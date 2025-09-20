Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете криминальную комедию от режиссера «Фарго», новую экранизацию «Дракулы» от Люка Бессона и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Хани, не надо!
• Код 3
• Дракула
• Про людей и про войну
• Диспетчер
Хани, не надо! / Honey Don’t!
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: кримина, комедия, детектив
• Рейтинг IMDb: 5,3
• Режиссер: Итан Коэн
• В ролях: Маргарет Куолли, Обри Плаза, Крис Эванс, Лера Абова, Гэбби Бинс и другие
Частный детектив Хани О’Донахью расследует необычную смерть потенциальной клиентки. Все улики указывают на то, что жертва была прихожанкой крупной местной церкви под руководством пастора Дрю.
Код 3 / Code 3
• Страна: США
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 7,6
• Режиссер: Кристофер Леоне
• В ролях: Рэйн Уилсон, Лил Рел Ховери, Эйми Карреро, Роб Риггл, Иветт Николь Браун и другие
Опытный парамедик Рэнди готовится покинуть профессию. Годы бессонных ночей, тяжелых дежурств и экстренных вызовов стали забирать последние силы. В последнюю смену он берёт новичка Джессику, которая должна занять его место. Но обучение превращается в череду экстремальных происшествий, где им обоим приходится проверять себя на прочность. Эта ночь заставит Рэнди вновь столкнуться с истинным смыслом своей работы и решить, готов ли он действительно покинуть свой пост.
Дракула / Dracula: A Love Tale
• Страна: Франция
• Жанр: ужасы, драма
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссер: Люк Бессон
• В ролях: Калеб Лэндри Джонс, Зои Блю, Кристоф Вальц, Матильда Де Анджелис, Гийом де Тонкедек и другие
Конец XV века, Восточная Европа. Принц Влад II живет лишь ради любви к жене, принцессе Елизавете. Когда судьба столкнула его с воинственными турками, он просит бога лишь об одном — сохранить жизнь супруги. Но Елизавета гибнет и Влад отрекается от господа. 400 лет спустя. Священник особого ордена осматривает оказавшуюся в психушке вампиршу, а тем временем адвокат из Парижа прибывает в замок принца Влада, где слышит трагическую историю любви.
Про людей и про войну
• Страна: Россия
• Жанр: драма, военный
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0
• Режиссер: Дмитрий Пасичнюк, Андрей Красавин, Александр Кананович
• В ролях: Егор Бероев, Антон Богданов, Фёдор Федотов, Тимофей Елецкий, Андрей Кислицин и другие
В мечты миллионов советских граждан вмешалась война. Иван Вдовин и его отец Фёдор покинули свой дом, чтобы стоять насмерть с оружием в руках, и каждый был готов на всё ради победы.
Диспетчер / Relay
• Страна: США
• Жанр: триллер, боевик
• Рейтинг IMDb: 7,1
• Режиссер: Спайк Ли
• В ролях: Риз Ахмед, Лили Джеймс, Сэм Уортингтон, Уилла Фицджералд, Джаред Абрахамсон и другие
Если ты крупно попал, Том — единственная надежда. Его работа — вытаскивать из неприятностей людей, которые перешли дорогу огромным корпорациям и правительственным структурам. Сара хочет обнародовать секретные документы и на нее объявлена охота. Лишь соблюдая все правила его игры, у нее есть шанс остаться в живых.