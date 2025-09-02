Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете новый «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном и Памелой Андерсон, гоночный экшен с Бредом Питтом, детектив от режиссера «Гарри Поттера» и другие новинки, которые уже появились в сети.

Содержание:

Ночь наступает всегда
Голый пистолет
Творение богов 2: Битва с демоническим войском
Формула-1
Эники-Беники
Никто 2
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Клуб убийств по четвергам
Детка на драйве

Ночь наступает всегда / Night Always Comes



Страна: США, Великобритания
Жанр: триллер, драма, криминал
Рейтинг IMDb: 5,9
Режиссер: Бенджамин Карон
В ролях: Ванесса Кирби, Зак Готтзаген, Дженнифер Джейсон Ли, Дженнифер Ланье, Джейсон Раус и другие

Линнет работает на трёх работах и живет в стареньком доме со старшим братом Кенни, имеющим особенности развития, и непредсказуемой матерью Дорин. Линнет хочет выкупить дом, чтобы обеспечить семью постоянным жильем и отвязаться от органов опеки. Их арендодатель Дэвид предлагает выгодную сделку, но Линнет необходимо, чтобы мать внесла первоначальный взнос. Дорин не приходит на встречу Линнет с Дэвидом для оформления сделки и появляется лишь спустя пару часов с новой машиной. Не сумев уговорить мать вернуть автомобиль в салон, Линнет пытается найти 25 000 долларов к 9 утра следующего дня — именно до этого срока Дэвид согласился ждать в последний раз.

Голый пистолет / The Naked Gun



Страна: США
Жанр: комедия боевик
Рейтинг IMDb: 6,9
Режиссер: Акива Шаффер
В ролях: Лиам Нисон, Пол Уолтер Хаузер, Памела Андерсон, Кевин Дюран, Лайза Коши и другие

Только один человек обладает особым набором навыков, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир.

Творение богов 2: Битва с демоническим войском / Feng shen di er bu: zhan huo xi qi / Creation of the Gods II: Demon Force



Страна: Китай
Жанр: фантастика, боевик
Рейтинг IMDb: нет данных
Режиссер: Уэршань
В ролях: Юй Ши, Бо Хуан, Наши, Люк Чэнь, Ли Сюэцзянь и другие

Король-тиран Чжоу из династии Шан восходит на престол. Он приказывает войскам идти в атаку город Сици. Герцоги Цзян Цзян, Цзы Фа и их бессмертные соратники Кульлунь собирают мирных жителей, чтобы дать отпор врагу и постоять за Родину.

Формула-1 / F1: The Movie



Страна: США
Жанр: боевик, драма, спорт
Рейтинг IMDb: 7,8
Режиссер: Джозеф Косински
В ролях: Брэд Питт, Демсон Идрис, Хавьер Бардем, Керри Кондон, Тобайас Мензис и другие

После тяжёлой аварии звезда «Формулы-1» Сонни Хейс покидает большой спорт. Спустя 30 лет к Сонни обращается старый друг и владелец гоночной команды-аутсайдера и просит стать вторым пилотом и наставником для молодого перспективного новичка.

Эники-Беники / Eenie Meanie



Страна: США
Жанр: боевик, криминал, комедия
Рейтинг: IMDb: 6,0
Режиссер: Шон Симмонс
В ролях: Самара Уивинг, Карл Глусман, Энди Гарсиа, Стив Зан, Рэндалл Пак и другие

Кливленд. В юности Иди прозвали Эники-Беники. Она мастерски водила машину, работала на криминального босса Нико и уходила от любой погони. Спустя годы жизнь изменилась, но из-за проблемного бывшего Джона, от которого она ждёт ребенка, ей приходится снова взяться за старое. Чтобы списать долги Джона Иди предлагают угнать из охраняемого казино крутую тачку с 3 миллионами долларов в багажнике. Отказ понесет летальные последствия для должника.

Никто 2 / Nobody 2



Страна: США
Жанр: боевик, триллер, комедия
Рейтинг: IMDb: 6,7
Режиссер: Тимо Тьяджанто
В ролях: Боб Оденкёрк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Шэрон Стоун, Колин Хэнкс и другие

Хатч и его семья отправились отдохнуть в небольшой курортный городок. По закону подлости в том же месте орудует банда контрабандистов и процветает торговля наркотиками. Вскоре семьянин попадает в эпицентр криминальных разборок. А значит долгожданный отпуск откладывается, пока преступники не упокоятся с миром.

Я знаю, что вы сделали прошлым летом / I Know What You Did Last Summer



Страна: США, Австралия
Жанр: ужасы, триллер 
Рейтинг IMDb: 5,3
Режиссер: Дженн Робинсон
В ролях: Мэдлин Клайн, Чейз Суй Уондерс, Джона Хауэр-Кинг, Тайрик Уизерс, Сара Пиджон и другие

Дэники и Тедди в компании друзей становятся невольными виновниками автокатастрофы и смерти человека. Трагедию решают сохранить в тайне, а богатый отец Тедди делает всё, чтобы замять произошедшее. Год спустя Дэника обнаруживает записку — «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».

Клуб убийств по четвергам / The Thursday Murder Club



Страна: США
Жанр: детектив, комедия, криминал
Рейтинг IMDb: 6,7
Режиссер: Крис Коламбус
В ролях: Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли, Селия Имри, Наоми Аки и другие

Чем заняться на пенсии? Джойс, Элизабет, Рон и Ибрагим в доме для престарелых создают детективный кружок. Каждый четверг они ломают голову над одним из нераскрытых полицией дел. Однажды простое развлечение сталкивает их с настоящим преступником. Теперь у компашки есть шанс доказать, что они способны помочь полиции.

Детка на драйве / She Rides Shotgun



Страна: США
Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 6,7
Режиссер: Ник Роулэнд
В ролях: Тэрон Эджертон, Джон Кэрролл Линч, Одесса Эзайон, Ана Софиа Хегер, Роб Янг и другие

Бывший заключенный Нейт пытается отойти от преступных дел, но прошлое его не отпускает. Начинается охота на него и его 11-летнюю дочь Полли, которую Нейт едва знает. Враги беспощадны, но Нейт не готов сдаться, ведь на кону жизнь самого дорогого ему человека.
Комментарии

+80
Егор
"есть в хорошем качестве" -- всю голову сломал, где посмотреть это онлайн "без регистрации и смс"... На примере "Никто 2"...О_о
Сегодня в 12:44
#
Дмитрий Могучев
+578
Дмитрий Могучев Егор
1-2 дня и везде появится. Сегодня цифровой релиз, ещё перевод нужен. На примере( голый пистолет).
Сегодня в 13:53
#
kardigan
+4161
kardigan Егор
Попробуй глянуть на РуТуб . «Я знаю, что вы сделали точно в качестве, а вот «никто 2 похоже ещё нет.) смс не нужно🤪
45 минут назад
#