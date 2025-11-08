Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете сразу два фильма о Франкенштейне, включая хитовую экранизацию Гильермо дель Торо, божественную роль Киану Ривза, драматичную историю от студии A24 про бойца ММА с Дуэйном «Скалой» Джонсоном и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Цвета времени
• Вкус горечи
• Крушащая машина
• Моя мама — волшебница
• Франкенштейн
• Франкенштейн: Воскрешение
• Стервятники
• Ледяной предел
• Везунчики
Цвета времени / La venue de l’avenir / Colours of Time
• Страна: Франция, Бельгия
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 7,4
• Режиссер: Сэдрик Клапиш
• В ролях: Сюзанн Линдон, Абрахам Уоплер, Венсан Макен, Джулия Пьятон, Зинедин Суалем и другие
В одной комнате собираются 20 незнакомцев и узнают, что все они — потомки Адель Вермийяр. На входе в ее старый дом, начинается нечто неожиданное: путешествие во времени. Забытые вещи открывают семейные тайны. Становится ясно, что события из далекого прошлого мистическим образом влияют на настоящее. И пока все выясняют, кем была Адель, каждый из них узнает что-то важное и о себе.
Вкус горечи / The Bitter Taste
• Страна: Германия
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 3,8
• Режиссер: Гвидо Тёльке
• В ролях: Николо Пацетти, Энн Александр, Юлия Дордель, Име Беккард
Марсия, спортсменка на пенсии, оказывается частью опасной игры со сверхъестественными силами. Она вынуждена вспомнить забытые спортивные навыки, чтобы выиграть, только теперь на кону не медали, ее собственная жизнь.
Крушащая машина / The Smashing Machine
• Страна: США, Япония, Канада
• Жанр: биография, спорт, драма
• Рейтинг IMDb: 6,7
• Режиссер: Бенни Сэфди
• В ролях: Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Райан Бэйдер, Бас Раттен, Александр Усик и другие
Это биографическая история о бывшем чемпионе MMA и UFC Марка «Крушащая машина» Керра, его восхождении в мире смешанных единоборств, которое погубила зависимость от тяжелых препаратов.
Моя мама — волшебница / Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan / Once Upon My Mother
• Страна: Франция, Канада
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 7,0
• Режиссер: Кен Скотт
• В ролях: Лейла Бехти, Джонатан Коэн, Жозефин Жапи, Лионель Драй, Жанна Балибар и другие
Париж. Мать шестерых детей узнает от врачей, что ее сын никогда не сможет ходить. Но вместо отчаяния, она превращает жизнь ребенка в сказочное приключение, полное радости и оптимизма.
Франкенштейн / Frankenstein
• Страна: США, Мексика
• Жанр: ужасы, драма
• Рейтинг IMDb: 7,7
• Режиссер: Гильермо дель Торо
• В ролях: Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Кристоф Вальц, Миа Гот, Феликс Каммерер и другие
Гениальный экспериментатор Виктор Франкенштейн делает настоящую революцию в науке жизни и смерти — оживляет мертвое тело. Однако последствия вмешательства в людскую природу оборачивается кошмаром. А монстр, порожденный Франкенштейном, теперь охотится за ним самим.
Франкенштейн: Воскрешение / Frankenstein: Legasy
• Страна: Великобритания
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 3,6
• Режиссер: Пол Дадбридж
• В ролях: Мишель Райан, Джульетт Обри, Филип Мартин Браун, Кэти Шеридан, Мэтт Барбер и другие
Прошло 100 лет с ужасного эксперимента Виктора Франкенштейна, но секреты ученого не стали забвением. Его дневник с зашифрованными знаниями о создании жизни, переходит из рук в руки. Теперь кто-то раскапывает могилы и похищает трупы, пытаясь создать существо, которого еще не видел мир.
Стервятники / Rapaces
• Страна: Франция
• Жанр: драма, триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссер: Питер Дурунцис
• В ролях: Джун Скуибб, Эрин Келлиман, Чиветель Эджиофор, Джессика Хехт, Рита Зохар и другие
Журналист Самуэль и его дочь Ава освещают чудовищное убийство девушки. Потрясенный жестокостью этого дела и энтузиазмом дочери, отец запускает собственное расследование. В тайне от своей команды и обнаруживает тревожные сходства с убийством другой женщины годом ранее. Отец и дочь начинают захватывающую охоту за уликами, которые приводят их к группировке во главе с загадочным Немезисом.
Ледяной предел / Icefall
• Страна: США, Болгария
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 4,8
• Режиссер: Штефан Рузовицки
• В ролях: Дэнни Хьюстон, Юэль Киннаман, Грэм Грин, Мартин Сенсмейер, Фрида Густавссон и другие
Харлан уже много лет бежит от своего прошлого и самого себя. В попытках оградиться от мира он поселился в резервации и стал настоящим отшельником. Но однажды он находит самолёт, потерпевший крушение, а в нём — миллионы долларов. Чтобы остаться в живых с таким сокровищем, Харлану придется пройти огонь и воду, но, возможно, именно навыки из его загадочного прошлого помогут ему выжить.
Везунчики / Удача / Good Fortune
• Страна: США
• Жанр: комедия, фэнтези
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссер: Азиз Ансари
• В ролях: Киану Ривз, Сет Роген, Бланка Арасели, Азиз Ансари, Джо Манде и другие
Доброжелательный, но довольно неумелый ангел по имени Гавриил вмешивается в жизнь бедствующего работника и богатого венчурного инвестора.