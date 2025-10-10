Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете спортивный хоррор от создателей «Прочь», детективный триллер с неподражаемым Уиллемом Дефо, новую часть антологии страшилок в стиле мокьюментари З/Л/О и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание:• Чумовая пятница 2
• З/Л/О: Хэллоуин
• Мужчина у меня в подвале
• Финал
• Тот самый
• Беготня
• Чудаки из Балтимора
Чумовая пятница 2 / Freakier Friday
• Страна: США
• Жанр: фэнтези, комедия, семейный
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссер: Ниша Ганатра
• В ролях: Джейми Ли Кёртис, Линдси Лохан, Марк Хэрмон, Чад Майкл Мюррэй, Стивен Тоболовски и другие
Прошло много лет с тех пор как Анна и Тесс, дочь и мать, начали ладить между собой после удивительного обмена телами. Теперь у Анны есть дочь и будущая падчерица, которым не удаётся найти общий язык. Анна и Тесс узнают, что чудо может повториться.
З/Л/О: Хэллоуин
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссер: Брайан Фергюсон, Каспер Келли, Р.Х. Норман и др
• В ролях: Дэвид Хейдн, Анна МакКелви, Адам Джонстон, Эдди Маккензи, Джошуа Хэйнис и другие
Восьмая часть антологии авторских ужастиков состоит из нескольких несвязанных между собой историй, которые напрямую касаются праздника Хэллоуин:
Первая — о корпорации зла, которой требуются дегустаторы для сомнительной газировки.
Вторая — о подружках, которые решили отметить «последний Хэллоуин» и зашли не в тот дом.
Третья — о группе друзей, которые встречают женщину-медиума в старом доме в канун Дня Всех Святых
Четвёртая — о блогерах, которые решили вспомнить детство и «поклянчить конфеты».
Пятая — о маленьком городке, в котором маньяк-убийца похищает и убивает детей в канун праздника.
Мужчина у меня в подвале / The Man in My Basement
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: триллер детектив
• Рейтинг IMDb: 4,6
• Режиссер: Надя Латиф
• В ролях: Кори Хокинс, Уиллем Дефо, Анна Диоп, Джонатан Аджайи, Гершвин Эсташ мл и другие
Чарльз Блейки рискует лишиться своего родового дома из-за ьдолгов. Однажды у его дверей появляется бизнесмен Аннистон Беннет, желающи взять в аренду подвал на всё. Деньги предлагают немалые и для Чарльза это выглядит как шанс решить финансовые трудности. Однако необычные правила квартиранта и бесконечные разговоры о прошлом превращают сделку в странное противостояние между ними.
Финал
• Страна: Россия
• Жанр: спорт, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 4,5
• Режиссер: Петр Зеленов, Владимир Пресняков, Олег Пресняков
• В ролях: Денис Шведов, Юлия Ильина, Александр Лыков, Александр Семчев, Ирина Пегова и другие
12 августа 2012 года. Летние Олимпийские игры в Лондоне. Выставочный центр «Эрлс-Корт» заполняется болельщиками, миллионы зрителей по всему миру ждут финала по волейболу среди мужчин. На площадку выходят незнавшая побед сборная России и сборная Бразилии, любимые фанатами чемпионы. Многим кажется, что результат очевиден, но мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни российских спортсменов.
Тот самый / Him
• Страна: США
• Жанр: ужасы, спорт
• Рейтинг IMDb: 5,3
• Режиссер: Джастин Типпинг
• В ролях: Тайрик Уизерс, Марлон Уайанс, Джулия Фокс, Тим Хайдекер, Дон Бенжамин и другие
Молодой и амбициозный футболист Кэм исполнил мечту детства. Он приглашен на эксклюзивные тренировки с легендой спорта, загадочным и харизматичным квотербеком. Но вместо триумфа его ждёт изолированный тренировочный центр, и по мере того как обучение набирает обороты, харизма наставника начинает пугать, втягивая ученика в бездну, которая может стоить ему куда больше, чем он может отдать.
Беготня / Scurry
• Страна: Австралия
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 4.0
• Режиссер: Люк Спарк
• В ролях: Джейми Коста, Эмалия, Питер О’Хэнлон, Джет Трантер
Двое незнакомцев оказываются запертыми под землей, когда на город нападает чудовищная угроза. Тяжело раненые и с ограниченными ресурсами, они вынуждены пробираться по опасному, сужающемуся туннелю в надежде найти выход.
Чудаки из Балтимора / The Baltimorons
• Страна: США
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 7,3
• Режиссер: Джей Дюпласс
• В ролях: Майкл Штрасснер, Оливия Луккарди, Лиз Ларсен, Джесси Коэн, Майкл Чандлер и другие
Излечившийся от алкоголизма бывший комик Клифф в канун Рождества ломает зуб на глазах у своей невесты. Ему срочно нужна помощь, и так он знакомится с дантистом Диди. После приема бывший комик выходит на улицу и замечает, что его автомобиль был эвакуирован, и тогда Диди предлагает подвезти Клиффа. Несмотря на разницу в возрасте и характерах, они находят общий язык.