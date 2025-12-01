Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете фэнтезийный экшен по культовому аниме «Всеведущий читатель», триллер со звездой «Другого мира» Кейт Бекинсейл, сенсацию Канского фестиваля «Сират» и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание
• Я ругаюсь
• Лермонтов
• Спецподразделение — Первое убийство
• Сожалею о тебе
• Голубая луна
• Сират
• Всеведущий читатель
• Идеальная афера
Я ругаюсь / I Swear
• Страна: Великобритания
• Жанр: драма, биография
• Рейтинг IMDb: 8,6
• Режиссер: Кирк Джонс
• В ролях: Роберт Арамайо, Питер Муллан, Максин Пик, Ширли Хендерсон, Скотт Эллис Уотсон и другие
1983 год. Пятнадцатилетний Джон Дэвидсон живет в семье рабочих и мечтает о карьере футболиста. Он поступает в Академию Галашилса и быстро занимает место в школьной команде. Однако через несколько недель Джона начинает одолевать нервный тик, что становится причиной насмешек и травли. Постепенно давление усиливается, и приводит парня к отчаянному решению. Семья узнает, что Джон страдает синдромом Туретта. История болезни мальчика привлекает внимание документалистов. Но внимание прессы приводят к напряжению в отношениях Джона с матерью, и меняет отношение в семье.
Лермонтов
• Страна: Россия
• Жанр: драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1
• Режиссер: Бакур Бакурадзе
• В ролях: Илья Озолин, Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов и другие
Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. За пару дней Лермонтов и Мартынов превратились из закадычных друзей в кровных врагов. До их дуэли остается всего несколько часов, но ни близкие, ни приятели поэта не думают о трагическом финале.
Спецподразделение — Первое убийство / Special Unit — The First Murder
• Страна: Дания, Польша
• Жанр: детектив, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссер: Кристоффер Боэ
• В ролях: Алекс Хег Андерсен, Матильда Фок, Николай Коперникус, Катрин Грейс-Розенталь, Эш Бернтсен и другие
Дания, 1927 год. Амбициозный офицер полиции Отто Химмельструп возглавляет новое спецподразделение, задача которого — помощь местной полиции в раскрытии особо сложных преступлений. Когда в сгоревшем летнем домике в Эсбьерге находят тело, Отто и его команда начинают распутывать тайну необычного убийства. Улики приводят в круги городской элиты, где правят коррупция и жажда власти. Вскоре Отто понимает, что сражается не только с могущественными врагами, но и со своей собственной темной стороной.
Голубая луна / Blue Moon
• Страна: США, Ирландия
• Жанр: драма, комедия, музыка, история
• Рейтинг IMDb: 7,1
• Режиссер: Ричард Линклейтер
• В ролях: Итан Хоук, Маргарет Куолли, Бобби Каннавале, Эндрю Скотт, Giles Surridge, Патрик Кеннеди и другие
47-летний поэт Лоренц Харт вечером 31 марта 1943 года сидит в баре «Сарди» в день премьеры мюзикла «Оклахома!». Его жизнь и карьера гаснут, он начал злоупотреблять алкоголем. Однако Харт пришёл в бар не только для того, чтобы пожаловаться на жизнь бармену: в заведении проходит вечеринка по случаю премьеры, а сам Лоренц ждет свидания с Элизабет, молодой студенткой Йельского университета.
Сожалею о тебе / Regretting You
• Страна: США, Германия
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссер: Джош Бун
• В ролях: Эллисон Уильямс, Маккенна Грейс, Дэйв Франко, Мэйсон Темз, Саманта Морелос и другие
Морган и ее дочь-подросток Клара не хотят быть похожими друг на друга. Мать боится, что дочь повторит её ошибки молодости. Дочь же, свободолюбивая и упрямая, идёт своим путём. В результате личной трагедии их мир рушится, и в поисках утешения мать сближается с давним другом, а Клара знакомится с местным сердцеедом и хулиганом.
Сират / Sirat / Sirat. Trance en el desierto
• Страна: США, Германия
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 7,1
• Режиссер: Оливер Лаше
• В ролях: Серхи Лопес, Бруно Нуньес, Стефания Гадда, Джошуа Лиам Хендерсон, Ричард Беллами и другие
Луис вместе с сыном отправляется в Марокко на поиски дочери, пропавшей на вечеринке в пустыне. Переезжая с места на место, они узнают о последнем полумифическом рейве на границе с Мавританией. Выжженные и пустынные земли станут отражением их страхов и надежд, и на фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом.
Всеведущий читатель / Jeonjijeok dokja sijeom
• Страна: Южная Корея
• Жанр: боевик, фэнтези
• Рейтинг IMDb: 5,7
• Режиссер: Ким Бён-у
• В ролях: Ан Хёсоп, Ли Минхо, Чхэ Субин, Щин Сынхо, Нана, Квон Ынсон, Ким Джису и другие
В средней школе Ким Докча начал читать веб-роман о конце света и герое, которому суждено вернуть мир в исходное состояние. В день, когда его любимое произведение закончилось, парень стал единственным кто его дочитал и в разочаровании от концовки написал автору письмо. Когда он получает ответ с предложением переписать финал, внезапно наступает тот самый конец света. Теперь только Ким Докча знает, что делать.
Идеальная афера / Wildcat
• Страна: Великобритания
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 4,0
• Режиссер: Джеймс Нанн
• В ролях: Кейт Бекинсейл, Льюис Тан, Расмус Хардайкер, Бэйли Патрик, Элис Криге и другие
Брат Эйды задолжал мафии крупную сумму. Взамен преступники взяли в заложники ее маленькую дочь. У матери есть двенадцать часов, чтобы собрать команду и украсть для них крупную партию бриллиантов, а заодно разработать план побега — ведь владельцы бриллиантов не привыкли прощать тех, кто их обокрал.