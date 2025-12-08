Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
ыкеоыкеноыенкоыено.jpg

В этой подборке вы найдете новую ленту от режиссера фильма «Олдбой», трогательную комедию с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером, исторический экшен о противостоянии самурая и каннибалов, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Содержание

Джей Келли
Постчеловек
Метод исключения
Правила Филиппа
Одинокий самурай
Забери меня в ад

Джей Келли / Jay Kelly



Страна: Великобритания, Италия, США
Жанр: комедия, драма
Рейтинг IMDb: 6,6
Режиссер: Ноа Баумбак
В ролях: Джордж Клуни, Адам Сэндлер, Лора Дерн, Билли Крудап, Райли Кио и другие

Знаменитый киноактер Джей Келли и его преданный менеджер Рон отправляются в стремительное и неожиданно глубокое путешествие. Обоим предстоит переосмыслить сделанный ими выбор, их отношения с близкими и наследие, которое они оставят.

Постчеловек / PostHuman



Страна: Великобритания
Жанр: фантастика, драма
Рейтинг IMDb: 9,3
Режиссеры: Шэрон Эксселл, Бо Гарнер, Таунья Грен
В ролях: Шонна Лэдд, Аннабель Барретт, Карсон Бек, Бретт Брукс, Марко де Орнелла и другие

Шесть эпизодов сай-фай антологии рассказывают о днях ближайшего будущего, преобразованного технологиями, где грань между человеком и машиной стирается, а прогресс достигается благодаря нашей человечности.

Метод исключения / No Over Choice / Eojjeolsuga eobsda



Страна: Южная Корея, Франция
Жанр: криминал, комедия, драма
Рейтинг IMDb: 7,6
Режиссер: Пак Чхан-ук
В ролях: Ли Бён-хон, Сон Е-джин, Пак Хи-сун, Ли Сон-мин, Ём Хе-ран и другие

Вот уже четверть века Ю Ман-су успешно работает в бумажной промышленности. Он хороший специалист, счастливый семьянин, примерная ячейка общества, поэтому внезапное увольнение становится настоящим шоком для него. Из-за отраслевого кризиса Ман-су не находит работу по специальности и рискует потерять дом. В отчаянии он решает физически устранить конкурентов на должность в компании мечты — таких же безработных бедолаг с блестящими резюме.

Правила Филиппа



Страна: Россия
Жанр: драма, комедия
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0
Режиссер: Роман Косов
В ролях: Григорий Данишевский, Юлия Яблонская, Елена Ербакова, Полина Кутепова, Константин Юшкевич и другие

Филипп любит нарушать правила, что частенько приводит к проблемам. Он очень любит свою маму, но в силу характера не всегда находит с ней общий язык. Когда та уходит на работу, Филипп бежит из дома из дома смотреть, как варят кофе в соседней кофейне. Стать бариста — его мечта. Но не все так просто — Филиппа страдает синдромом Дауна.

Одинокий самурай / Lone Samurai



Страна: Япония, Индонезия, США
Жанр: драма, боевик
Рейтинг IMDb: 4,9
Режиссер: Джош С. Уоллер
В ролях: Хайко Ван Дер Векен, Кевин Ардилова, Али Фикри, Вулан Гуритно, Донни Дамара и другие

События исторического боевика разворачиваются в XIII веке. Главный герой — самурай, переживший кораблекрушение. Остров, на берег которого его выбрасывает волной, кажется необитаемым. Отчаявшись воин решает свести счеты с жизнью, пока судьба не приносит жестокий сюрприз: самурай становится пленником каннибалов. Внезапно в нем пробуждается к выживанию. А боевые навыки, инстинкты и сила духа — всё, что у него осталось.

Забери меня в ад / Take Me to Hell / Rego Nyowo



Страна: Индонезия
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 5,1
Режиссер: Рисаль Мантовани
В ролях: Сандринна Мишель, Ари Ирхам, Кассандра Ли, Диа Перматасари, Райеншах Рассия Хидайя и другие

Жильцы старого пансиона с ужасом узнают, что цена за проживание в нем — не деньги, а их жизнь.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Рекомендации

Рекомендации

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии