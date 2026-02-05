Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете: фантастический треллер с участием Милен Фармер, хоррор об эксперименте в глухой деревушке, криминальную драму о сомнительном поиске себя и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Острова
• Слияние
• 96 минут
• Похититель кожи
• Деллоуэй
• Портал среди сосен
Острова / Islands
• Страна: Германия
• Жанр: триллер, драма, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссер: Ян Оле Герштер
• В ролях: Фатима Адум, Джек Фартинг, Стэйси Мартин, Сэм Райли, Дилан Торрелл и другие
Том, бывший профессиональный теннисист, работает тренером на курорте. Теперь его задача — подавать мячи на корте для гостей отеля. Но однажды знакомство с одной из семей, отдыхающих на острове, дает шанс забыть повседневную рутинную работу и обрести новый смысл жизни.
Слияние / Merge
• Страна: США
• Жанр: фантастика
• Рейтинг IMDb: 3,9
• Режиссеры: Бела Батист, Далано Барнс, Ричард Фенвик
• В ролях: Ахмед Абдель-Салам, Татьяна Александер, Бела Батист, Уильям Басумба, Эндрю Каллум и другие
Фантастический альманах исследует мир ближайшего будущего, где грань между человеком и машиной стирается, а технологии опосредуют близость — от алгоритмической романтики до автоматической эмпатии.
96 минут / 96 Minutes
• Страна: Тайвань
• Жанр: боевик, триллер, криминал
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссер: Цу-Хуан-Хунг
• В ролях: Остин Линь, Вивиан Сун, Эдисон Ван, Ли Лижэнь, Илэвен Яо и другие
Бывший сапер и его невеста оказываются в заминированном поезде. Вместе с ними в ловушке скорости оказался учитель физики, который спешит помириться с женой после скандала с изменой.
Похититель кожи / Skinjacker
• Страна: Великобритания
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 4,9
• Режиссер: Дэвид Изатт
• В ролях: Николетт Макьюн, Риэнн Фарли, Элис Сазерленд, Гордон Миллер, Крис Капальди и другие
Шотландия. Остров Скай полон мифов и легенд. Однажды ночью среди скалистых холмов падает нечто похожее на метеорит. Подача электричества выходит из строя, все вокруг погружается во тьму, в которой притаился жуткий охотник на людей.
Дэллоуэй / Dalloway
• Страна: Франция, Бельгия
• Жанр: триллер, фантастика
• Рейтинг IMDb: 5,9
• Режиссер: Ян Гозлан
• В ролях: Сесиль де Франс, Ларс Миккельсен, Анна Муглалис, Фредерик Пьеро, Милен Фармер и другие
Писательница Кларисса отправляется в уникальную творческую резиденцию, которой руководит развитый искусственный интеллект. Там она надеется найти творческое вдохновение, но попадает в опасную ситуацию, где каждый шаг может стоить жизни.
Портал среди сосен / Portal in the Pines
• Страна: США
• Жанр: ужасы, фантастика
• Рейтинг IMDb: 5,2
• Режиссер: Эрик Гибсогн
• В ролях: Гарретт Крюйтхоф, Джейми Кеннеди, Эштон Ли, Винс Джоливетт, Дэвид Гарретт и другие
Сельский пожарный находит в глухом лесу секретный ускоритель частиц. Эксперимент выходит из-под контроля и открывает портал в ад, из которого в наш мир начинают проникать потусторонние сущности.