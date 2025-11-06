Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете Дольфа Лундгрена в роли ведьмака, режиссерский дебют Скарлетт Йоханссон, Наталию Орейро в триллере, основанном на реальных событиях, и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Женщина в очереди
• Эвакуация
• Крысы: Ведьмачья история
• Укрытие номер один
• Великая Элеонор
• Вальсируя с Брандо
• Хэллоуин. Ночной кошмар
Женщина в очереди / La mujer de la fila / The Woman in the Line
• Страна: Аргентина, Испания
• Жанр: триллер, драма, биография
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссер: Бенхавил Авила
• В ролях: Наталия Орейро, Ампаро Ногера, Альберто Амман, Бенхамин Авила, Ириде Мокерт, и другие
Жизнь Андреа, женщины из среднего класса, резко меняется, когда ее 18-летний сын ошибочно попадает за решетку. Теперь она должна сделать все, чтобы освободить его из тюрьмы. Бюрократия, жестокое отношение к заключенным и собственные предрассудки, ценности, убеждения стоят на пути к осознанию новой реальности. Однако все меняется при встречи с другим осужденным.
Эвакуация
• Страна: Казахстан
• Жанр: драма, военный
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2
• Режиссер: Фархат Шарипов
• В ролях: Наталия Витмер, Евдокия Скирта, Виталий Багрянцев, Дулыга Акмолда, Алтынай Ногербек и другие
Вторая мировая война. Наталья с дочерью Галей эвакуируются на восток в поисках безопасного места. В хаосе на одной из железнодорожных станций девочка пропадает в толпе и мать отправляется на её поиски в Алма-ату.
Крысы: Ведьмачья история
• Страна: США
• Жанр: боевик
• Рейтинг IMDb: 4,5
• Режиссер: Майрзи Алмас
• В ролях: Эгги К. Адамс, Дольф Лундгрен, Джульетт Александра, Коннор Кроуфорд, Кристель Элвин и другие
Чтобы провернуть смелое ограбление, банде из шести отпетых разбойников предстоит довериться друг другу и усталому ведьмаку. Фильм является спин-ффом к сериалу.
Укрытие номер один / Safe House
• Страна: США
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 5,3
• Режиссер: Джеми Маршал
• В ролях: Ханна Джон-Кэймен, Холт Маккэллани, Итэн Эмбри, Льюис Тан, Люсьен Лависконт и другие
Существует секретная правительственная программа по устройству в больших городах специальных укрепленных убежищ для первых лиц государства. Во время масштабного террористического нападения на правительственный кортеж, шесть агентов спецслужб прячутся в одном из таких мест. Отбиваясь от атак, они пытаются восстановить события и приходят к заключению, что среди них находится предатель.
Великая Элеонор / Eleanor the Great
• Страна: США
• Жанр: драма, военный
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссер: Скарлетт Йоханссон
• В ролях: Джун Скуибб, Эрин Келлиман, Чиветель Эджиофор, Джессика Хехт, Рита Зохар и другие
90-летняя Элеанор после смерти своей подруги Бесси, жертвы Холокоста, уезжает из Флориды в Нью-Йорк к дочери и внуку. У потомков нет времени на Элеанор, и, чтобы избежать одиночества, она присоединяется к местной еврейской группе для пожилых. Там Элеанор из-за возраста принимают за выжившую в Холокосте, и она начинает делиться историями Бесси. Особое внимание истории женщины уделяет 19-летняя студентка Нина, которая учится на журналиста.
Вальсируя с Брандо / Waltzing with Brando
• Страна: США
• Жанр: биография, комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссер: Билл Фишман
• В ролях: Джон Хидер, Билли Зейн, Элейна Хаффман, Камилль Раза, Ричард Дрейфусс и другие
В 1969 году Марлон Брандо нанимает начинающего архитектора Бернарда Джаджа для постройки отеля на Таити. Тот понятия не имеет, кто его заказчик, но знакомство со знаменитостью становится большой дружбой. Берни проникается любовью к этим местам, и Брандо предлагает ему реализовать проект мечты — построить на соседнем острове грандиозный экологичный курорт.
Хэллоуин. Ночной кошмар / Night of the Reaper
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,9
• Режиссер: Брендон Кристенсен
• В ролях: Джессика Клемент, Райан Роббинс, Саммер Х. Хауэлл, Киган Коннор Трейси, Мэтти Финочио и другие
Спустя год после смерти сестры, Ди возвращается в родные края. Она соглашается посидеть с сыном местного шерифа в его большом загородном доме. Во время игры в прятки Ди находит комнату расследования. Судя по найденным документам девушка понимает, что кошмарное дело еще не закончено.