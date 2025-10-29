Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
цыкегцкыеоыцкеноыено.jpg

В этой подборке вы найдете экшен о путешествии во времени, российскую комедию для всей семьи, жуткий хоррор об эликсире молодости и другие новинки, которые уже появились в сети.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Содержание

Ксено
Человек без прошлого
Безумный Техас
Ритмы мечты
Грязные деньги
Эликсир молодости

Ксено / Xeno



Страна: США
Жанр: фантастика, приключения, семейный
Рейтинг IMDb: 5,1
Режиссер: Мэтт Оутс
В ролях: Лулу Уилсон, Пол Шнайдер, Омари Хардвик, Ренн Шмидт, Джош Кук и другие

15-летняя Рене живёт со своей матерью Линдой и её новым возлюбленным Чейсом. Сожитель страдает алкоголизмом и плохо относится к девочке. Рене любит гулять и много времени проводит на природе. Однажды она находит в пустыне инопланетное существо, с которым находит общий язык.

Человек без прошлого / Man with No Past



Страна: США, Болгария
Жанр: боевик, драма
Рейтинг IMDb: 4,3
Режиссер: Джеймс Бэмфорд
В ролях: Джон Войт, Мартон Чокаш, Шарлотта Вега, Филип Уинчестер, Шарлотта Уэстон и другие

Дома старенького квартала под угрозой сноса, когда влиятельный застройщик задумался освежить улицы родного города. Между тем, он проникается сочувствием к местным жителям, ведь обитатели могут остаться без крыши над головой. Партнеры не только убеждают его в правильности действий, но и подталкивают на преступление, которое заткнет рты противникам проекта. В этот момент в городе появляется загадочный «человек без прошлого», мистер Райдер, и становится важным звеном в разборках, от которых зависит будущее города. Наблюдая за грязными делами шайки, его постоянно преследуют видения из других эпох, где схожие события уже происходили.

Безумный Техас / Crazy Texas



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 4,6
Режиссер: Френсис Хуарез
В ролях: Уэс Гиллум, Анна Пена, Белла Кроу, Наталия Сантаколма, Кристин Кейт и другие

Сестры Лилли и Эйвери в ожидании наследства от своих бабушки и дедушки. Эйвери, ослеплённая жадностью, поддаётся манипуляциям психиатра, доктора Грейсона, и предаёт свою сестру, раскрывая зловещий план, который ставит под угрозу их христианскую веру и семейные узы. А Лилли сталкивается с психологическими и духовными атаками, ей предстоит пройти через опасный мир, чтобы понять мотивы своего мучителя и выжить.

Ритмы мечты



Страна: Россия
Жанр: комедия, семейный
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0
Режиссер: Ирина Боровская
В ролях: Алиса Меняйкина, Матвей Кулагин, Эдуард Меняйкин, Виктор Хориняк, Валерия Ланская и другие

Варя с детства увлекается танцами и мечтает выступить на самом масштабном конкурсе страны. Ее партнером становится молодой блогер-танцор Ник, однако окружающие не спешат поддержать такой тандем. Перед финалом конкурса раскрывается главная тайна Вари, которая идет вразрез с нормами танцоров.

Грязные деньги / Deoreoun done sondaeji mara / Dirty Money



Страна: Южная Корея
Жанр: боевик, триллер
Рейтинг IMDb: 5,6
Режиссер: Ким Мин-су
В ролях: Чон У, Ким Дэ-мён, Пак Пён-ын, Чо Хён-чхоль, Чон Хэ-гюн и другие

Двое коррумпированных полицейских подрабатывают взятками и грабежом. Одному деньги нужны на лечение дочери, другой спускает в игровые автоматы. Однажды они решают обвести вокруг пальца китайскую мафию и присвоить себе крупную сумму, но во время налёта план рушится. Теперь им придётся сильно постараться, чтобы выйти сухими из воды перед лицом коллег и скрыться от зорких глаз бандитов.

Эликсир молодости / Abadi Nan Jaya / The Elixir



Страна: Индонезия
Жанр: ужасы, боевик
Рейтинг IMDb: 5,4
Режиссер: Кимо Стамбол
В ролях: Миха Тамбайон, Эва Челиа Латджуба, Члареста Тауфан Кусумарина, Димас Ангара, Мартхино Лио и другие

Пожилой владелец компании, производящей оздоровительные отвары, получает образец нового напитка. В его загородный дом приезжает дочь с мужем и маленьким сыном, чтобы обсудить продажу фабрики. Родные не верят своим глазам — глава семьи омолодился не на один десяток лет. Но удивление сменяется ужасом, когда мужчина внезапно превращается в агрессивного монстра.
-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
«Матрицу» и другие фильмы стали переделывать под новый формат Shared Reality. Вы такое ещё не видели!
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии