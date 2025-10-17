Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете фантастический дуэт Колина Фаррелла и Марго Робби, хоррор-вестерн с Гаем Пирсом и Биллом Пулманом, тревожный триллер с фестиваля «Санденс» с Девом Пателем, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Содержание:

Прилипала / Lurker
Ловушка для кролика / Rabbit Trap
Большое смелое красивое путешествие / A Big Bold Beautiful Journey
• Легенды наших предков
Проклятие пустоши / Killing Faith
• Незнакомцы. Глава 2 / The Strangers: Chapter 2

Прилипала / Lurker



Страна: США, Италия
Жанр: криминал, драма
Рейтинг IMDb: 5,5
Режиссер: Алекс Рассел
В ролях: Теодор Пеллерен, Арчи Мадекве, Санни Сулджик, Кэм Хикс, Чейз Маклин и другие

Непримечательный Мэттью втирается в доверие к своему кумиру Оливеру. Он делает всё, что его попросят, и постепенно становится его близким другом. Но когда артист начинает уставать от назойливого Мэттью, в ход идет расчетливый шантаж.

Ловушка для кролика / Rabbit Trap



Страна: США, Великобритания
Жанр: ужасы, детектив
Рейтинг IMDb: 4,8
Режиссер: Брин Чейни
В ролях: Дев Патель, Рози Макьюэн, Джейд Крут, Николас Сэмпсон

1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в валлийскую деревушку, чтобы заняться работой со звуком. Он записывает звуки на диктофон, она создает из них музыку. Однажды во время записи Дарси падает в некий магический круг, а на следующий день к ним заявляется подросток, который постепенно втирается к паре в доверие и рассказывает про верования этого местечка.

Большое смелое красивое путешествие / A Big Bold Beautiful Journey



Страна: США, Ирландия
Жанр: фэнтези, драма
Рейтинг IMDb: 6,1
Режиссер: Сет Рейсс
В ролях: Колин Фаррелл, Марго Робби, Фиби Уоллер-Бридж, Хамиш Линклэйтер, Лили Рэйб и другие

Сара и Дэвид познакомились на свадьбе общего друга. Вскоре они отправляются в большое смелое красивое путешествие, где им предстоит заново пережить важные моменты из своего прошлого. Вместе им предстоит понять, как они оказались в точке, где находятся сейчас, и, возможно, даст шанс изменить будущее.

Легенды наших предков



Страна: Россия
Жанр: фэнтези, приключения
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,7
Режиссер: Иван Сосин
В ролях: Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак и другие

Репортер из Екатеринбурга отправляется в таежное затерянное селение, где слышит старинное сказание о владыке леса. По возвращении домой он внезапно начинает видеть и слышать голос древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Так журналист и его 12-летняя дочь отправляются в края, почти не тронутые цивилизацией.

Проклятие пустоши / Killing Faith



Страна: США
Жанр: вестерн, ужасы
Рейтинг IMDb: 5,8
Режиссер: Нед Краули
В ролях: Гай Пирс, ДеВанда Уайз, Билл Пуллман, Рауль Макс Трухильо, Джейми Ньюманн и другие

Овдовевший врач сопровождает бывшую рабыню и ее дочь через весь Запад в поисках Целителя. Мать убеждена в одержимости ребенка, ведь все, к чему прикасается девочка, умирает.

Незнакомцы. Глава 2 / The Strangers: Chapter 2



Страна: США, Испания
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 4,8
Режиссер: Ренни Харлин
В ролях: Эма Хорват, Оливия Креуцова, Матус Лайчак, Мэделин Петш, Брук Джонсон и другие

Остановка в маленьком городке во время романтического путешествия была роковой ошибкой. Неизвестные убийцы в масках устроили настоящую резню, из которой Майе чудом удалось выбраться живой. Но Незнакомцы выбрали свою жертву, и не отступят, пока не закончат начатое.
