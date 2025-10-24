Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
укерыкерыкероыке.jpg

В этой подборке вы найдете новую роль Шона Бина, высокооцененную комедию с Бенедиктом Камбербэтчем, спортивную драму с Никитой Кологривым и другие новинки, которые уже появились в сети.

Содержание

Настоящий герой / Valiant One
Анемон / Anemone
Супруги Роуз / The Roses
Арлан. Решающий раунд
Не парковаться / Juchageumji / No Parking
Корреспондент / The Correspondent

Настоящий герой / Valiant One



Страна: США
Жанр: боевик
Рейтинг IMDb: 5,0
Режиссер: Стив Барнетт
В ролях: Чейз Стоукс, Лана Кондор, Десмин Боргес, Каллэн Мулвей, Джонатан Уайтселл и другие

На фоне конфликта Северной и Южной Кореей американский вертолет разбивается на северокорейской стороне. Теперь выжившие солдаты должны работать бок о бок, чтобы защитить гражданского технического специалиста и самостоятельно покинуть зону крушения.

Анемон / Anemone



Страна: США, Великобритания
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 5,9
Режиссер: Ронан Дэй-Льюис
В ролях: Дэниэл Дэй-Льюис, Шон Бин, Саманта Мортон, Сэмюэл Боттомли, Сафиа Окли-Грин и другие

Рэй, бывший солдат британской армии, давно живёт отшельником в небольшом лесном домике. Однажды к нему приезжает брат Джем, с которым они не виделись 20 лет. Вместе они вспоминают прошлое и старые травмы, но Джем вернулся не просто поболтать о былом.

Супруги Роуз / The Roses 



Страна: США, Великобритания
Жанр: комедия
Рейтинг IMDb: 6,9
Режиссер: Джей Роуч
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Оливия Колман, Эллисон Дженни, Энди Сэмберг, Кейт Маккиннон и другие

Тео и Иви Роуз — идеальные супруги. У них престижная работа, чудесные дети, неутихающая страсть... Но под маской счастья кроются многолетние обиды и ворох нерешенных проблем. Когда карьера Тео оказывается под угрозой, все несказанное выходит наружу и пара разводится. И пока документы оформляются, жизнь бывших супругов превращается в войну.

Арлан. Решающий раунд



Страна: Казахстан
Жанр: спорт, драма
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6
Режиссер: Даулет Жумабаев
В ролях: Еркебулан Токтар, Никита Кологривый, Улан Кайраласов, Абильмансур Сериков, Куат Хамитов и другие

Молодой боксер Арлан, мечтает попасть на Олимпиаду, но вынужден подрабатывать, чтобы помочь матери и младшему брату, страдающему от редкого заболевания. В магазине он встречает Алину, которая учится в консерватории по классу фортепиано, но мечтает петь. Их встреча вселяет в нее уверенность выбрать свой собственный путь. Когда болезнь брата прогрессирует и требуется дорогостоящее лечение, Арлан по совету друга соглашается участвовать в кулачных боях ради быстрого заработка, отказываясь от своей мечты об Олимпийском золоте. Теперь ему предстоит пройти путь суровых испытаний в мире кулачных боев, где его ждет один из самых яростных противников.

Не парковаться / Juchageumji / No Parking



Страна: Южная Корея
Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 4,1
Режиссер: Сон Хён-у
В ролях: Рю Хён-гён, Ким Рве-ха, Чха Сон-у, Чон Сан-хун и другие

После жаркого спора на парковке женщина оказывается втянутой в смертельную игру в кошки-мышки, когда агрессия ее соседа набирает все более пугающие обороты.

Корреспондент / The Correspondent



Страна: Австралия
Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 6,6
Режиссер: Крив Стендер
В ролях: Ричард Роксбург, Джулиан Марун, Рахель Абдулрахман, Моджиан Ариа, Яэль Стоун и другие

Журналист Питер Гресте всегда оказывался в эпицентре событий и старался быть непредвзятым. Однажды в командировке он подменяет коллегу в Каире, где антиправительственные выступления в любой момент грозили стать вооруженным восстанием. Обыски в гостинице, обвинения в связях с радикалами застали Питера врасплох, а судебные заседания были похожи на подготовленные спектакли. Пока его родственники и коллеги поднимали шум и пытались добиться справедливости, корреспондент учился выживать за решеткой и решать, чего стоит свобода слова.
