик
• Рейтинг IMDb: нет данных
• Режиссер: Уэршань
• В ролях: Юй Ши, Бо Хуан, Наши, Люк Чэнь, Ли Сюэцзянь и другие
Король-тиран Чжоу из династии Шан восходит на престол. Он приказывает войскам идти в атаку город Сици. Герцоги Цзян Цзян, Цзы Фа и их бессмертные соратники Кульлунь собирают мирных жителей, чтобы дать отпор врагу и постоять за Родину.
Формула-1 / F1: The Movie
• Страна: США
• Жанр: боевик, драма, спорт
• Рейтинг IMDb: 7,8
• Режиссер: Джозеф Косински
• В ролях: Брэд Питт, Демсон Идрис, Хавьер Бардем, Керри Кондон, Тобайас Мензис и другие
После тяжёлой аварии звезда «Формулы-1» Сонни Хейс покидает большой спорт. Спустя 30 лет к Сонни обращается старый друг и владелец гоночной команды-аутсайдера и просит стать вторым пилотом и наставником для молодого перспективного новичка.
Эники-Беники / Eenie Meanie
• Страна: США
• Жанр: боевик, криминал, комедия
• Рейтинг: IMDb: 6,0
• Режиссер: Шон Симмонс
• В ролях: Самара Уивинг, Карл Глусман, Энди Гарсиа, Стив Зан, Рэндалл Пак и другие
Кливленд. В юности Иди прозвали Эники-Беники. Она мастерски водила машину, работала на криминального босса Нико и уходила от любой погони. Спустя годы жизнь изменилась, но из-за проблемного бывшего Джона, от которого она ждёт ребенка, ей приходится снова взяться за старое. Чтобы списать долги Джона Иди предлагают угнать из охраняемого казино крутую тачку с 3 миллионами долларов в багажнике. Отказ понесет летальные последствия для должника.
Никто 2 / Nobody 2
• Страна: США
• Жанр: боевик, триллер, комедия
• Рейтинг: IMDb: 6,7
• Режиссер: Тимо Тьяджанто
• В ролях: Боб Оденкёрк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Шэрон Стоун, Колин Хэнкс и другие
Хатч и его семья отправились отдохнуть в небольшой курортный городок. По закону подлости в том же месте орудует банда контрабандистов и процветает торговля наркотиками. Вскоре семьянин попадает в эпицентр криминальных разборок. А значит долгожданный отпуск откладывается, пока преступники не упокоятся с миром.
Я знаю, что вы сделали прошлым летом / I Know What You Did Last Summer
• Страна: США, Австралия
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 5,3
• Режиссер: Дженн Робинсон
• В ролях: Мэдлин Клайн, Чейз Суй Уондерс, Джона Хауэр-Кинг, Тайрик Уизерс, Сара Пиджон и другие
Дэники и Тедди в компании друзей становятся невольными виновниками автокатастрофы и смерти человека. Трагедию решают сохранить в тайне, а богатый отец Тедди делает всё, чтобы замять произошедшее. Год спустя Дэника обнаруживает записку — «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».
Клуб убийств по четвергам / The Thursday Murder Club
• Страна: США
• Жанр: детектив, комедия, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссер: Крис Коламбус
• В ролях: Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли, Селия Имри, Наоми Аки и другие
Чем заняться на пенсии? Джойс, Элизабет, Рон и Ибрагим в доме для престарелых создают детективный кружок. Каждый четверг они ломают голову над одним из нераскрытых полицией дел. Однажды простое развлечение сталкивает их с настоящим преступником. Теперь у компашки есть шанс доказать, что они способны помочь полиции.
Детка на драйве / She Rides Shotgun
• Страна: США
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссер: Ник Роулэнд
• В ролях: Тэрон Эджертон, Джон Кэрролл Линч, Одесса Эзайон, Ана Софиа Хегер, Роб Янг и другие
Бывший заключенный Нейт пытается отойти от преступных дел, но прошлое его не отпускает. Начинается охота на него и его 11-летнюю дочь Полли, которую Нейт едва знает. Враги беспощадны, но Нейт не готов сдаться, ведь на кону жизнь самого дорогого ему человека.