Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке долгожданную экранизацию романа Стивена Кинга «Долгая прогулка», трогательную комедию о дружбе человека и собаки, хоррор о трех ценностях с Дакотой Фаннинг, детективный триллер с Кирой Найтли и другие новинки, которые уже появились в сети.

Содержание:

Лондон на проводе
Девушка из каюты № 10
Долгая прогулка
Воздухоплаватель
Карамело
Требуется ремонт
Порочный круг

Лондон на проводе / London Calling



Страна: США, ЮАР
Жанр: боевик, комедия, драма
Рейтинг IMDb: 5,5
Режиссер: Аллан Ангар
В ролях: Джош Дюамель, Джереми Рэй Тейлор, Рик Хоффман, Эйдан Гиллен, Арнольд Вослу и другие

Киллер после провала операции решает покинуть страну. Оказавшись в незнакомом месте, он получает неожиданное задание — перевоспитать сына местного криминального босса.

Девушка из каюты № 10 / The Woman in Cabin 10



Страна: США, Великобритания
Жанр: триллер, детектив
Рейтинг IMDb: 6,0
Режиссер: Саймон Стоун и др
В ролях: Кира Найтли, Ханна Уоддингэм, Кая Скоделарио, Гай Пирс, Гугу Эмбата-Ро и другие

Журналистка Лора Блэклок по работе отправляется в плавание в окружении влиятельных людей. Ночью она слышит крики в соседней каюты. Выглянув из номера, она видит в воде мертвое тело. Команда и другие пассажиры не верят словам Лоры и уверяют, что у той не было соседей. Рискуя собственной жизнью, журналистка берется докопаться до правды.

Долгая прогулка / The Long Walk



Страна: США, Великобритания
Жанр: триллер, драма
Рейтинг IMDb: 7,3
Режиссер: Френсис Лоуренс
В ролях: Купер Хоффман, Дэвид Джонссон, Гарретт Вэрэйнг, Тут Ньюот, Чарли Пламмер и другие

Сто молодых людей принимают участие в ежегодном соревновании «Долгая прогулка». Главное правило — идти со скоростью выше трёх миль в час, после трёх нарушений участник выбывает. Победитель получит крупную сумму и исполнение всех желаний до конца жизни. Фильм основан на одноименном романе Стивена Кинга.

Воздухоплаватель / De Ballonvaarder / The Balloonist



Страна: Нидерланды
Жанр: комедия, драма
Рейтинг IMDb: 5,8
Режиссер: Тим Олихоек
В ролях: Салли Хармсен, Питер Эмбрехтс, Бо Миннерт, Фрида Питторс, Назанин Тахери и другие

Буквально с небес на Габи, хозяйку курятника, сваливается пилот воздушного шара. Внезапный гость, устроивший хаос на домашней ферме, случайно раскрывает причины семейного конфликта и заставляет Габи столкнуться лицом к лицу со своим прошлым.

Карамело / Caramelo



Страна: Бразилия
Жанр: семейный, комедия
Рейтинг IMDb: 7,2
Режиссер: Диего Фрейтас
В ролях: Рафаэль Витти, Каролина Феррас, Адемара, Кристина Перейра, Пола Кароселла и другие

Целеустремленный шеф-повар Педро вот-вот воплотит в жизнь свою мечту об управлении рестораном, но неожиданно поставленный диагноз переворачивает всё с ног на голову. Вместе с дружелюбным псом он отправляется в трогательное путешествие, чтобы заново открыть себя, найти смысл жизни и вдохновение в настоящем.

Требуется ремонт / Maintenance Required



Страна: США, Великобритания
Жанр: драма, комедия
Рейтинг IMDb: 5,2
Режиссер: Лэйси Улемейер
В ролях: Мэделин Петш, Джейкоб Скипио, Джули Серда, Кэти М. О’Брайан, Мэдисон Бэйли и другие

Девушка по имени Чарли руководит семейной автомастерской и неосознанно в переписке рассказывает о своих проблемах Бо, который в реальной жизни оказывается ее конкурентом.

Порочный круг / Vicious



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 4,9
Режиссер: Брайан Бертино
В ролях: Дакота Фаннинг, Рейчел Блэнчард, Мэри МакКормак, Кэтрин Хантер, Карен Клише и другие

Зимней ночью одинокая Полли встречает на своем пороге незнакомую женщину, которая, не может дойти до сына. Хозяйка впускает её, угощает чаем и пытается помочь, но та заявляет, что Полли умрёт сегодня ночью. Избежать участи можно положив в загадочный чёрный ящик три вещи: любимую, ненавистную и нужную. Незнакомка уходит и оставляет ящик, а в доме начинают происходить странные и необъяснимые события.
