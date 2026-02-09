Top.Mail.Ru

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдете: черную комедию о проблемном родственнике, криминальную драму о девушке на поводке, триллер о маньяке-преподавателе и другие новинки, которые уже появились в сети.

Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Содержание

Карта, которая ведет к тебе
Ночные бабочки
Догги
Любимая ученица
Пропавшая радость
Разлучница

Карта, которая ведёт к тебе / The Map That Leads to You



Страна: США
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 6,2
Режиссер: Лассе Халльстрём
В ролях: Мэдлин Клайн, Кей Джей Апа, Мэдисон Томпсон, София Уайли, Орландо Норман и другие

Перед вступлением во взрослую и успешную жизнь, которую устраивает для выпускницы Хизер ее отец, еще есть время расслабиться. Вместе с лучшими подругами девушка отправляется в путешествие. По пути Хизкр знакомится с Джеком, и между ними промелькнула искра. Счастливая пара готовы вместе вернутся в Нью-Йорк, чтобы никогда не разлучаться, но Джек внезапно пропадает.

Ночные бабочки / Мотыльки / Nachtvlinders / Night Creatures



Страна: Бельгия
Жанр: криминал, триллер
Рейтинг IMDb: 6,5
Режиссер: Индра Сиера
В ролях: Айме Клаейс, Майке Нёвилль, Маттео Симони, Сахли, Карри Госенс и другие

Бывший заключенный Дилан хочет начать жизнь с чистого листа, но отголоски прошлого вынуждают взяться за старое. Во время ограбления ресторана он встречает загадочную Марго и официанта Тонио. В итоге налет навсегда переплетает и меняет судьбы всех троих.

Догги



Страна: Россия
Жанр: триллер, криминал, драма
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8
Режиссер: Вячеслав Росс
В ролях: Мария Мацель, Александр Устюгов, Марк Богатырев, Иван Волков, Маргарита Виноградова и другие

Одинокий архитектор Андрей теряет любимую собаку, а вместе с ней — смысл существования. На объявление о пропаже пса отзывается загадочная Диана. Вопреки ожиданиям Андрея, незнакомка предлагает дикую и абсурдную идею — буквально стать его питомцем на поводке. 

Любимая ученица / Teacher’s Pet



Страна: США
Жанр: триллер, драма
Рейтинг IMDb: 6,2
Режиссер: Ноам Кролл
В ролях: Дрю Пауэлл, Сара Томко, Клэйтон Ройал Джонсон, Хантер Романильос, Барбара Крэмптон и другие

После загадочной гибели учителя английского языка жизнь замкнутой, но исключительно одаренной старшеклассницы Клары резко меняется. В школу приходит новый преподаватель, который проявляет к ее способностям слишком пристальное внимание. Постепенно девушка зачечает, как его восхищение сменяется нездоровой одержимостью.

Пропавшая радость / Потеряшка Джой / Lost Joy



Страна: США
Жанр: детектив, триллер
Рейтинг IMDb: 7,4
Режиссер: Уинтер Бассетт
В ролях: Уинтер Бассетт, Винсент Каталина, Александр Ставроу, Пьер Экладиос, Стивен Янузик и другие

Джейн страдает странными галлюцинациями, из-за чего ее отношения с партнером постепенно рушатся. В попытке все утрясти, они отправляются в лес, где Джейн начинает сомневаться в своей адекватности, а Джона накрывает тревожность.

Разлучница / Homewrecker



Страна: США
Жанр: триллер, комедия
Рейтинг IMDb: 6,9
Режиссер: Данте Морино
В ролях: Райли Анспау, Дэниэл Рашид, Брэдли Снедекер, Адриа Теннор, Джорджи Диас и другие

Мать Меган вновь вышла замуж, но ее избранник Том несет в их семью одни неприятности: драка с соседом срывает сделку по покупке дома для дочери. Тогда Меган решает собственоручно разлучить мать с новоиспеченным отчимом. Вместе со своим парнем Лиамом она обращается к развязной красотке Эве, чтобы та соблазнила Тома и подготовила на него компромат. Вот только коварный план может разрушить не только семью матери, но и собственные отношения Меган.
Комментарии