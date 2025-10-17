Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете фантастический дуэт Колина Фаррелла и Марго Робби, хоррор-вестерн с Гаем Пирсом и Биллом Пулманом, тревожный триллер с фестиваля «Санденс» с Девом Пателем, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание:• Прилипала / Lurker
• Ловушка для кролика / Rabbit Trap
• Большое смелое красивое путешествие / A Big Bold Beautiful Journey
• Легенды наших предков
• Проклятие пустоши / Killing Faith
• Незнакомцы. Глава 2 / The Strangers: Chapter 2
Прилипала / Lurker
• Страна: США, Италия
• Жанр: криминал, драма
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссер: Алекс Рассел
• В ролях: Теодор Пеллерен, Арчи Мадекве, Санни Сулджик, Кэм Хикс, Чейз Маклин и другие
Непримечательный Мэттью втирается в доверие к своему кумиру Оливеру. Он делает всё, что его попросят, и постепенно становится его близким другом. Но когда артист начинает уставать от назойливого Мэттью, в ход идет расчетливый шантаж.
Ловушка для кролика / Rabbit Trap
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: ужасы, детектив
• Рейтинг IMDb: 4,8
• Режиссер: Брин Чейни
• В ролях: Дев Патель, Рози Макьюэн, Джейд Крут, Николас Сэмпсон
1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в валлийскую деревушку, чтобы заняться работой со звуком. Он записывает звуки на диктофон, она создает из них музыку. Однажды во время записи Дарси падает в некий магический круг, а на следующий день к ним заявляется подросток, который постепенно втирается к паре в доверие и рассказывает про верования этого местечка.
Большое смелое красивое путешествие / A Big Bold Beautiful Journey
• Страна: США, Ирландия
• Жанр: фэнтези, драма
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссер: Сет Рейсс
• В ролях: Колин Фаррелл, Марго Робби, Фиби Уоллер-Бридж, Хамиш Линклэйтер, Лили Рэйб и другие
Сара и Дэвид познакомились на свадьбе общего друга. Вскоре они отправляются в большое смелое красивое путешествие, где им предстоит заново пережить важные моменты из своего прошлого. Вместе им предстоит понять, как они оказались в точке, где находятся сейчас, и, возможно, даст шанс изменить будущее.
Легенды наших предков
• Страна: Россия
• Жанр: фэнтези, приключения
• Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7
• Режиссер: Иван Сосин
• В ролях: Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак и другие
Репортер из Екатеринбурга отправляется в таежное затерянное селение, где слышит старинное сказание о владыке леса. По возвращении домой он внезапно начинает видеть и слышать голос древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Так журналист и его 12-летняя дочь отправляются в края, почти не тронутые цивилизацией.
Проклятие пустоши / Killing Faith
• Страна: США
• Жанр: вестерн, ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,8
• Режиссер: Нед Краули
• В ролях: Гай Пирс, ДеВанда Уайз, Билл Пуллман, Рауль Макс Трухильо, Джейми Ньюманн и другие
Овдовевший врач сопровождает бывшую рабыню и ее дочь через весь Запад в поисках Целителя. Мать убеждена в одержимости ребенка, ведь все, к чему прикасается девочка, умирает.
Незнакомцы. Глава 2 / The Strangers: Chapter 2
• Страна: США, Испания
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 4,8
• Режиссер: Ренни Харлин
• В ролях: Эма Хорват, Оливия Креуцова, Матус Лайчак, Мэделин Петш, Брук Джонсон и другие
Остановка в маленьком городке во время романтического путешествия была роковой ошибкой. Неизвестные убийцы в масках устроили настоящую резню, из которой Майе чудом удалось выбраться живой. Но Незнакомцы выбрали свою жертву, и не отступят, пока не закончат начатое.