Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете реальную драму с Мэттью Макконахи, долгожданный хоррор «Заклятие 4», новую роль Киллиана Мерфи и Дакоты Джонсон и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Грязная игра / Play Dirty
• Стив / Steve
• Только ты / All of You
• Заклятие 4: Последний обряд / The Conjuring: Last Rites
• Школьный автобус / The Lost Bus
• Семь дней Петра Семеныча
• Аббатство Даунтон 3 / Downton Abbey: The Grand Finale
• Нескромные / Splitsville
Грязная игра / Play Dirty
• Страна: США, Австралия
• Жанр: криминал, комедия, триллер
• Рейтинг IMDb: 5,9
• Режиссер: Шейн Блэк
• В ролях: Марк Уолберг, Лакит Стэнфилд, Роза Салазар, Кигэн-Майкл Ки, Чукуди Ивуджи и другие
Профессиональный вор Паркер и его команда грабителей делят свежую добычу. Внезапно Зен, одна из участниц набега открывает огонь по своим, и Паркер, получив ранение, едва остается в живых. Когда раны затянулись он, следуя своему кодексу чести, решает найти и отомстить предательнице за смерть собратьев, а также вернуть украденные ею 400 тысяч долларов. Однако при встрече с Зен выясняется, что все похищенные деньги уже потрачены на подготовку к новому масштабному ограблению на сотни миллионов долларов. Зен убеждает Паркера присоединиться к ее плану, и, хотя с неохотой, тот соглашается.
Стив / Steve
• Страна: Ирландия, Великобритания
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссер: Мэйкон Блэр
• В ролях: Киллиан Мерфи, Эмили Уотсон, Трейси Ульман, Роджер Аллам, Дагги Макмикин и другие
Стив — директор школы для неблагоприятных подростков, где каждый день — новый конфликт. Спасти учреждение от закрытия и дать шанс ребятам с трудным прошлым — его главная задача. Особое внимание Стив уделяет Шаю — агрессивному, но ранимому ученику. Внешне Стив всё сильнее ощущает, как его собственное психическое здоровье поддается стрессу. Один день становится испытанием и для учеников, и для тех, кто пытается их направить.
Только ты / All of You
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссер: Уильям Бриджес
• В ролях: Имоджен Путс, Бретт Голдстин, Ребекка Осиас, Кадиша Белгрейв, Зави Эштон и другие
Ближайшее будущее. Саймон и Лора — лучшие друзья, которые влюблены друг в друга, но не могут признаться в этом. Ученые разработали тест, который помогает найти идеального партнера. Когда девушка хочет проверить свои чувства, Саймон неохотно идет на эксперимент. Результаты теста указывает на мужчину по имени Лукас за которого Лора выходит замуж. Но даже после рождения ребенка Саймон остается в ее жизни.
Заклятие 4: Последний обряд
• Страна: США, Великобритания, Канада
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссер: Майкл Чавес
• В ролях: Патрик Уилсон, Вера Фармига, Миа Томлинсон, Бен Харди, Стив Култер и другие
Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен берутся за самый страшный случай в своей практике. Семья переезжает в новый дом. Вскоре жилище начинает проявлять признаки демонической активности, превращая жизнь новых жильцов в кошмар.
Школьный автобус / The Lost Bus
• Страна: США
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссер: Пол Гринграсс
• В ролях: Мэттью Макконахи, Америка Феррера, Юл Васкес, Эшли Эткинсон, Кимберли Флорес и другие
2018 год. Страшные пожары накрыли Калифорнию. Водитель школьного автобуса Кевин Маккей и учительница Мэри Людвиг героически спасают учеников, вывозя их из горящего города Парадайс.
Семь дней Петра Семеныча
• Страна: Россия
• Жанр: драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9
• Режиссер: Тигран Кеосоян
• В ролях: Фёдор Добронравов, Олеся Железняк, Лаура Кеосаян, Александр Метёлкин, Борис Мягков и другие
70-летний Петр Семеныч всю свою жизнь прожил на Черноморском побережье. Жена умерла, а дочь много лет назад уехала жить в Турцию и не выходит на связь. Когда Петру ставят смертельный диагноз саркома легкого, тот начинает свыкаться с новой реальностью и подводить итоги. Но есть надежда, что диагноз неточный. Так ли это, знает «светило» из Москвы, который через неделю даст ответ. За эти семь дней Петр Семеныч по-другому смотрит на жизнь, вспоминает былое и попробует отыскать новый смысл существования, в котором еще есть лучик надежды.
Аббатство Даунтон 3 / Downton Abbey: The Grand Finale
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 7,5
• Режиссер: Саймон Кёртис
• В ролях: Мэрлин Каттс, Лорна Никсон Браун, Дэйзи Мэй, Софи Колкухоун, Оливер Баркер и другие
Начало 1930-х годов. Когда Мэри оказывается в центре публичного скандала, а семья Кроули сталкивается с финансовыми трудностями, все обитатели имения ощущают угрозу потери репутации. Кроули должны адаптироваться к переменам: персонал готовится к новому этапу, а следующее поколение берёт на себя управление поместьем Даунтон.
Нескромные / Splitsville
• Страна: США
• Жанр: комедия
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссер: Майкл Анджело Ковино
• В ролях: Дакота Джонсон, Адриа Архона, Кайл Марвин, Майкл Анджело Ковино, Саймон Уэбстер и другие
Во время поездки супруги Кэри и Эшли становятся свидетелями автокатастрофы. Эшли пытается оказать первую помощь пострадавшей женщине, но все безуспешно. После трагедии она признаётся мужу в измене, и что хочет развода. Шокированный Кэри убегает, а позже находит дом, где живет его друг Пол с женой Джули и сыном Рассом. Поскольку мужчине теперь негде жить, ему разрешают временно перекантоваться. Однажды вечером супруги раскрывают их истинный секрет супружеского счастья и все становится с ног на голову.