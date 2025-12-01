Top.Mail.Ru

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете фэнтезийный экшен по культовому аниме «Всеведущий читатель», триллер со звездой «Другого мира» Кейт Бекинсейл, сенсацию Канского фестиваля «Сират» и другие новинки, которые уже появились в сети.

Я ругаюсь / I Swear



Страна: Великобритания
Жанр: драма, биография
Рейтинг IMDb: 8,6 
Режиссер: Кирк Джонс
В ролях: Роберт Арамайо, Питер Муллан, Максин Пик, Ширли Хендерсон, Скотт Эллис Уотсон и другие

1983 год. Пятнадцатилетний Джон Дэвидсон живет в семье рабочих и мечтает о карьере футболиста. Он поступает в Академию Галашилса и быстро занимает место в школьной команде. Однако через несколько недель Джона начинает одолевать нервный тик, что становится причиной насмешек и травли. Постепенно давление усиливается, и приводит парня к отчаянному решению. Семья узнает, что Джон страдает синдромом Туретта. История болезни мальчика привлекает внимание документалистов. Но внимание прессы приводят к напряжению в отношениях Джона с матерью, и меняет отношение в семье.

Лермонтов



Страна: Россия
Жанр: драма
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1
Режиссер: Бакур Бакурадзе
В ролях: Илья Озолин, Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов и другие

Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. За пару дней Лермонтов и Мартынов превратились из закадычных друзей в кровных врагов. До их дуэли остается всего несколько часов, но ни близкие, ни приятели поэта не думают о трагическом финале.

Спецподразделение — Первое убийство / Special Unit — The First Murder



Страна: Дания, Польша
Жанр: детектив, криминал
Рейтинг IMDb: 6,5
Режиссер: Кристоффер Боэ
В ролях: Алекс Хег Андерсен, Матильда Фок, Николай Коперникус, Катрин Грейс-Розенталь, Эш Бернтсен и другие

Дания, 1927 год. Амбициозный офицер полиции Отто Химмельструп возглавляет новое спецподразделение, задача которого — помощь местной полиции в раскрытии особо сложных преступлений. Когда в сгоревшем летнем домике в Эсбьерге находят тело, Отто и его команда начинают распутывать тайну необычного убийства. Улики приводят в круги городской элиты, где правят коррупция и жажда власти. Вскоре Отто понимает, что сражается не только с могущественными врагами, но и со своей собственной темной стороной.

Голубая луна / Blue Moon



Страна: США, Ирландия
Жанр: драма, комедия, музыка, история
Рейтинг IMDb: 7,1
Режиссер: Ричард Линклейтер
В ролях: Итан Хоук, Маргарет Куолли, Бобби Каннавале, Эндрю Скотт, Giles Surridge, Патрик Кеннеди и другие

47-летний поэт Лоренц Харт вечером 31 марта 1943 года сидит в баре «Сарди» в день премьеры мюзикла «Оклахома!». Его жизнь и карьера гаснут, он начал злоупотреблять алкоголем. Однако Харт пришёл в бар не только для того, чтобы пожаловаться на жизнь бармену: в заведении проходит вечеринка по случаю премьеры, а сам Лоренц ждет свидания с Элизабет, молодой студенткой Йельского университета.

Сожалею о тебе / Regretting You



Страна: США, Германия
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 6,1
Режиссер: Джош Бун
В ролях: Эллисон Уильямс, Маккенна Грейс, Дэйв Франко, Мэйсон Темз, Саманта Морелос и другие

Морган и ее дочь-подросток Клара не хотят быть похожими друг на друга. Мать боится, что дочь повторит её ошибки молодости. Дочь же, свободолюбивая и упрямая, идёт своим путём. В результате личной трагедии их мир рушится, и в поисках утешения мать сближается с давним другом, а Клара знакомится с местным сердцеедом и хулиганом.

Сират / Sirat / Sirat. Trance en el desierto



Страна: США, Германия
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 7,1
Режиссер: Оливер Лаше
В ролях: Серхи Лопес, Бруно Нуньес, Стефания Гадда, Джошуа Лиам Хендерсон, Ричард Беллами и другие

Луис вместе с сыном отправляется в Марокко на поиски дочери, пропавшей на вечеринке в пустыне. Переезжая с места на место, они узнают о последнем полумифическом рейве на границе с Мавританией. Выжженные и пустынные земли станут отражением их страхов и надежд, и на фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом.

Всеведущий читатель / Jeonjijeok dokja sijeom



Страна: Южная Корея
Жанр: боевик, фэнтези
Рейтинг IMDb: 5,7
Режиссер: Ким Бён-у
В ролях: Ан Хёсоп, Ли Минхо, Чхэ Субин, Щин Сынхо, Нана, Квон Ынсон, Ким Джису и другие

В средней школе Ким Докча начал читать веб-роман о конце света и герое, которому суждено вернуть мир в исходное состояние. В день, когда его любимое произведение закончилось, парень стал единственным кто его дочитал и в разочаровании от концовки написал автору письмо. Когда он получает ответ с предложением переписать финал, внезапно наступает тот самый конец света. Теперь только Ким Докча знает, что делать.

Идеальная афера / Wildcat



Страна: Великобритания
Жанр: боевик, триллер
Рейтинг IMDb: 4,0
Режиссер: Джеймс Нанн
В ролях: Кейт Бекинсейл, Льюис Тан, Расмус Хардайкер, Бэйли Патрик, Элис Криге и другие

Брат Эйды задолжал мафии крупную сумму. Взамен преступники взяли в заложники ее маленькую дочь. У матери есть двенадцать часов, чтобы собрать команду и украсть для них крупную партию бриллиантов, а заодно разработать план побега — ведь владельцы бриллиантов не привыкли прощать тех, кто их обокрал.
