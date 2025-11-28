Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете возвращение криминальной комедии «Ва-Банк» двадцать лет спустя, жуткий хоррор, основанный на славянском фольклоре, фэнтезийное приключение для всей семьи и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Заложница. Цена спасения
• Извод
• Винчи, или Ва-банк 4
• Сестры-змеи
• Кукольный домик
• Семейка с приветом: Вояж через Ла-Манш
• Полнолуние
Заложница. Цена спасения / Nu huo ying jiu
• Страна: Китай
• Жанр: боевик
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссер: Жэнь Хайсюань
• В ролях: Тайгер Чэнь, Мия Муци, Ван Цинтин, У Цзиньси, Ци Юйцзя и другие
В недалеком будущем ученые создают препарат, который замедляет старение человека более чем на 10 лет. Теневые организации хотят контролировать новую разработку и отправляют киллеров выкрасть разработку. Агент спецслужб узнает о похищении сестры, работавшей над вакциной молодости. Ради ее спасения он готов на все.
Извод
• Страна: Россия
• Жанр: Ужасы
• Рейтинг «Кинопоиска»: —
• Режиссер: Олег Таравков, Алексей Плахотников
• В ролях: Анастасия Иванова, Александр Малахов, Алена Резник, Анастасия Морозова, Александр Давыдов и другие
Фильм снят в глухих российских лесах, со сделанными вручную спецэффектами, полон любви к мифологическому ужасу. Влюбленные, спасаясь от городской суеты, погрузились в леденящую хмарь полузабытого древнего мира, сотканного из суеверных преданий о чертях, полуночницах, русалках, ведьмах и жутких проклятиях. Кошмарные сны и вязкая явь зловещим путеводным клубком тянут на дно, в непроглядный омут славянского ужаса.
Винчи, или Ва-банк 4 / Vinci 2
• Страна: Польша
• Жанр: криминал, комедия
• Рейтинг IMDb: 5,9
• Режиссер: Юлиуш Махульский
• В ролях: Роберт Венцкевич, Борис Шиц, Камила Баар, Марчин Дорочиньский, Миросляв Ханишевский и другие
Продолжение фильма «Винчи, или Ва-банк 3» спустя двадцать лет. Бывший похититель произведений искусства наслаждается отдыхом на побережье Андалусии, когда к нему приезжает старый знакомый с заманчивым предложением: завершить его воровскую карьеру крупным ограблением.
Сёстры — змеи / Twin Serpents Demon Drive
• Страна: Китай
• Жанр: боевик, фэнтези
• Рейтинг IMDb: —
• Режиссер: Ма Чжунсюань, Цао Циншэн
• В ролях: Чжа Цзе, Фэн Синьдуо, Цзян Юнь, Сюэ Сянюнь, Сюй Шици и другие
Повелитель Девяти миров Преисподней восстал, но был тяжело ранен Сюй Цинем и его хозяином, прежде чем сбежать. Получив приказ найти оставшуюся душу Повелителя и камень Нува, Сюй Цин встречает демона-змею.
Кукольный домик / Dollhouse
• Страна: Япония
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссер: Синобу Ягути
• В ролях: Масами Нагасава, Кодзи Сэто, Тэцуси Танака, Аои Икэмура, Кэн Ясуда и другие
Ёшие и Тадахико — супружеская пара, потерявшая 5-летнюю дочь Мэй. Впавшая в депрессию мать находит утешение в кукле. Спустя время у пары появляется второй ребёнок. Когда девочке исполняется пять лет, она начинает играть с той самой куклой, и в семье начинают происходить странные события.
Семейка с приветом: Вояж через Ла-Манш / God Save the Tuche
• Страна: Франция
• Жанр: комедия
• Рейтинг IMDb: 4,4
• Режиссер: Жан-Поль Рув
• В ролях: Жан-Поль Рув, Изабель Нанти, Клер Надо, Сара Штерн, Пьер Лоттен и другие
Семейство Туше снова ведёт мирную жизнь в Бузоле. Но когда Джиджи, внука Джеффа и Кэти, выбирают участником футбольном лагеря «Арсенал», семья решает воспользоваться возможностью посетить Англию и встретиться с королевской семьей.
Полнолуние / Full Moon
• Страна: Нидерланды
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 5,4
• Режиссер: Дэвид Кошере
• В ролях: Руслан Батршин, Сонни Чатвириячай, Байрон Гибсон, Кей Грейданус, Жозефина Эрреро и другие
Четверо бывших школьных друзей собираются в Таиланде, чтобы вспомнить былое, оторваться и снова почувствовать себя свободными. Они проводят бурную ночь, а на следующее утро на берегу обнаруживают тело молодой тайки. Вскоре выясняется, что именно эти четверо были последними, кто проводил с ней время. Паника постепенно растет, потому что каждый понимает: без доказательств они выглядят виновниками убийства.