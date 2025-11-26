Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете хитовую «Бугонию» с Эммой Стоун, убойный экшен с Джеки Чаном, новую ленту о Хищнике и другие новинки, которые уже появились в сети..
Содержание• Юбилей
• Хищник: Планета Смерти
• Семейный план 2
• Охота за тенью
• Папа умер в субботу
• Сорванец
• Бугония
Юбилей / Anniversary
• Страна: США
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссер: Ян Комаса
• В ролях: Дайан Лэйн, Кайл Чендлер, Мадлен Брюэр, Зои Дойч, Фиби Дайневор и другие
Эллен и Пол счастливо прожили четверть века, вырастили сына Джоша и привыкли уважать и доверять друг друга. На серебряную свадьбу супругов, их сын приводит новую девушку Лиз. Это знакомство вызывает у матери неприятное чувство. Потом она вспоминает, что преподавала у Лиз, которая была участницей радикального движения «Перемены». Эллен пытается повлиять на сына, но очарованный Джош ничего не хочет слышать. Постепенно между родственниками растет напряжение, нарушая мир и покой в семье.
Хищник: Планета Смерти / Predator: Badlands
• Страна: США, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Германия
• Жанр: боевик, фантастика
• Рейтинг IMDb: 7,5
• Режиссер: Дэн Трахтенберг
• В ролях: Эль Фаннинг, Димитриус Коломатанги, Рави Нарайан, Майкл Хомик, Стефан Грубе и другие
Изгнанный из клана хищник Дек отправляется на опасную планету Генна. Он должен доказать своему отцу и всему племени, что достоин быть рядом с собратьями. В пустошах он встречает девушку-андроида Тию и объединяется с ней, чтобы поймать Калиска — существа, которого бояться и хищники, и люди
Семейный план 2 / The Family Plan 2
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: комедия, боевик, семейный
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссер: Саймон Селлан Джонс
• В ролях: Марк Уолберг, Мишель Монахэн, Кит Харингтон, Зои Маргарет Коллетти, Ван Кросби и другие
Дэн Морган спустя годы опасной службы хочет отойти от дел и спокойно провести Рождество в кругу семьи. Он тщательно планирует поездку в Лондон для семьи и детей. Однако встреча с парнем дочери неожиданно совпадает с появлением человека, которому слишком многое известно о прошлом Дэна.
Охота за тенью / Bu feng zhui ying
• Страна: США, Гонконг, Китай
• Жанр: боевик, криминал, детектив
• Рейтинг IMDb: 7,4
• Режиссер: Лари Ян
• В ролях: Джеки Чан, Тони Люн Ка-Фай, Чжан Цзыфэн, Цы Ша, Броно Байтала и другие
Группа профессиональных воров совершает крупнейшую кражу, обманув полицейскую систему видеонаблюдения «Око небесное». Когда расследование заходит в тупик, к делу привлекают Хуан Дэчжуна — эксперта по слежке, который ушел в отставку много лет назад. Вместе с молодыми следаками он создаёт специальную группу для поимки преступников.
Папа умер в субботу
• Страна: Россия
• Жанр: драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2
• Режиссер: Зака Абдрахманова
• В ролях: Лаура Турсунканова, Самал Еслямова, Шарифбек Закиров, Амина Оразбай, Елена Руфанова и другие
Москвичка Айко узнает о смерти отца. Он был злобным тираном и ей не жалко усопшего. Но по какой-то причине, девушка уезжает из столицы в Казахстан на похороны, где знакомится с новой семьей отца. Ровесница мачеха, невыносимая сестра, странный брат, сестра невыносима. Онако все они вспоминают отца, как совершенно незнакомого для Айко человека.
Сорванец / Urchin
• Страна: Великобритания
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссер: Харрис Дикинсон
• В ролях: Фрэнк Диллэйн, Дайан Аксфорд, Анджела Бэйн, Лэйси Бонд, Майкл Колган и другие
Бездомный Майк живет на улицах Лондона. Непредвзятым взглядом он видит проблемы людей, оставшихся без крова: взлеты и паденя, удачи и пагубные зависимости. Майк усердно старается изменить свою жизнь к лучшему, но прошло камнем тянет на дно.
Бугония / Bugonia
• Страна: Ирландия, Великобритания, Канада, Корея Южная, США
• Жанр: комедия, фантастика, драма
• Рейтинг IMDb: 7,7
• Режиссер: Харрис Дикинсон
• В ролях: Эмма Стоун, Джесси Племонс, Алисия Сильверстоун, Эйдан Делбис, Дж. Кармен Галиндес Баррера и другие
Два молодых человека, одержимые теориями заговора, похищают директора крупной компании. Они уверенны, что она — инопланетянка, намеренная уничтожить Землю.