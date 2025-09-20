Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
Без имени-1.jpg

В этой подборке вы найдете криминальную комедию от режиссера «Фарго», новую экранизацию «Дракулы» от Люка Бессона и другие новинки, которые уже появились в сети.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Содержание

Хани, не надо!
Код 3
Дракула
Про людей и про войну
Диспетчер

Хани, не надо! / Honey Don’t!



Страна: США, Великобритания
Жанр: кримина, комедия, детектив
Рейтинг IMDb: 5,3
Режиссер: Итан Коэн
В ролях: Маргарет Куолли, Обри Плаза, Крис Эванс, Лера Абова, Гэбби Бинс и другие

Частный детектив Хани О’Донахью расследует необычную смерть потенциальной клиентки. Все улики указывают на то, что жертва была прихожанкой крупной местной церкви под руководством пастора Дрю.

Код 3 / Code 3 



Страна: США
Жанр: комедия, драма
Рейтинг IMDb: 7,6
Режиссер: Кристофер Леоне
В ролях: Рэйн Уилсон, Лил Рел Ховери, Эйми Карреро, Роб Риггл, Иветт Николь Браун и другие

Опытный парамедик Рэнди готовится покинуть профессию. Годы бессонных ночей, тяжелых дежурств и экстренных вызовов стали забирать последние силы. В последнюю смену он берёт новичка Джессику, которая должна занять его место. Но обучение превращается в череду экстремальных происшествий, где им обоим приходится проверять себя на прочность. Эта ночь заставит Рэнди вновь столкнуться с истинным смыслом своей работы и решить, готов ли он действительно покинуть свой пост.

Дракула / Dracula: A Love Tale



Страна: Франция
Жанр: ужасы, драма
Рейтинг IMDb: 6,1
Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц, Матильда Де Анджелис, Гийом де Тонкедек и другие

Конец XV века, Восточная Европа. Принц Влад II живет лишь ради любви к жене, принцессе Елизавете. Когда судьба столкнула его с воинственными турками, он просит бога лишь об одном — сохранить жизнь супруги. Но Елизавета гибнет и Влад отрекается от господа. 400 лет спустя. Священник особого ордена осматривает оказавшуюся в психушке вампиршу, а тем временем адвокат из Парижа прибывает в замок принца Влада, где слышит трагическую историю любви.

Про людей и про войну



Страна: Россия
Жанр: драма, военный
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0
Режиссер: Дмитрий Пасичнюк, Андрей Красавин, Александр Кананович
В ролях: Егор Бероев, Антон Богданов, Фёдор Федотов, Тимофей Елецкий, Андрей Кислицин и другие

В мечты миллионов советских граждан вмешалась война. Иван Вдовин и его отец Фёдор покинули свой дом, чтобы стоять насмерть с оружием в руках, и каждый был готов на всё ради победы.

Диспетчер / Relay



Страна: США
Жанр: триллер, боевик
Рейтинг IMDb: 7,1
Режиссер: Спайк Ли
В ролях: Риз Ахмед, Лили Джеймс, Сэм Уортингтон, Уилла Фицджералд, Джаред Абрахамсон и другие

Если ты крупно попал, Том — единственная надежда. Его работа — вытаскивать из неприятностей людей, которые перешли дорогу огромным корпорациям и правительственным структурам. Сара хочет обнародовать секретные документы и на нее объявлена охота. Лишь соблюдая все правила его игры, у нее есть шанс остаться в живых.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Сериалы Apple TV+ «Разделение» и «Студия» получили главные награды на 77-й церемонии вручения премии «Эмми»
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Вышел трейлер хоррора «28 лет спустя: храм костей»

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии