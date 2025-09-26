Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
В этой подборке вы найдете приквел «Фантастической четверки», черную комедию о семейных тайнах и другие новинки, которые уже появились в сети.

Содержание:

Дело семейное
Свайпнуть
Фантастическая четвёрка: Первые шаги
Военнопленный
Ярость

Дело семейное / Adulthood



Страна: США
Жанр: криминал, комедия, триллер
Рейтинг IMDb: 5,6
Режиссер: Алекс Уинтер
В ролях: Джош Гэд, Кая Скоделарио, Энтони Кэрриган, Билли Лурд, Алекс Уинтер и другие

Перед продажей родительского дома брат и сестра, решают прибраться в комнатах. Однако найденный в подвале труп соседки, что исчезла много лет назад, делает их потенциальными подозреваемыми. Чтобы избежать встречи с полицией и при этом не лишиться наследства, парочка решает замять находку самостоятельно. Но случайные свидетели и их неуместный шантаж заставляют встать на скользкую дорожку.

Свайпнуть / Swiped



Страна: США
Жанр: биография, драма, история
Рейтинг IMDb: 6,3
Режиссер: Рэйчел Ли Голденберг
В ролях: Лили Джеймс, Дермот Малруни, Дэн Стивенс, Клеа ДюВалл, Бен Шнетцер и другие

Уитни Вульф Херд — работница в сфере знакомств. Она начинала как сооснователь и вице-президент по маркетингу в Tinder, но покинула компанию из-за домогательств. Решив изменить рынок, Уитни создала новую онлайн-платформу — Bumble, ориентированную на женщин.

Фантастическая четвёрка: Первые шаги / The Fantastic Four: First Steps



Страна: Великобритания, США, Канада, Новая Зеландия
Жанр: фантастика, боевик, приключения
Рейтинг IMDb: 7,2
Режиссер: Мэтт Шекман
В ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Эбон Мосс-Бакрак, Джозеф Куинн, Ральф Айнесон и другие

Рид Ричардс, Бен Гримм, Сью Сторм и её брат Джонни должны защитить Землю от космического бога Галактуса и его напарника — Серебряного Сёрфера. Но когда план злодеев поглотить всю планету и всех её жителей кажется недостаточно ужасающим, ситуация приобретает личный характер.

Военнопленный / Prisoner of War



Страна: США, Филлипины
Жанр: боевик, военный
Рейтинг IMDb: 5,9
Режиссер: Луис Мэндилор
В ролях: Скотт Эдкинс, Питер Синкода, Майкл Копон, Дональд Серроне, Майкл Рене Уолтон и другие

Джеймс Райт, офицер британского спецназа SAS, захвачен японцами и заточен в филиппинском лагере для военнопленных. Чтобы развлечь тюремщиков, перед отправкой на печально известный Батаанский марш смерти среди пленных проводят жестокие бои насмерть. Оказавшись в отчаянной ситуации, Райт становится последней надеждой для своих товарищей.

Ярость / Just Breathe



Страна: США
Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 5,0
Режиссер: Пол Помпа
В ролях: Кайл Галлнер, Шон Эшмор, Уильям Форсайт, Брайант Кэрролл, Эмири Крачфилд и другие

После отсидки Ник Бьянко хочет вернуть любовь всей своей жизни. Очень скоро он узнает, что возлюбленная нашла другого. Им оказывается Честер — офицер по его условно-досрочному освобождению.
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

