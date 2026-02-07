Top.Mail.Ru

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдете: оскароносную драму «Хамнет», зомби-хоррор от авторов «Два, три, демон, приди», триллер о детской жестокости и другие новинки, которые уже появились в сети.

Содержание

Чума
Зверский коп
Одиссея
Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета»
В поисках живых
Голландец

Чума / The Plague



• Страна: США, Австралия, Румыния
Жанр: драма, триллер
Рейтинг IMDb: 6,8
Режиссер: Чарли Полингер
В ролях: Эверетт Бланк, Джоэл Эдгертон, Кайо Мартин, Лукас Адлер, Эллиотт Хеффернан и другие

2003 год, летний лагерь по водному поло. 12-летний Бен становится участником травли Илая, своего сверстника. Из-за проблем с кожей вокруг паренька создали негласное правило: каждый должен избегать его, а в случае любого контакта неприменно вымыть руки, чтобы не заразиться «чумой». Бен разрывается между желанием быть частью коллектива и сочувствием к жертве буллинга.

Зверский коп / Betes de Flic



Страна: Франция
Жанр: фэнтези, комедия
Рейтинг IMDb: 6,5
Режиссер: Слиман-Батист Берон
В ролях: Фред Тесто, Офелия Колб, Дэвид Селлс, Джонатан Ламберт и другие

Полицейский Джефф, после выхода из комы начинает понимать язык животных и слышать их мысли. Пока ему не ясно дар это или проклятие, но неординарные способности помогают ему распутывать преступления и наладить отношения с дочерью.

Одиссея / Odyssey



Страна: Великобритания
Жанр: Триллер, драма
Рейтинг IMDb: 5,3
Режиссер: Герард Джонсон
В ролях: Келли Ширли, Гай Бернет, Микаэл Персбрандт, Том Дэвис, Полли Мейберли и другие

Жизнь Наташи Флинн, лондонского агента по недвижимости, — не сахар: зубная боль, перепады настроения, зависимость, паранойя. Растущие долги впутывают ее в криминальную историю с бандой и похищением риэлтора-конкурента. Сумеет ли героиня достойно справиться с проблемами и наладить свою жизнь?

Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета» / Hamnet



Страна: США, Великобритания
Жанр: биография, драма
Рейтинг IMDb: 8,0
Режиссер: Хлоя Чжао
В ролях: Джесси Бакли, Пол Мескал, Эмили Уотсон, Джо Элвин, Джекоби Джуп и другие

После смерти сына Гамнета Агнес остается в Стратфорде с детьми, а Уильям Шекспир возвращается в Лондон, чтобы написать величайшую пьесу о принце датском.

В поисках живых / Мы хороним мертвецов / We Bury the Dead



Страна: Австралия, США
Жанр: драма, ужасы
Рейтинг IMDb: 5,7
Режиссер: Зак Хилдич
В ролях: Дейзи Ридли, Брентон Туэйтс, Марк Коулз Смит, Мэтт Уилан, Хлоя Херст и другие

Муж Авы пропал в результате военного эксперимента. Вместе с поисковым отрядом она находит тела мервых людей, которые вопреки здравому смыслу подают признаки жизни. 

Голландец / The Dutchman



Страна: США
Жанр: триллер, драма
Рейтинг IMDb: 5,6
Режиссер: Андре Гейнс
В ролях: Андре Холланд, Кейт Мара, Стивен Маккинли Хендерсон, Зази Битц, Элдис Ходж и другие

Современная адаптация одноименной пьесы Амири Бараки 1964 года. Успешный бизнесмен Клэй пытается спасти брак через беседу с психологом. Вскоре он оказывается втянут в опасную игру с загадочной женщиной по имени Лула, с которой познакомился в подземке Нью-Йорка.
