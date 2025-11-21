Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете комедийную драму от студии A24, жуткий хоррор о восхождение на запретную скалу, триллер о криминальном наследии и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• 27 ночей
• Ловчий смерти
• Я бы тебя пнула, если бы могла
• Скалолазы
• Филателия
• Жестокий финал
• Паранормальное явление. Шум
27 ночей / 27 noches / 27 Nights
• Страна: Аргентина
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссер: Даниель Эндлер
• В ролях: Марилу Марини, Даниель Эндлер, Умберто Тортонезе, Хульета Сильберберг, Паула Гринсзпан и другие
Марта Хоффман, эксцентричная дама 83-х лет, ложится в психиатрическую клинику из-за деменции. Во всяком случае, так считают ее дочери.Однако судебный эксперт полагает, что Марта просто решила прожить остаток жизни в абсолютной свободе. А между тем ответить на вопрос: гопитализация — это защита или способ контроля.
Ловчий смерти / Deathstalker
• Страна: США, Канада
• Жанр: фэнтези, приключения, боевик
• Рейтинг IMDb: 5,9
• Режиссер: Стивен Костански
• В ролях: Дэниэл Бернхард, Пэттон Освальт, Кристина Орьяло, Пол Лейзенби, Николас Райс и другие
Ловчий смерти, легендарный воин и бывший рыцарь, находит среди трупов таинственный амулет и становится жертвой древнего проклятия. Теперь ему предстоит найти способ снять морок и спасти королевство Абраксеон от зла.
Я бы тебя пнула, если бы могла / If I Had Legs Id Kick You
• Страна: США
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 7,1
• Режиссер: Мэри Брноштейн
• В ролях: Роуз Бирн, Дилейни Куинн, Мэри Бронштейн, A$AP Rocky, Айви Волк и другие
Линда испытывает трудности из-за загадочной болезни дочери. Пока ее муж работает на морском судне, Линда вынуждена в одиночку ухаживать за ребёнком, который питается через зонд. Врачь критикует мать за пропуски медицинских процедур и посещений. Несмотря на любовь к дочери, Линда справляется с трудом. Дополнительное напряжение создает появившаяся большая дыра в потолке их квартиры, которая приводит к протечке. В результате мать с дочерью вынуждены переехать в недорогой мотель на неопределенный срок в ожидании ремонта.
Скалолазы / The Sound
• Страна: США
• Жанр: ужасы, боевик
• Рейтинг IMDb: 3,7
• Режиссер: Брендан Дивейн
• В ролях: Уильям Фихтнер, Джослин Хадон, Дэвид Кленнон, Кристина Киркман, Кайл Гэсс и другие
Группа профессиональных альпинистов получает эксклюзивное разрешение попасть на легендарную «Запретную скалу» — место гибели многих альпинистов. По мере восхождения группа сталкивается с необъяснимыми и пугающими явлениями. Звуки, исходящие из глубин скалы, начинают мешать экспедиции.
Филателия
• Страна: Россия
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1
• Режиссер: Наталья Назарова
• В ролях: Алина Ходжеванова, Максим Стоянов, Илья Носков, Ирина Носова, Олеся Иванцова и другие
В морском северном городе живет Яна. Вопреки всему она умеет находить удовольствие в маленьких радостях бытия. Она увекается филателией, долгими прогулками вдоль линии прибоя и умеете видеть плюсы в мелочах. А еще Яна ждет отца, который должен вот-вот вернуться. Но жизнь меняется, при встрече незнакомого моряка.
Жестокий финал / Violent Ends / The Killing Kind
• Страна: США
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссер: Джон-Майл Пауелл
• В ролях: Билли Магнуссен, Кейт Бёртон, Шон Джонс, Мэтт Риди, Джеймс Бэдж Дейл и другие
Лукас Фрост, наследник жестокого криминального клана, решает навсегда порвать с прошлым ради невесты. Но кровавый инцидент хоронит все его надежды, погружая в бесконечный мир насилия.
Паранормальное явление. Шум / Noijeu / Noise
• Страна: Южная Корея
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,7
• Режиссер: Ким Суджин
• В ролях: Ли Сонбин, Чон Иннён, Ким Минсок, Рю Гёнсу, Хан Суа и другие
После исчезновения сестры Со Джу-ён переезжает в ее квартиру, чтобы разобраться в случившемся. В доме происходит много подозрительного: девушкаслышит странный шум, председатель совета жильцов что-то скрывает, а сосед из квартиры без причины угрожает расправой.