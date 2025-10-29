Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете экшен о путешествии во времени, российскую комедию для всей семьи, жуткий хоррор об эликсире молодости и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Ксено
• Человек без прошлого
• Безумный Техас
• Ритмы мечты
• Грязные деньги
• Эликсир молодости
Ксено / Xeno
• Страна: США
• Жанр: фантастика, приключения, семейный
• Рейтинг IMDb: 5,1
• Режиссер: Мэтт Оутс
• В ролях: Лулу Уилсон, Пол Шнайдер, Омари Хардвик, Ренн Шмидт, Джош Кук и другие
15-летняя Рене живёт со своей матерью Линдой и её новым возлюбленным Чейсом. Сожитель страдает алкоголизмом и плохо относится к девочке. Рене любит гулять и много времени проводит на природе. Однажды она находит в пустыне инопланетное существо, с которым находит общий язык.
Человек без прошлого / Man with No Past
• Страна: США, Болгария
• Жанр: боевик, драма
• Рейтинг IMDb: 4,3
• Режиссер: Джеймс Бэмфорд
• В ролях: Джон Войт, Мартон Чокаш, Шарлотта Вега, Филип Уинчестер, Шарлотта Уэстон и другие
Дома старенького квартала под угрозой сноса, когда влиятельный застройщик задумался освежить улицы родного города. Между тем, он проникается сочувствием к местным жителям, ведь обитатели могут остаться без крыши над головой. Партнеры не только убеждают его в правильности действий, но и подталкивают на преступление, которое заткнет рты противникам проекта. В этот момент в городе появляется загадочный «человек без прошлого», мистер Райдер, и становится важным звеном в разборках, от которых зависит будущее города. Наблюдая за грязными делами шайки, его постоянно преследуют видения из других эпох, где схожие события уже происходили.
Безумный Техас / Crazy Texas
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 4,6
• Режиссер: Френсис Хуарез
• В ролях: Уэс Гиллум, Анна Пена, Белла Кроу, Наталия Сантаколма, Кристин Кейт и другие
Сестры Лилли и Эйвери в ожидании наследства от своих бабушки и дедушки. Эйвери, ослеплённая жадностью, поддаётся манипуляциям психиатра, доктора Грейсона, и предаёт свою сестру, раскрывая зловещий план, который ставит под угрозу их христианскую веру и семейные узы. А Лилли сталкивается с психологическими и духовными атаками, ей предстоит пройти через опасный мир, чтобы понять мотивы своего мучителя и выжить.
Ритмы мечты
• Страна: Россия
• Жанр: комедия, семейный
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0
• Режиссер: Ирина Боровская
• В ролях: Алиса Меняйкина, Матвей Кулагин, Эдуард Меняйкин, Виктор Хориняк, Валерия Ланская и другие
Варя с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном конкурсе страны. Ее партнером становится молодой блогер-танцор Ник, однако окружающие не спешат поддержать такой тандем. Перед финалом конкурса раскрывается главная тайна Вари, которая идет вразрез с нормами танцоров.
Грязные деньги / Deoreoun done sondaeji mara / Dirty Money
• Страна: Южная Корея
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссер: Ким Мин-су
• В ролях: Чон У, Ким Дэ-мён, Пак Пён-ын, Чо Хён-чхоль, Чон Хэ-гюн и другие
Двое коррумпированных полицейских подрабатывают взятками и грабежом. Одному деньги нужны на лечение дочери, другой спускает в игровые автоматы. Однажды они решают обвести вокруг пальца китайскую мафию и присвоить себе крупную сумму, но во время налёта план рушится. Теперь им придётся сильно постараться, чтобы выйти сухими из воды перед лицом коллег и скрыться от зорких глаз бандитов.
Эликсир молодости / Abadi Nan Jaya / The Elixir
• Страна: Индонезия
• Жанр: ужасы, боевик
• Рейтинг IMDb: 5,4
• Режиссер: Кимо Стамбол
• В ролях: Миха Тамбайон, Эва Челиа Латджуба, Члареста Тауфан Кусумарина, Димас Ангара, Мартхино Лио и другие
Пожилой владелец компании, производящей оздоровительные отвары, получает образец нового напитка. В его загородный дом приезжает дочь с мужем и маленьким сыном, чтобы обсудить продажу фабрики. Родные не верят своим глазам — глава семьи омолодился не на один десяток лет. Но удивление сменяется ужасом, когда мужчина внезапно превращается в агрессивного монстра.