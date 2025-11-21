Top.Mail.Ru

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
В этой подборке вы найдете комедийную драму от студии A24, жуткий хоррор о восхождение на запретную скалу, триллер о криминальном наследии и другие новинки, которые уже появились в сети.

Содержание

27 ночей
Ловчий смерти
Я бы тебя пнула, если бы могла
Скалолазы
Филателия
Жестокий финал
Паранормальное явление. Шум

27 ночей / 27 noches / 27 Nights



Страна: Аргентина
Жанр: комедия, драма
Рейтинг IMDb: 6,4
Режиссер: Даниель Эндлер
В ролях: Марилу Марини, Даниель Эндлер, Умберто Тортонезе, Хульета Сильберберг, Паула Гринсзпан и другие

Марта Хоффман, эксцентричная дама 83-х лет, ложится в психиатрическую клинику из-за деменции. Во всяком случае, так считают ее дочери.Однако судебный эксперт полагает, что Марта просто решила прожить остаток жизни в абсолютной свободе. А между тем ответить на вопрос: гопитализация — это защита или способ контроля.

Ловчий смерти / Deathstalker



Страна: США, Канада
Жанр: фэнтези, приключения, боевик
Рейтинг IMDb: 5,9
Режиссер: Стивен Костански
В ролях: Дэниэл Бернхард, Пэттон Освальт, Кристина Орьяло, Пол Лейзенби, Николас Райс и другие

Ловчий смерти, легендарный воин и бывший рыцарь, находит среди трупов таинственный амулет и становится жертвой древнего проклятия. Теперь ему предстоит найти способ снять морок и спасти королевство Абраксеон от зла.

Я бы тебя пнула, если бы могла / If I Had Legs Id Kick You



Страна: США
Жанр: комедия, драма
Рейтинг IMDb: 7,1
Режиссер: Мэри Брноштейн
В ролях: Роуз Бирн, Дилейни Куинн, Мэри Бронштейн, A$AP Rocky, Айви Волк и другие

Линда испытывает трудности из-за загадочной болезни дочери. Пока ее муж работает на морском судне, Линда вынуждена в одиночку ухаживать за ребёнком, который питается через зонд. Врачь критикует мать за пропуски медицинских процедур и посещений. Несмотря на любовь к дочери, Линда справляется с трудом. Дополнительное напряжение создает появившаяся большая дыра в потолке их квартиры, которая приводит к протечке. В результате мать с дочерью вынуждены переехать в недорогой мотель на неопределенный срок в ожидании ремонта.

Скалолазы / The Sound



Страна: США
Жанр: ужасы, боевик
Рейтинг IMDb: 3,7
Режиссер: Брендан Дивейн
В ролях: Уильям Фихтнер, Джослин Хадон, Дэвид Кленнон, Кристина Киркман, Кайл Гэсс и другие

Группа профессиональных альпинистов получает эксклюзивное разрешение попасть на легендарную «Запретную скалу» — место гибели многих альпинистов. По мере восхождения группа сталкивается с необъяснимыми и пугающими явлениями. Звуки, исходящие из глубин скалы, начинают мешать экспедиции.

Филателия



Страна: Россия
Жанр: драма, комедия
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1
Режиссер: Наталья Назарова
В ролях: Алина Ходжеванова, Максим Стоянов, Илья Носков, Ирина Носова, Олеся Иванцова и другие

В морском северном городе живет Яна. Вопреки всему она умеет находить удовольствие в маленьких радостях бытия. Она увекается филателией, долгими прогулками вдоль линии прибоя и умеете видеть плюсы в мелочах. А еще Яна ждет отца, который должен вот-вот вернуться. Но жизнь меняется, при встрече незнакомого моряка.

Жестокий финал / Violent Ends / The Killing Kind 



Страна: США
Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 6,0
Режиссер: Джон-Майл Пауелл
В ролях: Билли Магнуссен, Кейт Бёртон, Шон Джонс, Мэтт Риди, Джеймс Бэдж Дейл и другие

Лукас Фрост, наследник жестокого криминального клана, решает навсегда порвать с прошлым ради невесты. Но кровавый инцидент хоронит все его надежды, погружая в бесконечный мир насилия.

Паранормальное явление. Шум / Noijeu / Noise



Страна: Южная Корея
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 5,7
Режиссер: Ким Суджин
В ролях: Ли Сонбин, Чон Иннён, Ким Минсок, Рю Гёнсу, Хан Суа и другие

После исчезновения сестры Со Джу-ён переезжает в ее квартиру, чтобы разобраться в случившемся. В доме происходит много подозрительного: девушкаслышит странный шум, председатель совета жильцов что-то скрывает, а сосед из квартиры без причины угрожает расправой.
