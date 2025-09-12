Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете самый жутких хоррор года «Орудия», новую роль звезды «Аноры» — Марка Эйдельштейна, криминальный триллер с Дензелом Вашингтоном и другие новинки, которые уже появились в сети.

Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Содержание:

Обитель
Ужастики. Ожившие рисунки
Нейробатя
Орудия
Сверху вниз
Надо снимать фильмы о любви

Обитель / The Home



Страна: США
Жанр: триллер, ужасы
Рейтинг IMDb: 5,5
Режиссер: Джеймс ДеМонако
В ролях: Пит Дэвидсон, Джон Гловер, Итэн Филлипс, Брюс Олтмен, Мэрили Токингтон и другие

Макс устраивается работать в дом престарелых. Быть смотрителем дело не хитрое, однако вскоре новичок сталкивается со странными вещами. Вскоре он раскрывает страшную тайну, которая может стоить ему жизни.

Ужастики. Ожившие рисунки / Sketch



Страна: США
Жанр: комедия, фэнтези
Рейтинг IMDb: 6,8
Режиссер: Сет Уорли
В ролях: Бьянка Белль, Кэлон Кокс, Д’Арси Карден, Надя Бенавидес, Даджанэй Коул и другие

Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в магический пруд с живой водой, и все ее каракули оживают. Проблема в том, что малышка обожает рисовать всяких монстриков. Вместе с семьей Эмбер предстоит остановить рисованный апокалипсис

Нейробатя 



Страна: Россия
Жанр: комедия, фантастика
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7
Режиссер: Виталий Дудка
В ролях: Денис Власенко, Валентина Ляпина, Настасья Самбурская, Виталий Хаев, Аскар Нигамедзянов и другие

Способный айтишник Гриша создаёт нейросеть, способную переселить сознание человека в умные гаджеты. Подопытным становится его отец, лидер ОПГ. Теперь криминальный авторитет буквально в руках сына. Вместе они отправляются в безумное приключение, которое переосмыслит их отношения.

Орудия / Weapons



Страна: США
Жанр: ужасы, детектив
Рейтинг IMDb: 7,7
Режиссер: Зак Креггер
В ролях: Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Кэри Кристофер и другие

Однажды в 2:17 ночи 17 детей из разных домов сбежали в неизвестном направлении. Семьи и полиция не понимают, что случилось и кто виноват в исчезновении, а следователи разводят руками. Беспокойство среди родителей нарастает с каждым часом, весь город замер в ожидании хоть каких-то ответов...

Сверху вниз / Highest 2 Lowest



Страна: США, Япония
Жанр: триллер, драма, криминал
Рейтинг IMDb: 5,8
Режиссер: Спайк Ли
В ролях: Дензел Вашингтон, Джеффри Райт, Ильфенеш Хадера, Обри Джозеф, Элайджа Райт и другие

Когда титанический музыкальный магнат, широко известный как обладатель «лучших ушей в бизнесе», становится жертвой заговора с целью выкупа, он оказывается втянут в моральную дилемму «жизнь или смерть».

Надо снимать фильмы о любви



Страна: Россия, Индия
Жанр: драма
Рейтинг: IMDb: 7,3
Режиссер: Роман Михайлов
В ролях: Марк Эйдельштейн, Илларион Маров, Маша Мацель, Александра Киселева, Алина Насибуллина и другие

Российская съемочная группа приезжает в Варанаси для съемок артхаусного фильма. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, о сути кино, о ценностях, которые обычно считаются очевидными не обговариваются. Вскоре съемочный процесс начинает разваливаться, исполнитель главной роли знакомится с девушкой на улице и решает вместо продолжения съемок отправиться с ней в другую часть Индии.
