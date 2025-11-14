Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете хитовый экшен с Леонардо ДиКаприо и Бенисио Дель Торо, новую роль Миллы Йовович, криминальную космедию с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Дело Фриды
• Мясо убивает
• Протокол выхода
• Сводишь с ума
• Червивый город
• Битва за битвой
• Как заработать на убийстве
• Грабитель с крыши
• Разрушитель миров
• Шаман
Дело Фриды / Friedas Fall
• Страна: Швейцария
• Жанр: детектив, триллер, биография
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссер: Мария Брендле
• В ролях: Юлия Сюзанна Бухман, Марлен Танкцик, Максимилиан Симонишек, Лилиан Амуат, Мириам Япп и другие
История шокирующего преступления Фриды Келлер, которое взбудоражило всю Европу начала XX века. Суду предстояло решить, может ли преступник быть жертвой обстоятельств или быть оправданным.
Мясной день / Мясо убивает / Vleesdag / Meat Kills
• Страна: Нидерланды
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссер: Мартин Смитс
• В ролях: Каро Деркс, Сэм Бена Якара, Сведер де Ситтер, Эмма Йостен, Деррон Лурвинк и другие
Группа зоозащитников проникает на свиноферму и связывает двух проживающих там братьев. Ребята хотели только испугать свиноводов, но ситуация выходит из-под контроля, и акт эко-терроризма перерастает в кровавую бойню.
Протокол выхода / Exit Protocol
• Страна: США
• Жанр: боевик, драма
• Рейтинг IMDb: 4,2
• Режиссер: Шейн Дэкс Тейлор
• В ролях: Скотт Мартин, Дольф Лундгрен, Майкл Джей Уайт, Шарлотта Кирк, Лина Майя и другие
Наемный киллер, чья специальность — устранять других убийц, пытающихся покинуть кровавый бизнес, решает сам выйти из игры. Теперь ему предстоит объединиться со своей бывшей целью, чтобы не стать жертвой тех, кто пришел ему на смену.
Сводишь с ума
• Страна: Россия
• Жанр: комедия, фентези, драма
• Рейтинг «Кинопоиск»: 8,5
• Режиссер: Дарья Лебедева
• В ролях: Мила Ершова, Юрий Насонов, Антон Васильев, Антон Артемьев, Надежда Иванова и другие
Алиса заселяется в просторную квартиру в Санкт-Петербурге, в которой находит необыкновеное зеркало. В его отражении девушка видит параллельную реальность, где в той же квартире проживает тусовщик Иван.
Червивый город / Wormtown
• Страна: США
• Жанр: Ужасы
• Рейтинг IMDb: 7,5
• Режиссер: Серджио Пинейро
• В ролях: Кейтлин МакВети, Рэйчел Рю, Эмили Соппе, Мэгги Лу Рейдер, Мэдисон Мюрра и другие
Властью небольшого городка становится культ, поклоняющийся паразитам, меняющим сознание. Черви подчиняют людей новой «вере», а все, кто противится — бесследно исчезают. В стороне от хаоса живут три женщины, каждая по своим причинам отрезана от общества. Но культу мало покорных — он тянет щупальца и к ним, заставляя выйти из укрытий. Теперь их путь один: либо стать зараженными, либо объединиться ради выживания. Вот только кто в этой войне на самом деле контролирует свое сознание?
Битва за битвой / One Battle After Another
• Страна: США
• Жанр: боевик, триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 8,2
• Режиссер: Пол Томас Андерсон
• В ролях: Леонардо ДиКаприо, Бенисио Дель Торо, Шон Пенн, Тейяна Тейлор, Вуд Харрис и другие
В молодости Боб Фергюсон и его жена были революционерами. Спустя 16 лет в его дом врывается давний противник полковник Локджо. Чтобы спасти дочь, Боб вынужден обратиться за помощью к своим бывшим соратникам.
Как заработать на убийстве / Un ours dans le Jura
• Страна: Франция, Бельгия
• Жанр: комедия, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссер: Франк Дюбоск
• В ролях: Франк Дюбоск, Лор Калами, Бенуа Пульворд, Жозефин де Мо, Ким Ижлен и другие
Жизнь Мишеля и Кати — сплошная рутина. Финансовые трудности и быт убили всякое желание общаться друг с другом. Но однажды их жизнь превращается в цепь сумасшедших событий, когда Мишель становится виновником аварии на лесной дороге. Так два трупа, обмазанные медом, огромный медведь и сумка с парой миллионов евро вызывает острое желание снова поговорить по душам.
Грабитель с крыши / Roofman
• Страна: США
• Жанр: комедия, криминал
• Рейтинг IMDb: 7,1
• Режиссер: Дерек Сиенфрэнс
• В ролях: Ченнинг Татум, Кирстен Данст, Питер Динклэйдж, Джуно Темпл, Бен Мендельсон и другие
Джеффри Манчестер, прозванный за свои дерзкие набеги на McDonald`s грабителем с крыши, обнаруживает неожиданное убежище в магазине игрушек. Здесь он получает шанс перевести дух и залечь на дно. Но события начинают развиваться непредсказуемым образом, когда Джефф влюбляется в очаровательную сотрудницу магазина.
Разрушитель миров / World-Breaker
• Страна: США
• Жанр: боевик, фантастика
• Рейтинг IMDb: 4,1
• Режиссер: Брэд Андерсон
• В ролях: Люк Эванс, Милла Йовович, Медоу Уильямс, Мила Харрис, Билли Булле и другие
Пять лет назад из-за разрыва реальности в наш мир проникли существа из другого измерения. Отец прячет дочь на отрезанном от общества острове, где готовит ее к битве. Вскоре они осознают, что безопасных мест на Земле больше не существует.
Шаман / Shaman
• Страна: США, Эквадор
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 4,4
• Режиссер: Антонио Негре
• В ролях: Дэниэл Гиллис, Сара Каннинг, Джетт Клайн, Кури Фуэрес, Алехандро Фахардо и другие
Семья миссионеров — Кэндис с мужем и сыном — живет в небольшой коммуне у подножия эквадорского вулкана. Женщина старается быть примерной для новообращенных верующих и с нетерпением ждет первого причастия сына. Но накануне большого события парень по неосторожности заходит в запретную пещеру, где в него вселяется злой дух. Кэндис уверена, что в этом виноват местный шаман, и теперь ее ждет настоящее испытание веры.