Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

: США: боевик, драма, криминалIMDb: 5,5: Крис Келтоен: Джефф Фэйи, Джадд Нельсон, Дрю Уотерс, Мэдди Хендерсон, Кэти Эмесс и другиеБывший морпех Пирс Батлер ради быстрой наживы связывается с криминалом, но попадает за решетку. Отмотав срок, он встает на путь исправления: бизнес, дом, семья. Но жизнь ставит его перед жестоким выбором: быстро найти огромную сумму денег, иначе его жена умрёт от редкой формы рака. Ради такого Пирс идет на последнее опасное дело.: Германия, Великобритания: триллер, драма, криминалIMDb: 5,8: Эдвард Бергер: Колин Фаррелл, Чик-Ка Лай, Алан Чанг, Маргарет Чунг, Тильда Суинтон и другиеЛорд Дойл затаился в Макао, проводя дни и ночи в казино, пьянствуя и играя на последние деньги. Пытаясь расплатиться с быстро растущими долгами, он получает спасение от таинственной Дао Мин, сотрудницы казино, хранящей свои тайны. Но частный детектив Синтия Блайт не дает забыть Дойлу о прошлом, который стремительно начинает терять связь с реальностью.: Россия: комедия, криминал«Кинопоиска»: 5,1: Роман Артемьев: Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Даниил Спиваковский, Валентина Мазунина, Максим Костромыкин и другие

Вор-медвежатник Саша проникает в дом, где становится свидетелем преступления: хозяин дома Чернов убивает жену и начинает преследовать незваного гостя. Между тем Саше спешит на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака, который он всеми силами пытается спасти.: США, Канада: ужасыIMDb: 6,6: Скотт Дерриксон: Мэйсон Темз, Итан Хоук, Мадлен Макгроу, Джереми Дэвис, Арианна Ривас и другиеСпустя 4 года после своего спасения из плена жестокого маньяка 17-летний Финн до сих пор пытается вернуться к нормальной жизни. Однако теперь его сестру, 15-летнюю Гвен, мучают загадочные сны и видения о вновь зазвонившем чёрном телефоне и трех мальчиках в зимнем лагере. Решив разгадать загадку и положить конец их общим страданиям, Гвен уговаривает брата отправиться в загадочное место.: США: драмаIMDb: 5,7: НиаДа Костах: Тесса Томпсон, Нина Хосс, Имоджен Путс, Николас Пиннок, Том Бейтман и другиеВеликобритания, 1950-е годы. Гедда, дочь генерала Габлера, возвращается домой с мужем Джорджем, молодым ученым, после свадебного путешествия. Понимая, что им не по карману содержать крупное имение, супруги пытаются выбить мужу должность профессора в университете. Для этого Гедда и Джордж решают организовать вечеринку. Помимо гостей они встречают Айлин Ловборг, бывшую подругу Гедды и соперницу Джорджа в борьбе за должность.: Великобритания, Канада: ужасыIMDb: 4.0: Кортни Рой: Хлоя Пирри, Джефф Гладстоун, Джейсон Делайн, Каманта Найду, Дженна Хилл и другиеУ Кей крупные неприятности. После похода в чащу леса она теряет память. Но женщина точно знает только одно: она подозрительно похожа на бесследно исчезнувшую охотницу на монстров Барб Вэлентайн. И чем дольше Кей ищет ответы на многочисленные вопросы, тем больше замечает странные совпадения, преследующие на каждом шагу. И в поисках утерянных воспоминаний ей предстоит столкнуться с настоящим чудовищем.