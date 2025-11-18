Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете, альманах страшилок в духе «Баек из склепа», драму от режиссера «Помутнения» Ричарда Линклейтера, олдскульный шпионский триллер и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Страшные истории: Поэзия и смерть. Том 1
• Американская кабала
• Другие. Новая обитель
• Двое в одной жизни, не считая собаки
• Больше ни одной
• Убойная суббота
• Новая волна
• Отражение в мертвом бриллианте
Страшные истории: Поэзия и смерть. Том 1 / Terror Tales: Poetry & Death Vol.1
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 4,5
• Режиссер: Джек Дигнан, Иэн Кайл, Фрэнк Мерл
• В ролях: Джо Херсли, Эйлин Грубба, Кейтлин Оливия Картер, Тэсс Гилмор, Элесса Доннелли и другие
Фильм состоит из шести жутких историй. Притчи о скорбящей матери, гнусном игроке в боулинг, а также невидимках, апокалиптических существах и многом другом, пробирают до мурашек.
Американская кабала / American Sweatshop
• Страна: США, Германия
• Жанр: триллер, детектив
• Рейтинг IMDb: 5,3
• Режиссер: Ута Бризвитц
• В ролях: Лили Рейнхарт, Даниэла Мелшиор, Джереми Ан Джонс, Джош Уайтхаус, Тим Плестер и другие
Мрачный взгляд на последствия социальных сетей глазами Дейзи Мориарти, которая, справляясь с хаосом в личной жизни, оказывается втянутой в подпольный мир интернета.
Другие. Новая обитель / The Dogs
• Страна: Канада
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 4,5
• Режиссер: Валери Буагияр
• В ролях: Кэтлин Манро, Кристен Холден-Рид, Стюарт Хьюз, Донован Колан, Андреа Грант и другие
После конфликта с отцом Кэмерон и его матерь переезжают в старый фермерский дом в пригороде. На новом месте мальчик знакомится с Джеки, который словно прибыл 60-х. Вскоре Кэмерон узнаёт, что у жилища есть мрачные тайны, связанные со смертью прежних владельцев.
Двое в одной жизни, не считая собаки
• Страна: Россия
• Жанр: драма
• Рейтинг «Кинопоиск»: 7,8
• Режиссер: Андрей Зайцев
• В ролях: Светлана Крючкова, Александр Адабашьян, Полина Гухман, Александр Замураев, Анна Уколова и другие
Двое питерских стариков-интеллигентов, муж и жена, в детстве прошли Великую Отечественную войну. Они обладают мудростью, спокойствием, оптимизмом, терпением и прощением — тем, чего так не хватает современным людям сегодня. Поэтому к ним, к их теплу и дому, как к огню, тянутся те, кому холодно и кому нужна помощь и поддержка.
Больше ни одной / One for the Road
• Страна: Германия
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссер: Маркус Голлер
• В ролях: Фредерик Лау, Нора Чирнер, Бурак Йигит, Фредерике Бехт, Годехард Гизе и другие
Полиция тормозит Марка, когда тот за рулем и не совсем трезв. Нарушитель лишается водительских прав и направлен к психиатру. Так Марк начинает посещать курсы по борьбе с зависимостью. Позже он встречает Хелену, вместе с которой пытается избавиться от пагубной привычки, но на каждом шагу их подстерегают соблазны.
Убойная суббота / Playdate
• Страна: США
• Жанр: комедия, боевик
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссер: Люк Гринфилд
• В ролях: Алан Ричсон, Кевин Джеймс, Бэнкс Пирс, Бенджамин Паяк, Алан Тьюдик и другие
Отец-домосед Брайан принимает приглашение на детский праздник другого отца-домоседа. Совместный поход скатывается в хаос с бандитами, драками, стрельбой и взрывами.
Новая волна / Nouvelle Vague
• Страна: Франция, США
• Жанр: комедия, драма, биография
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссер: Ричаод Линклейтер
• В ролях: Гийом Марбек, Зои Дойч, Обри Дюллен, Адриен Руйяр, Антуан Бессон и другие
1959 год, Париж. Половина сотрудников Cahiers du Cinema уже сняли по фильму. Шаброль успел сделать два, Франсуа Трюффо с его «Ударами» рукоплещут в Каннах. И только Жан-Люк Годар, которого все — по его мнению — считают гением, ходит с парой короткометражек за плечами. Наконец он берет у дружественного продюсера де Борегара немного денег на картину по мотивам заметки из криминальной хроники. Приятель режиссера Жан-Поль Бельмондо будет играть жулика в бегах, а восходящая американская звезда Джин Сиберг, — его ненадежную подружку.
Отражение в мертвом бриллианте / Reflet dans un diamant mort / Reflection in a Dead Diamond
• Страна: Бельгия, Люксембург, Италия, Франция
• Жанр: фантастика, триллер, детектив
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссер: Элен Катте, Бруно Форцани
• В ролях: Фабио Тести, Манон Бюшо, Янник Ренье, Коэн Де Боу, Эрве Сонь и другие
1960-е. 70-летний бывший тайный агент Джон, тихо проживает в отеле на Лазурном берегу, воспоминая бурную молодость и шпионские авантюры. Однажды в соседний номер заселяется милая женщина, которая привлекает внимание Джона. Когда женщина бесследно пропадает, он пытается разгадать тайну ее исчезновения, а воспоминания и прошлые страхи накрывают с новой силой.