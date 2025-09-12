Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете самый жутких хоррор года «Орудия», новую роль звезды «Аноры» — Марка Эйдельштейна, криминальный триллер с Дензелом Вашингтоном и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание:• Обитель
• Ужастики. Ожившие рисунки
• Нейробатя
• Орудия
• Сверху вниз
• Надо снимать фильмы о любви
Обитель / The Home
• Страна: США
• Жанр: триллер, ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссер: Джеймс ДеМонако
• В ролях: Пит Дэвидсон, Джон Гловер, Итэн Филлипс, Брюс Олтмен, Мэрили Токингтон и другие
Макс устраивается работать в дом престарелых. Быть смотрителем дело не хитрое, однако вскоре новичок сталкивается со странными вещами. Вскоре он раскрывает страшную тайну, которая может стоить ему жизни.
Ужастики. Ожившие рисунки / Sketch
• Страна: США
• Жанр: комедия, фэнтези
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссер: Сет Уорли
• В ролях: Бьянка Белль, Кэлон Кокс, Д’Арси Карден, Надя Бенавидес, Даджанэй Коул и другие
Альбом с рисунками 10-летней Эмбер случайно падает в магический пруд с живой водой, и все ее каракули оживают. Проблема в том, что малышка обожает рисовать всяких монстриков. Вместе с семьей Эмбер предстоит остановить рисованный апокалипсис
Нейробатя
• Страна: Россия
• Жанр: комедия, фантастика
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7
• Режиссер: Виталий Дудка
• В ролях: Денис Власенко, Валентина Ляпина, Настасья Самбурская, Виталий Хаев, Аскар Нигамедзянов и другие
Способный айтишник Гриша создаёт нейросеть, способную переселить сознание человека в умные гаджеты. Подопытным становится его отец, лидер ОПГ. Теперь криминальный авторитет буквально в руках сына. Вместе они отправляются в безумное приключение, которое переосмыслит их отношения.
Орудия / Weapons
• Страна: США
• Жанр: ужасы, детектив
• Рейтинг IMDb: 7,7
• Режиссер: Зак Креггер
• В ролях: Джош Бролин, Джулия Гарнер, Олден Эренрайк, Остин Абрамс, Кэри Кристофер и другие
Однажды в 2:17 ночи 17 детей из разных домов сбежали в неизвестном направлении. Семьи и полиция не понимают, что случилось и кто виноват в исчезновении, а следователи разводят руками. Беспокойство среди родителей нарастает с каждым часом, весь город замер в ожидании хоть каких-то ответов...
Сверху вниз / Highest 2 Lowest
• Страна: США, Япония
• Жанр: триллер, драма, криминал
• Рейтинг IMDb: 5,8
• Режиссер: Спайк Ли
• В ролях: Дензел Вашингтон, Джеффри Райт, Ильфенеш Хадера, Обри Джозеф, Элайджа Райт и другие
Когда титанический музыкальный магнат, широко известный как обладатель «лучших ушей в бизнесе», становится жертвой заговора с целью выкупа, он оказывается втянут в моральную дилемму «жизнь или смерть».
Надо снимать фильмы о любви
• Страна: Россия, Индия
• Жанр: драма
• Рейтинг: IMDb: 7,3
• Режиссер: Роман Михайлов
• В ролях: Марк Эйдельштейн, Илларион Маров, Маша Мацель, Александра Киселева, Алина Насибуллина и другие
Российская съемочная группа приезжает в Варанаси для съемок артхаусного фильма. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, о сути кино, о ценностях, которые обычно считаются очевидными не обговариваются. Вскоре съемочный процесс начинает разваливаться, исполнитель главной роли знакомится с девушкой на улице и решает вместо продолжения съемок отправиться с ней в другую часть Индии.