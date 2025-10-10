Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
ЦЕФУ5ГЫК6ШФ5КУГФК55ГО.jpg

В этой подборке вы найдете спортивный хоррор от создателей «Прочь», детективный триллер с неподражаемым Уиллемом Дефо, новую часть антологии страшилок в стиле мокьюментари З/Л/О и другие новинки, которые уже появились в сети.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Содержание:

Чумовая пятница 2
З/Л/О: Хэллоуин
Мужчина у меня в подвале
Финал
Тот самый
Беготня
Чудаки из Балтимора

Чумовая пятница 2 / Freakier Friday



Страна: США
Жанр: фэнтези, комедия, семейный
Рейтинг IMDb: 6,7
Режиссер: Ниша Ганатра
В ролях: Джейми Ли Кёртис, Линдси Лохан, Марк Хэрмон, Чад Майкл Мюррэй, Стивен Тоболовски и другие

Прошло много лет с тех пор как Анна и Тесс, дочь и мать, начали ладить между собой после удивительного обмена телами. Теперь у Анны есть дочь и будущая падчерица, которым не удаётся найти общий язык. Анна и Тесс узнают, что чудо может повториться.

З/Л/О: Хэллоуин



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 6,0
Режиссер: Брайан Фергюсон, Каспер Келли, Р.Х. Норман и др
В ролях: Дэвид Хейдн, Анна МакКелви, Адам Джонстон, Эдди Маккензи, Джошуа Хэйнис и другие

Восьмая часть антологии авторских ужастиков состоит из нескольких несвязанных между собой историй, которые напрямую касаются праздника Хэллоуин:
Первая — о корпорации зла, которой требуются дегустаторы для сомнительной газировки.
Вторая — о подружках, которые решили отметить «последний Хэллоуин» и зашли не в тот дом.
Третья — о группе друзей, которые встречают женщину-медиума в старом доме в канун Дня Всех Святых
Четвёртая — о блогерах, которые решили вспомнить детство и «поклянчить конфеты».
Пятая — о маленьком городке, в котором маньяк-убийца похищает и убивает детей в канун праздника.

Мужчина у меня в подвале / The Man in My Basement



Страна: США, Великобритания
Жанр: триллер детектив
Рейтинг IMDb: 4,6
Режиссер: Надя Латиф
В ролях: Кори Хокинс, Уиллем Дефо, Анна Диоп, Джонатан Аджайи, Гершвин Эсташ мл и другие

Чарльз Блейки рискует лишиться своего родового дома из-за ьдолгов. Однажды у его дверей появляется бизнесмен Аннистон Беннет, желающи взять в аренду подвал на всё. Деньги предлагают немалые и для Чарльза это выглядит как шанс решить финансовые трудности. Однако необычные правила квартиранта и бесконечные разговоры о прошлом превращают сделку в странное противостояние между ними.

Финал



Страна: Россия
Жанр: спорт, драма
Рейтинг «Кинопоиска»: 4,5
Режиссер: Петр Зеленов, Владимир Пресняков, Олег Пресняков
В ролях: Денис Шведов, Юлия Ильина, Александр Лыков, Александр Семчев, Ирина Пегова и другие

12 августа 2012 года. Летние Олимпийские игры в Лондоне. Выставочный центр «Эрлс-Корт» заполняется болельщиками, миллионы зрителей по всему миру ждут финала по волейболу среди мужчин. На площадку выходят незнавшая побед сборная России и сборная Бразилии, любимые фанатами чемпионы. Многим кажется, что результат очевиден, но мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни российских спортсменов.

Тот самый / Him



Страна: США
Жанр: ужасы, спорт
Рейтинг IMDb: 5,3
Режиссер: Джастин Типпинг
В ролях: Тайрик Уизерс, Марлон Уайанс, Джулия Фокс, Тим Хайдекер, Дон Бенжамин и другие

Молодой и амбициозный футболист Кэм исполнил мечту детства. Он приглашен на эксклюзивные тренировки с легендой спорта, загадочным и харизматичным квотербеком. Но вместо триумфа его ждёт изолированный тренировочный центр, и по мере того как обучение набирает обороты, харизма наставника начинает пугать, втягивая ученика в бездну, которая может стоить ему куда больше, чем он может отдать.

Беготня / Scurry



Страна: Австралия
Жанр: ужасы, триллер
Рейтинг IMDb: 4.0
Режиссер: Люк Спарк
В ролях: Джейми Коста, Эмалия, Питер О’Хэнлон, Джет Трантер

Двое незнакомцев оказываются запертыми под землей, когда на город нападает чудовищная угроза. Тяжело раненые и с ограниченными ресурсами, они вынуждены пробираться по опасному, сужающемуся туннелю в надежде найти выход.

Чудаки из Балтимора / The Baltimorons



Страна: США
Жанр: драма, комедия
Рейтинг IMDb: 7,3
Режиссер: Джей Дюпласс
В ролях: Майкл Штрасснер, Оливия Луккарди, Лиз Ларсен, Джесси Коэн, Майкл Чандлер и другие

Излечившийся от алкоголизма бывший комик Клифф в канун Рождества ломает зуб на глазах у своей невесты. Ему срочно нужна помощь, и так он знакомится с дантистом Диди. После приема бывший комик выходит на улицу и замечает, что его автомобиль был эвакуирован, и тогда Диди предлагает подвезти Клиффа. Несмотря на разницу в возрасте и характерах, они находят общий язык.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии