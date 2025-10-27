Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете хитовый хоррор «Глазами пса», продолжение культового фантастического экшена «Трон» с Джаредом Лето и Джиллиан Андерсон, комедийный боевик с Ольгой Куриленко и Дэйвом Батиста, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Точка замерзания
• Мир в огне
• Глазами пса
• Рука, качающая колыбель
• Трон: Арес
• Пастухи
• Дом динамита
Точка замерзания / Dead of Winter
• Страна: Германия, Канада, США
• Жанр: боевик, триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссер: Брайан Кирк
• В ролях: Эмма Томпсон, Джуди Грир, Марк Менчака, Лорел Марсден, Гайа Уай и другие
В заснеженной Миннесоте выживают только самые стойкие. И когда в это суровое и холодное местечко приезжает молодая пара, всё внимание местных сразу устремляется на них. Женщина-изго Барб, промышляющая рыболовством, узнаёт, что чужаки держат в заложниках юную девушку. Чтобы освободить ее, женщине придется заручиться всем своим опытом выживания и бросить вызов страшной метели.
Мир в огне / Afterburn
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: фантастика, боевик, комедия
• Рейтинг IMDb: 4,5
• Режиссер: Дж. Дж. Перри
• В ролях: Дэйв Батиста, Ольга Куриленко, Кристофер Хивью, Сэмюэл Л. Джексон, Дэниэл Бернхард, и другие
Солнечная вспышка уничтожила восточное полушарие Земли и охотник за сокровищами отправляется в Европу, чтобы найти «Мону Лизу». Вскоре он понимает, что есть нечто важнее знаменитой картины.
Глазами пса / Good Boy
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссер: Бэн Леонберг
• В ролях: пес Инди, Шэйн Дженсен, Arielle Friedman, Ларри Фессенден, Стюарт Рудин и другие
Тодд, страдающий хроническим респираторным заболеванием, решает переехать из Нью-Йорка в тихий домик в лесу, когда-то принадлежавший его деду. Мужчину сопровождает верный пес Инди, которого он взял себе еще маленьким щенком. Вскоре на новом месте питомец начинает замечать злобные потусторонние силы, наблюдающие за Тоддом из тени. Пес не может предупредить хозяина об опасности, поэтому должен сам справиться с нечистью.
Рука, качающая колыбель / The Hand That Rocks the Cradle
• Страна: США
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 5,3
• Режиссер: Мишель Гарса Сервера
• В ролях: Майка Монро, Мэри Элизабет Уинстэд, Рауль Кастильо, Милея Вега, Нора Контрерас и другие
Молодая мать Кейтлин Моралес нанимает няню для своих детей и приводит в дом Полли Мёрфи. Полли когда-то была счастлива в браке и готовилась стать матерью, но все рухнуло, когда мужа обвинили в домогательствах. После этого он покончил с собой, а Полли потеряла ребёнка. Теперь она одержима местью Кейтлин, которая, по её мнению, разрушила ее семью и жизнь.
Трон: Арес / Tron: Ares
• Страна: США
• Жанр: фантастика, боевик, приключения
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссер: Йоаким Рённинг
• В ролях: Джаред Лето, Грета Ли, Эван Питерс, Джоди Тёрнер-Смит, Джиллиан Андерсон и другие
Продолжение истории о кибервселенной — мире, где живут виртуальные люди с реальными чувствами, где царит диктатура, а на потеху зрителям проводят гладиаторские бои. Однако возвращение старого соперника запускает игру по новым правилам.
Пастухи / Bergers / Shepherds
• Страна: Канада, Франция
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссер: Софи Дерасп
• В ролях: Феликс-Антуан Дюваль, Жан-Клод Бодракко, Люк Палюн, Патрис Дегильем, Юн Бусиф и другие
Рекламный менеджер Матьяс решает изменить свою жизнь. Сбежав из Монреаля на юг Франции он мечтает стать пастухом. Однако путь к спокойной и умиротворенной жизни выстлан тяжелыми испытаниями. Но визит Элизы, госслужащей, смело бросившей работу, вдохновляет Матьяса. Вместе они отправляются в путешествие. Столкнувшись с трудностями в горах и заботясь о стаде, они постепенно постигают новый смысл жизни.
Дом динамита / A House of Dynamite
• Страна: США
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссер: Кэтрин Бигелоу
• В ролях: Идрис Эльба, Ребекка Фергюсон, Гэбриел Бассо, Джаред Харрис, Трэйси Леттс и другие
После запуска неизвестной ракеты по территории США начинается расследование. Власти пытаются выяснить, кто стоит за атакой, и определить способы ответа. Параллельно разворачиваются интриги среди политиков и спецслужб. Каждый сталкивается перед необходимостью обеспечить безопасность страны самым быстрым способом.