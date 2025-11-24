Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете приключенческий боевик о поиске сокровищ Пабло Эскобара, таинственный хоррор о космическом заговоре, трогательную драму о простом лесорубе и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Эскобанк
• Пожиратель снов
• Игра Дедала
• Приглашение к убийству 2: Таинственный Нил
• Сны поездов
• Племя чужих
• Странный урожай
Эскобанк / Escobank
• Страна: США
• Жанр: боевик, приключения
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссер: Орит Шер, Марко де Агилар
• В ролях: Зоар Либа, Дана Фридер, Анхель Бунани, Джордж Искандар, Родриго Пойсон и другие
Участники банды с тяжелым прошлым остро нуждаются в наличных для собственных целей. Ави Хаддад — главарь и криминальный авторитет из Майами, собирает экспедицию в Колумбию на поиски сокровищ Пабло Эскобара. Вместе они отправляются в джунгли, к мрачному месту, которое местные нарекли «деревней наследников».
Пожиратель снов / Dream Eater
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 4,7
• Режиссер: Джей Дракулич, Мэллори Драмм, Алекс Ли Уильямс
• В ролях: Робин Акимбо, Джей Дракулич, Бриттани Драмм, Мэллори Драмм, Шаде Грин и другие
Молодая пара отправляется в заснеженную хижину в лесу, где девушка снимает парасомнию своего парня на камеру. Со временем выясняется, что обострение лунатизма лишь начало кошмарных событий.
Игра Дедала / Проект «Дедал» / Dedalus
• Страна: Италия
• Жанр: триллер, комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 5,7
• Режиссер: Джанлука Манцетти
• В ролях: Джулио Беранек, Матильда Джоли, Джулия Гориетти, Франческо Руссо, Джанмарко Тоньяцци и другие
Микеле, Тициана, Лео, Антонелла, Филиппо и Белинда приняли участие в новом Dedalus. Проект обещает стать прорывом в мире Web 3.0, а победитель получит деньги и славу. Изолированные участники выполняют задания, которые становятся опаснее с каждым шагом. Так простая игра превращается в орудие тщательно спланированной мести.
Приглашение к убийству 2: Таинственный Нил / Murder at the Embassy
• Страна: Великобритания
• Жанр: детектив, приключения, боевик
• Рейтинг IMDb: 5,1
• Режиссер: Клинт Бентли
• В ролях: Миша Бартон, Ричард Диллэйн, Раха Рахбари, Антония Бернат, Мидо Хамада и другие
1934 год. Частный детектив Миранда Грин расследует убийство, совершенное в посольстве Великобритании в Каире, где был похищен сверхсекретный документ. Его исчезновение ставит под угрозу как репутацию Букингемского дворца, так и мировое спокойствие.
Сны поездов / Train Dreams
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 7,6
• Режиссер: Клинт Бэнтли
• В ролях: Джоэл Эдгертон, Клифтон Коллинз мл., Фелисити Джонс, Альфред Синг, Дэвид Пол Олсен и другие
Начало XX века. Лесоруб и железнодорожник Роберт Грейниер уже довольно давно работает вдали от дома: валит деревья, укладывает шпалы и помогает строить мосты. Он становится свидетелем не только того, как жизнь и страна вокруг него меняются, но и какую цену платят простые трудяги, желающие прокормить семью.
Племя чужих / Fremmed: Det første opgør
• Страна: Дания
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссер: Мадс Хеегор
• В ролях: Анжела Бундалович, Даница Чурчич, Бенджамин Анстрем Шарифзаде, Мари Кишш, Шандор Фунтек и другие
Когда Аати и ее семья как первые фермеры прибывают в будущую Данию, ее близких убивает местное племя охотников-собирателей. Теперь Аати и ее брат вынуждены жить рядом с убийцами, чтить их традиции, и делать все, чтобы выжить.
Странный урожай / Strange Harvest
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссер: Стюарт Ортис
• В ролях: Питер Зиззо, Терри Эппл, Эндрю Лоэр, Аллен Марш, Рой Абрамсон и другие
Детективы оказываются втянуты в ужасающую охоту на «Мистера Шайни» — садистского серийного убийцу из прошлого, чьё возвращение знаменует начало новой волны гротескных, потусторонних преступлений, связанных с темной космической силой.