Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
sewrtsrwthsrthsrth.jpg

В этой подборке вы найдете фантастический экшен со звездой «Гарри Поттера» Томом Фелтоном, криминальный боевик с Дэйвом Батиста, великолепный дуэт Скарсгарда и Фаннинг, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Содержание

Джекпот
Племя падших
Альтер
Тролль 2
Сомния. Кошмар вернулся
Стич-Хэд. Хранитель монстров
• Сентиментальная ценность

Джекпот / Trap House



Страна: США
Жанр: боевик, криминал
Рейтинг IMDb: 5,4
Режиссер: Майкл Даус
В ролях: София Лиллис, Бобби Каннавале, Дэйв Батиста, Уитни Пик, Тони Далтон и другие

Команда суперагента Сила охотятся на мексиканский картель. Сокрушительный огонь идет по обе стороны баррикад. Но внезапно в игру вступает третья сторона. Кто-то уводит из подноса преступников миллионы долларов и начинает раздавать награбленное всем нуждающимся. Теперь его жизнь зависит от того, кто найдет его первым — спецы или киллеры картеля.

Племя падших



Страна: Россия
Жанр: фэнетзи, приключения
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,5
Режиссер: Эр Санаа Ох-Хотор
В ролях: Эр Санаа Ох-Хотор, Роман Атласов, Василий Слепцов, Эрхан Слепцов, Петр Баснаев и другие

Вот уже 20 лет после аппокалипсиса на шаманов и кузнецов ведут охоту. Согласно легенде, на свет должен появиться сильнейший шаман, который поведет за собой народ и остановит хаос. Могущественные артефакты, которые должны придать силу избранному, спрятаны глубоко в чаще леса. Предавший свой народ шаман Оталан охотится на себе подобных и боится отстать в поисках. Когда сын простого охотника, начинает понимать неведомую силу, отряд Отлана приходит за ним.

Альтер / Altered



Страна: Канада
Жанр: фантастика, боевик
Рейтинг IMDb: 3,6
Режиссер: Тимо Вуоренсола
В ролях: Том Фелтон, Эгги К. Адамс, Ричард Брейк, Елизавета Бугулова, Ника Саволайнен и другие

После глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетическе сверхлюди шикуют, пока остальные бедствуют. Леон, инвалид и гениальный мастер, создаёт экзоскелет, чтобы защитить слабых и отомстить тем, кто отнял у него все.

Тролль 2 / Troll 2



Страна: Норвегия
Жанр: фэнтези, боевик
Рейтинг IMDb: 5,4
Режиссер: Роар Утхауг
В ролях: Ине Марие Вильман, Ким Фальк, Мадс Сьёгор Петтерсен, Сара Хорами, Агота Дунаи и другие

В Норвегии вновь неспокойно: в горах Доврефьелль просыпается гигантский тролль, хранитель древних тайн и мифов. Он гораздо агрессивнее и злее своего предшественника. Его цель — истребление всего живого. Отважная палеонтолог Нора Тидеманн и ее коллеги снова вступают в схватку с гигантом. Однако, чтобы остановить чудовище, им приходится встать на сторону того, кто обладает такой же разрушительной мощью.

Сомния. Кошмар вернулся / Ketindihan / Sleep Paralysis



Страна: Индонезия
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 3,9
Режиссер: Дьян Суну Прастово
В ролях: Хайко Ван Дер Векен, Кевин Ардилова, Али Фикри, Вулан Гуритно, Донни Дамара и другие

Узнав от подруг о необычном обряде, Таня решает в шутку вступить в контакт с потусторонними силами. Ходят слухи, что при появлении сущность вызывает сонный паралич — тогда человек оказывается в его власти. Первой жертвой демона становится близкая подруга Тани.

Стич-Хэд. Хранитель монстров / Stitch Head



Страна: Великобритания, Франция, Германия, Люксембург
Жанр: анимация, фэнтези, семейный
Рейтинг IMDb: 5,8
Режиссер: Стив Хадсон
В ролях: Эйса Баттерфилд, Джоэль Фрай, Райан Сэмпсон, Элисон Стэдмен, Роб Брайдон и другие

В башне замка, возвышающегося над тихим городком, безумный профессор создает жутких существ, к которым быстро теряет всякий интерес. Забота о новеньких ложится на плечи Стич-Хэда. Он — первое творение профессора, дружелюбный хранитель замка и его обитателей. Только он ладит с инстинктами монстров. Однажды в городок приезжает бродячий цирк, директор которого ищет чудищ на потеху публики. Он выманивает Стич-Хэда из родного замка, обещая славу, богатство и даже любовь.

Сентиментальная ценность / Affeksjonsverdi / Sentimental Value


• Страна: Норвегия, Германия, Дания, Франция, Швеция, Великобритания
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 8.0
• Режиссер: Йоаким Триер
• В ролях: Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард, Инга Ибсдоттер Лиллеос, Эль Фаннинг, Андерс Даниельсен Ли и другие

После многих лет отсутствия Густав Борг, некогда знаменитый режиссёр, возвращается к дочерям с новым сценарием. Норе, актрисе театра, он предлагает главную роль. Когда та отказывается, ее место занимает голливудская звезда. Старый дом семьи, где живут чувства и воспоминания нескольких поколений, может стать идеальной съемочной площадкой, а вместе с этим — шансом принять и услышать друг друга.
-2
