Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете: оскароносную драму «Хамнет», зомби-хоррор от авторов «Два, три, демон, приди», триллер о детской жестокости и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Чума
• Зверский коп
• Одиссея
• Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета»
• В поисках живых
• Голландец
Чума / The Plague
• Страна: США, Австралия, Румыния
• Жанр: драма, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссер: Чарли Полингер
• В ролях: Эверетт Бланк, Джоэл Эдгертон, Кайо Мартин, Лукас Адлер, Эллиотт Хеффернан и другие
2003 год, летний лагерь по водному поло. 12-летний Бен становится участником травли Илая, своего сверстника. Из-за проблем с кожей вокруг паренька создали негласное правило: каждый должен избегать его, а в случае любого контакта неприменно вымыть руки, чтобы не заразиться «чумой». Бен разрывается между желанием быть частью коллектива и сочувствием к жертве буллинга.
Зверский коп / Betes de Flic
• Страна: Франция
• Жанр: фэнтези, комедия
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссер: Слиман-Батист Берон
• В ролях: Фред Тесто, Офелия Колб, Дэвид Селлс, Джонатан Ламберт и другие
Полицейский Джефф, после выхода из комы начинает понимать язык животных и слышать их мысли. Пока ему не ясно дар это или проклятие, но неординарные способности помогают ему распутывать преступления и наладить отношения с дочерью.
Одиссея / Odyssey
• Страна: Великобритания
• Жанр: Триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 5,3
• Режиссер: Герард Джонсон
• В ролях: Келли Ширли, Гай Бернет, Микаэл Персбрандт, Том Дэвис, Полли Мейберли и другие
Жизнь Наташи Флинн, лондонского агента по недвижимости, — не сахар: зубная боль, перепады настроения, зависимость, паранойя. Растущие долги впутывают ее в криминальную историю с бандой и похищением риэлтора-конкурента. Сумеет ли героиня достойно справиться с проблемами и наладить свою жизнь?
Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета» / Hamnet
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: биография, драма
• Рейтинг IMDb: 8,0
• Режиссер: Хлоя Чжао
• В ролях: Джесси Бакли, Пол Мескал, Эмили Уотсон, Джо Элвин, Джекоби Джуп и другие
После смерти сына Гамнета Агнес остается в Стратфорде с детьми, а Уильям Шекспир возвращается в Лондон, чтобы написать величайшую пьесу о принце датском.
В поисках живых / Мы хороним мертвецов / We Bury the Dead
• Страна: Австралия, США
• Жанр: драма, ужасы
• Рейтинг IMDb: 5,7
• Режиссер: Зак Хилдич
• В ролях: Дейзи Ридли, Брентон Туэйтс, Марк Коулз Смит, Мэтт Уилан, Хлоя Херст и другие
Муж Авы пропал в результате военного эксперимента. Вместе с поисковым отрядом она находит тела мервых людей, которые вопреки здравому смыслу подают признаки жизни.
Голландец / The Dutchman
• Страна: США
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссер: Андре Гейнс
• В ролях: Андре Холланд, Кейт Мара, Стивен Маккинли Хендерсон, Зази Битц, Элдис Ходж и другие
Современная адаптация одноименной пьесы Амири Бараки 1964 года. Успешный бизнесмен Клэй пытается спасти брак через беседу с психологом. Вскоре он оказывается втянут в опасную игру с загадочной женщиной по имени Лула, с которой познакомился в подземке Нью-Йорка.