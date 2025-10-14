Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке долгожданную экранизацию романа Стивена Кинга «Долгая прогулка», трогательную комедию о дружбе человека и собаки, хоррор о трех ценностях с Дакотой Фаннинг, детективный триллер с Кирой Найтли и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание:• Лондон на проводе
• Девушка из каюты № 10
• Долгая прогулка
• Воздухоплаватель
• Карамело
• Требуется ремонт
• Порочный круг
Лондон на проводе / London Calling
• Страна: США, ЮАР
• Жанр: боевик, комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссер: Аллан Ангар
• В ролях: Джош Дюамель, Джереми Рэй Тейлор, Рик Хоффман, Эйдан Гиллен, Арнольд Вослу и другие
Киллер после провала операции решает покинуть страну. Оказавшись в незнакомом месте, он получает неожиданное задание — перевоспитать сына местного криминального босса.
Девушка из каюты № 10 / The Woman in Cabin 10
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: триллер, детектив
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссер: Саймон Стоун и др
• В ролях: Кира Найтли, Ханна Уоддингэм, Кая Скоделарио, Гай Пирс, Гугу Эмбата-Ро и другие
Журналистка Лора Блэклок по работе отправляется в плавание в окружении влиятельных людей. Ночью она слышит крики в соседней каюты. Выглянув из номера, она видит в воде мертвое тело. Команда и другие пассажиры не верят словам Лоры и уверяют, что у той не было соседей. Рискуя собственной жизнью, журналистка берется докопаться до правды.
Долгая прогулка / The Long Walk
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 7,3
• Режиссер: Френсис Лоуренс
• В ролях: Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гарретт Вэрэйнг, Тут Ньюот, Чарли Пламмер и другие
Сто молодых людей принимают участие в ежегодном соревновании «Долгая прогулка». Главное правило — идти со скоростью выше трёх миль в час, после трёх нарушений участник выбывает. Победитель получит крупную сумму и исполнение всех желаний до конца жизни. Фильм основан на одноименном романе Стивена Кинга.
Воздухоплаватель / De Ballonvaarder / The Balloonist
• Страна: Нидерланды
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 5,8
• Режиссер: Тим Олихоек
• В ролях: Салли Хармсен, Питер Эмбрехтс, Бо Миннерт, Фрида Питторс, Назанин Тахери и другие
Буквально с небес на Габи, хозяйку курятника, сваливается пилот воздушного шара. Внезапный гость, устроивший хаос на домашней ферме, случайно раскрывает причины семейного конфликта и заставляет Габи столкнуться лицом к лицу со своим прошлым.
Карамело / Caramelo
• Страна: Бразилия
• Жанр: семейный, комедия
• Рейтинг IMDb: 7,2
• Режиссер: Диего Фрейтас
• В ролях: Рафаэль Витти, Каролина Феррас, Адемара, Кристина Перейра, Пола Кароселла и другие
Целеустремленный шеф-повар Педро вот-вот воплотит в жизнь свою мечту об управлении рестораном, но неожиданно поставленный диагноз переворачивает всё с ног на голову. Вместе с дружелюбным псом он отправляется в трогательное путешествие, чтобы заново открыть себя, найти смысл жизни и вдохновение в настоящем.
Требуется ремонт / Maintenance Required
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 5,2
• Режиссер: Лэйси Улемейер
• В ролях: Мэделин Петш, Джейкоб Скипио, Джули Серда, Кэти М. О’Брайан, Мэдисон Бэйли и другие
Девушка по имени Чарли руководит семейной автомастерской и неосознанно в переписке рассказывает о своих проблемах Бо, который в реальной жизни оказывается ее конкурентом.
Порочный круг / Vicious
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 4,9
• Режиссер: Брайан Бертино
• В ролях: Дакота Фаннинг, Рейчел Блэнчард, Мэри МакКормак, Кэтрин Хантер, Карен Клише и другие
Зимней ночью одинокая Полли встречает на своем пороге незнакомую женщину, которая, не может дойти до сына. Хозяйка впускает её, угощает чаем и пытается помочь, но та заявляет, что Полли умрёт сегодня ночью. Избежать участи можно положив в загадочный чёрный ящик три вещи: любимую, ненавистную и нужную. Незнакомка уходит и оставляет ящик, а в доме начинают происходить странные и необъяснимые события.