Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете новую ленту от режиссера фильма «Олдбой», трогательную комедию с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером, исторический экшен о противостоянии самурая и каннибалов, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Джей Келли
• Постчеловек
• Метод исключения
• Правила Филиппа
• Одинокий самурай
• Забери меня в ад
Джей Келли / Jay Kelly
• Страна: Великобритания, Италия, США
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссер: Ноа Баумбак
• В ролях: Джордж Клуни, Адам Сэндлер, Лора Дерн, Билли Крудап, Райли Кио и другие
Знаменитый киноактер Джей Келли и его преданный менеджер Рон отправляются в стремительное и неожиданно глубокое путешествие. Обоим предстоит переосмыслить сделанный ими выбор, их отношения с близкими и наследие, которое они оставят.
Постчеловек / PostHuman
• Страна: Великобритания
• Жанр: фантастика, драма
• Рейтинг IMDb: 9,3
• Режиссеры: Шэрон Эксселл, Бо Гарнер, Таунья Грен
• В ролях: Шонна Лэдд, Аннабель Барретт, Карсон Бек, Бретт Брукс, Марко де Орнелла и другие
Шесть эпизодов сай-фай антологии рассказывают о днях ближайшего будущего, преобразованного технологиями, где грань между человеком и машиной стирается, а прогресс достигается благодаря нашей человечности.
Метод исключения / No Over Choice / Eojjeolsuga eobsda
• Страна: Южная Корея, Франция
• Жанр: криминал, комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 7,6
• Режиссер: Пак Чхан-ук
• В ролях: Ли Бён-хон, Сон Е-джин, Пак Хи-сун, Ли Сон-мин, Ём Хе-ран и другие
Вот уже четверть века Ю Ман-су успешно работает в бумажной промышленности. Он хороший специалист, счастливый семьянин, примерная ячейка общества, поэтому внезапное увольнение становится настоящим шоком для него. Из-за отраслевого кризиса Ман-су не находит работу по специальности и рискует потерять дом. В отчаянии он решает физически устранить конкурентов на должность в компании мечты — таких же безработных бедолаг с блестящими резюме.
Правила Филиппа
• Страна: Россия
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0
• Режиссер: Роман Косов
• В ролях: Григорий Данишевский, Юлия Яблонская, Елена Ербакова, Полина Кутепова, Константин Юшкевич и другие
Филипп любит нарушать правила, что частенько приводит к проблемам. Он очень любит свою маму, но в силу характера не всегда находит с ней общий язык. Когда та уходит на работу, Филипп бежит из дома из дома смотреть, как варят кофе в соседней кофейне. Стать бариста — его мечта. Но не все так просто — Филиппа страдает синдромом Дауна.
Одинокий самурай / Lone Samurai
• Страна: Япония, Индонезия, США
• Жанр: драма, боевик
• Рейтинг IMDb: 4,9
• Режиссер: Джош С. Уоллер
• В ролях: Хайко Ван Дер Векен, Кевин Ардилова, Али Фикри, Вулан Гуритно, Донни Дамара и другие
События исторического боевика разворачиваются в XIII веке. Главный герой — самурай, переживший кораблекрушение. Остров, на берег которого его выбрасывает волной, кажется необитаемым. Отчаявшись воин решает свести счеты с жизнью, пока судьба не приносит жестокий сюрприз: самурай становится пленником каннибалов. Внезапно в нем пробуждается к выживанию. А боевые навыки, инстинкты и сила духа — всё, что у него осталось.
Забери меня в ад / Take Me to Hell / Rego Nyowo
• Страна: Индонезия
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,1
• Режиссер: Рисаль Мантовани
• В ролях: Сандринна Мишель, Ари Ирхам, Кассандра Ли, Диа Перматасари, Райеншах Рассия Хидайя и другие
Жильцы старого пансиона с ужасом узнают, что цена за проживание в нем — не деньги, а их жизнь.