Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
укеоцкерцкерцкыеркер.jpg

В этой подборке вы найдете, альманах страшилок в духе «Баек из склепа», драму от режиссера «Помутнения» Ричарда Линклейтера, олдскульный шпионский триллер и другие новинки, которые уже появились в сети.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Содержание

Страшные истории: Поэзия и смерть. Том 1
Американская кабала
Другие. Новая обитель
Двое в одной жизни, не считая собаки
Больше ни одной
Убойная суббота
Новая волна
Отражение в мертвом бриллианте

Страшные истории: Поэзия и смерть. Том 1 / Terror Tales: Poetry & Death Vol.1



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 4,5
Режиссер: Джек Дигнан, Иэн Кайл, Фрэнк Мерл
В ролях: Джо Херсли, Эйлин Грубба, Кейтлин Оливия Картер, Тэсс Гилмор, Элесса Доннелли и другие

Фильм состоит из шести жутких историй. Притчи о скорбящей матери, гнусном игроке в боулинг, а также невидимках, апокалиптических существах и многом другом, пробирают до мурашек.

Американская кабала / American Sweatshop



Страна: США, Германия
Жанр: триллер, детектив
Рейтинг IMDb: 5,3
Режиссер: Ута Бризвитц
В ролях: Лили Рейнхарт, Даниэла Мелшиор, Джереми Ан Джонс, Джош Уайтхаус, Тим Плестер и другие

Мрачный взгляд на последствия социальных сетей глазами Дейзи Мориарти, которая, справляясь с хаосом в личной жизни, оказывается втянутой в подпольный мир интернета.

Другие. Новая обитель / The Dogs



Страна: Канада
Жанр: ужасы, триллер
Рейтинг IMDb: 4,5
Режиссер: Валери Буагияр
В ролях: Кэтлин Манро, Кристен Холден-Рид, Стюарт Хьюз, Донован Колан, Андреа Грант и другие

После конфликта с отцом Кэмерон и его матерь переезжают в старый фермерский дом в пригороде. На новом месте мальчик знакомится с Джеки, который словно прибыл 60-х. Вскоре Кэмерон узнаёт, что у жилища есть мрачные тайны, связанные со смертью прежних владельцев.

Двое в одной жизни, не считая собаки



Страна: Россия
Жанр: драма
Рейтинг «Кинопоиск»: 7,8
Режиссер: Андрей Зайцев
В ролях: Светлана Крючкова, Александр Адабашьян, Полина Гухман, Александр Замураев, Анна Уколова и другие

Двое питерских стариков-интеллигентов, муж и жена, в детстве прошли Великую Отечественную войну. Они обладают мудростью, спокойствием, оптимизмом, терпением и прощением — тем, чего так не хватает современным людям сегодня. Поэтому к ним, к их теплу и дому, как к огню, тянутся те, кому холодно и кому нужна помощь и поддержка.

Больше ни одной / One for the Road



Страна: Германия
Жанр: комедия, драма
Рейтинг IMDb: 6,6
Режиссер: Маркус Голлер
В ролях: Фредерик Лау, Нора Чирнер, Бурак Йигит, Фредерике Бехт, Годехард Гизе и другие

Полиция тормозит Марка, когда тот за рулем и не совсем трезв. Нарушитель лишается водительских прав и направлен к психиатру. Так Марк начинает посещать курсы по борьбе с зависимостью. Позже он встречает Хелену, вместе с которой пытается избавиться от пагубной привычки, но на каждом шагу их подстерегают соблазны.

Убойная суббота / Playdate



Страна: США
Жанр: комедия, боевик
Рейтинг IMDb: 5,5
Режиссер: Люк Гринфилд
В ролях: Алан Ричсон, Кевин Джеймс, Бэнкс Пирс, Бенджамин Паяк, Алан Тьюдик и другие

Отец-домосед Брайан принимает приглашение на детский праздник другого отца-домоседа. Совместный поход скатывается в хаос с бандитами, драками, стрельбой и взрывами.

Новая волна / Nouvelle Vague



Страна: Франция, США
Жанр: комедия, драма, биография
Рейтинг IMDb: 6,5
Режиссер: Ричаод Линклейтер
В ролях: Гийом Марбек, Зои Дойч, Обри Дюллен, Адриен Руйяр, Антуан Бессон и другие

1959 год, Париж. Половина сотрудников Cahiers du Cinema уже сняли по фильму. Шаброль успел сделать два, Франсуа Трюффо с его «Ударами» рукоплещут в Каннах. И только Жан-Люк Годар, которого все — по его мнению — считают гением, ходит с парой короткометражек за плечами. Наконец он берет у дружественного продюсера де Борегара немного денег на картину по мотивам заметки из криминальной хроники. Приятель режиссера Жан-Поль Бельмондо будет играть жулика в бегах, а восходящая американская звезда Джин Сиберг, — его ненадежную подружку.

Отражение в мертвом бриллианте / Reflet dans un diamant mort / Reflection in a Dead Diamond



Страна: Бельгия, Люксембург, Италия, Франция
Жанр: фантастика, триллер, детектив
Рейтинг IMDb: 6,3
Режиссер: Элен Катте, Бруно Форцани
В ролях: Фабио Тести, Манон Бюшо, Янник Ренье, Коэн Де Боу, Эрве Сонь и другие

1960-е. 70-летний бывший тайный агент Джон, тихо проживает в отеле на Лазурном берегу, воспоминая бурную молодость и шпионские авантюры. Однажды в соседний номер заселяется милая женщина, которая привлекает внимание Джона. Когда женщина бесследно пропадает, он пытается разгадать тайну ее исчезновения, а воспоминания и прошлые страхи накрывают с новой силой.
0
Cсылки по теме:
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Вышел первый трейлер фильма «Моана» с Дуэйном Джонсоном в роли Мауи

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии