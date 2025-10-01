Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете черную комедию с Элайджей Вудом и Питером Динклэйджем, фантастический детектив с Мэлом Гибсоном, криминальную комедию Дарена Аронофски и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание:• Пойман с поличным
• Токсичный мститель
• Астронавт
• Вес победы
• Кошмарные каникулы
Пойман с поличным / Caught Stealing
• Страна: США
• Жанр: криминал, комедия, триллер
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссер: Даррен Аронофски
• В ролях: Остин Батлер, Мэтт Смит, Винсент Д’Онофрио, Лив Шрайбер, Зои Кравиц и другие
Бывшая звезда школьной бейсбольной команды Хэнк Томпсон больше не может играть, но он не унывает: любимая девушка рядом, работа барменом не напрягает, а его любимая команда движется к победе. Но однажды его сосед-панк просит присмотреть за котом и Хэнк попадает в дикую историю с участием разных банд гангстеров. Все они что-то от него хотят — вот только сам Хэнк не понимает, что именно.
Токсичный мститель / The Toxic Avenger
• Страна: США
• Жанр: ужасы, боевик, комедия
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссер: Мэйкон Блэр
• В ролях: Кевин Бейкон, Элайджа Вуд, Питер Динклэйдж, Джейкоб Тремблей, Юлиан Костов и другие
Когда уборщик-неудачник Уинстон Гус падает в чан с токсичными отходами, он мутирует в супергероя — Токсичного мстителя. Теперь он не лузер, а городской спаситель и борец с корпоративными крысами и продажными чиновниками, что угрожают его сыну, друзьям и обществу. В этом жестоком мире месть — блюдо, которое подается холодным. С радиоактивным соусом.
Астронавт / The Astronaut
• Страна: США
• Жанр: фантастика, ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 4,8
• Режиссер: Джессика Варлей
• В ролях: Кейт Мара, Лоренс Фишбёрн, Гэбриел Луна, Ивана Миличевич, Мейси Грэй и другие
Женщина-астронавт Сэм Уокер возвращается на Землю после первого полета, однако вход в атмосферу идёт не по плану и связь с кораблем теряется. Капсула получает повреждения, а раненая Сэм приводняется посреди океана. Ее спасают и помещают на карантин в роскошном и изолированном лесном особняке в Вирджинии под наблюдением приемного отца, генерала Уильяма Харриса. Потерпевшая замечает, что её раны не излечиваются, а в доме происходят странные вещи. Девушка подозревает, что из космоса она вернулась не одна.
Вес победы / The Cut
• Страна: США
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 5,8
• Режиссер: Шон Эллис
• В ролях: Орландо Блум, Джон Туртурро, Катрина Балф, Клэр Данн, Гари Бидл и другие
Бывший боксер соглашается заменить участника звёздных боёв в Лас-Вегасе. Но для этого ему необходимо похудеть на 10 килограммов за неделю. Диета и тренировки не дают быстрого результата, и герой нанимает коуча, известного жёсткими методами подготовки спортсменов. Голодание, сушка, таблетки превращают жизнь боксера в настоящую пытку. Со временем он теряет связь с реальностью, и уже непонятно — хватит ли у него сил для боя.
Кошмарные каникулы / Monster Summer
• Страна: США
• Жанр: приключения, детектив, фантастика
• Рейтинг IMDb: 5,7
• Режиссер: Дэвид Генри
• В ролях: Мэйсон Темз, Лоррейн Бракко, Мэл Гибсон, Джулиан Лернер, Эбби Джеймс Уизерспун и другие
Ной и его друзья отдыхают на острове: играют в бейсбол, строят теории заговора и первый раз влюбляются. Вскоре ребята понимают, что вокруг происходит что-то неладное. Они приходят к детективу, чтобы раскрыть тайну происходящего.