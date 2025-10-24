Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете новую роль Шона Бина, высокооцененную комедию с Бенедиктом Камбербэтчем, спортивную драму с Никитой Кологривым и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Настоящий герой / Valiant One
• Анемон / Anemone
• Супруги Роуз / The Roses
• Арлан. Решающий раунд
• Не парковаться / Juchageumji / No Parking
• Корреспондент / The Correspondent
Настоящий герой / Valiant One
• Страна: США
• Жанр: боевик
• Рейтинг IMDb: 5,0
• Режиссер: Стив Барнетт
• В ролях: Чейз Стоукс, Лана Кондор, Десмин Боргес, Каллэн Мулвей, Джонатан Уайтселл и другие
На фоне конфликта Северной и Южной Кореей американский вертолет разбивается на северокорейской стороне. Теперь выжившие солдаты должны работать бок о бок, чтобы защитить гражданского технического специалиста и самостоятельно покинуть зону крушения.
Анемон / Anemone
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 5,9
• Режиссер: Ронан Дэй-Льюис
• В ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, Шон Бин, Саманта Мортон, Сэмюэл Боттомли, Сафиа Окли-Грин и другие
Рэй, бывший солдат британской армии, давно живёт отшельником в небольшом лесном домике. Однажды к нему приезжает брат Джем, с которым они не виделись 20 лет. Вместе они вспоминают прошлое и старые травмы, но Джем вернулся не просто поболтать о былом.
Супруги Роуз / The Roses
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: комедия
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссер: Джей Роуч
• В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Оливия Колман, Эллисон Дженни, Энди Сэмберг, Кейт Маккиннон и другие
Тео и Иви Роуз — идеальные супруги. У них престижная работа, чудесные дети, неутихающая страсть... Но под маской счастья кроются многолетние обиды и ворох нерешенных проблем. Когда карьера Тео оказывается под угрозой, все несказанное выходит наружу и пара разводится. И пока документы оформляются, жизнь бывших супругов превращается в войну.
Арлан. Решающий раунд
• Страна: Казахстан
• Жанр: спорт, драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6
• Режиссер: Даулет Жумабаев
• В ролях: Еркебулан Токтар, Никита Кологривый, Улан Кайраласов, Абильмансур Сериков, Куат Хамитов и другие
Молодой боксер Арлан, мечтает попасть на Олимпиаду, но вынужден подрабатывать, чтобы помочь матери и младшему брату, страдающему от редкого заболевания. В магазине он встречает Алину, которая учится в консерватории по классу фортепиано, но мечтает петь. Их встреча вселяет в нее уверенность выбрать свой собственный путь. Когда болезнь брата прогрессирует и требуется дорогостоящее лечение, Арлан по совету друга соглашается участвовать в кулачных боях ради быстрого заработка, отказываясь от своей мечты об Олимпийском золоте. Теперь ему предстоит пройти путь суровых испытаний в мире кулачных боев, где его ждет один из самых яростных противников.
Не парковаться / Juchageumji / No Parking
• Страна: Южная Корея
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 4,1
• Режиссер: Сон Хён-у
• В ролях: Рю Хён-гён, Ким Рве-ха, Чха Сон-у, Чон Сан-хун и другие
После жаркого спора на парковке женщина оказывается втянутой в смертельную игру в кошки-мышки, когда агрессия ее соседа набирает все более пугающие обороты.
Корреспондент / The Correspondent
• Страна: Австралия
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссер: Крив Стендер
• В ролях: Ричард Роксбург, Джулиан Марун, Рахель Абдулрахман, Моджиан Ариа, Яэль Стоун и другие
Журналист Питер Гресте всегда оказывался в эпицентре событий и старался быть непредвзятым. Однажды в командировке он подменяет коллегу в Каире, где антиправительственные выступления в любой момент грозили стать вооруженным восстанием. Обыски в гостинице, обвинения в связях с радикалами застали Питера врасплох, а судебные заседания были похожи на подготовленные спектакли. Пока его родственники и коллеги поднимали шум и пытались добиться справедливости, корреспондент учился выживать за решеткой и решать, чего стоит свобода слова.