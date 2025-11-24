Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
aedrhaedrhaarhdfrbh.jpg

В этой подборке вы найдете приключенческий боевик о поиске сокровищ Пабло Эскобара, таинственный хоррор о космическом заговоре, трогательную драму о простом лесорубе и другие новинки, которые уже появились в сети.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Содержание

Эскобанк
Пожиратель снов
Игра Дедала
Приглашение к убийству 2: Таинственный Нил
Сны поездов
Племя чужих
Странный урожай

Эскобанк / Escobank



Страна: США
Жанр: боевик, приключения
Рейтинг IMDb: 6,9
Режиссер: Орит Шер, Марко де Агилар
В ролях: Зоар Либа, Дана Фридер, Анхель Бунани, Джордж Искандар, Родриго Пойсон и другие

Участники банды с тяжелым прошлым остро нуждаются в наличных для собственных целей. Ави Хаддад — главарь и криминальный авторитет из Майами, собирает экспедицию в Колумбию на поиски сокровищ Пабло Эскобара. Вместе они отправляются в джунгли, к мрачному месту, которое местные нарекли «деревней наследников».

Пожиратель снов / Dream Eater



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 4,7
Режиссер: Джей Дракулич, Мэллори Драмм, Алекс Ли Уильямс
В ролях: Робин Акимбо, Джей Дракулич, Бриттани Драмм, Мэллори Драмм, Шаде Грин и другие

Молодая пара отправляется в заснеженную хижину в лесу, где девушка снимает парасомнию своего парня на камеру. Со временем выясняется, что обострение лунатизма лишь начало кошмарных событий.

Игра Дедала / Проект «Дедал» / Dedalus



Страна: Италия
Жанр: триллер, комедия, драма
Рейтинг IMDb: 5,7
Режиссер: Джанлука Манцетти
В ролях: Джулио Беранек, Матильда Джоли, Джулия Гориетти, Франческо Руссо, Джанмарко Тоньяцци и другие

Микеле, Тициана, Лео, Антонелла, Филиппо и Белинда приняли участие в новом Dedalus. Проект обещает стать прорывом в мире Web 3.0, а победитель получит деньги и славу. Изолированные участники выполняют задания, которые становятся опаснее с каждым шагом. Так простая игра превращается в орудие тщательно спланированной мести.

Приглашение к убийству 2: Таинственный Нил / Murder at the Embassy



Страна: Великобритания
Жанр: детектив, приключения, боевик
Рейтинг IMDb: 5,1
Режиссер: Клинт Бентли
В ролях: Миша Бартон, Ричард Диллэйн, Раха Рахбари, Антония Бернат, Мидо Хамада и другие

1934 год. Частный детектив Миранда Грин расследует убийство, совершенное в посольстве Великобритании в Каире, где был похищен сверхсекретный документ. Его исчезновение ставит под угрозу как репутацию Букингемского дворца, так и мировое спокойствие.

Сны поездов / Train Dreams



Страна: США
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 7,6
Режиссер: Клинт Бэнтли
В ролях: Джоэл Эдгертон, Клифтон Коллинз мл., Фелисити Джонс, Альфред Синг, Дэвид Пол Олсен и другие

Начало XX века. Лесоруб и железнодорожник Роберт Грейниер уже довольно давно работает вдали от дома: валит деревья, укладывает шпалы и помогает строить мосты. Он становится свидетелем не только того, как жизнь и страна вокруг него меняются, но и какую цену платят простые трудяги, желающие прокормить семью.

Племя чужих / Fremmed: Det første opgør



Страна: Дания
Жанр: триллер, драма
Рейтинг IMDb: 6,5
Режиссер: Мадс Хеегор
В ролях: Анжела Бундалович, Даница Чурчич, Бенджамин Анстрем Шарифзаде, Мари Кишш, Шандор Фунтек и другие

Когда Аати и ее семья как первые фермеры прибывают в будущую Данию, ее близких убивает местное племя охотников-собирателей. Теперь Аати и ее брат вынуждены жить рядом с убийцами, чтить их традиции, и делать все, чтобы выжить.

Странный урожай / Strange Harvest



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 6,4 
Режиссер: Стюарт Ортис
В ролях: Питер Зиззо, Терри Эппл, Эндрю Лоэр, Аллен Марш, Рой Абрамсон и другие

Детективы оказываются втянуты в ужасающую охоту на «Мистера Шайни» — садистского серийного убийцу из прошлого, чьё возвращение знаменует начало новой волны гротескных, потусторонних преступлений, связанных с темной космической силой.
-1
Cсылки по теме:
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Актер дубляжа раскрыл подробности хоррора «Возвращение в Сайлент Хилл»
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4290
kardigan
Сны поездов нужно глянуть. Вроде как неплохой получился фильмец.
2 часа назад в 18:48
#
EDD
+588
EDD kardigan
Обязательно глянь, афигенный фильм получился. Вчера только посмотрел.
час назад в 19:42
#