Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: оскароносную драму «Марти великолепный» с Тимати Шаламе, жуткий хоррор о помешательстве, фантастический триллер о временной петле и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Грация
• Убийца в петле времени
• Марти великолепный
• Снова и снова
• Никто не узнает
• Она не мать
Грация / Помилование / La grazia / Grace
• Страна: Италия
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb:
• Режиссёр: Паоло Соррентино
• В ролях: Тони Сервилло, Анна Ферцетти, Орландо Чинкве, Массимо Вентурьелло, Мильвия Марильяно и другие
Президент Италии Мариано де Сантис готовится к отставке. Его дочь, юрист и верный соратник, представляет ему законопроект об эвтаназии. Документ вызывает серьёзный резонанс в католическом обществе. Кроме того, на столе главы государства лежат два ходатайства о помиловании: мужчины, задушившего супругу, страдавшую болезнью Альцгеймера, и молодой женщины, виновной в смерти жестокого мужа.
Убийца в петле времени / Убей меня снова / Kill Me Again
• Страна: США
• Жанр: фантастика, криминал, триллер
• Рейтинг IMDb: 7,4
• Режиссёр: Кит Джардин
• В ролях: Брендан Фер, Рауль Макс Трухильо, Тейт Флетчер, Махандра Дельфино, Морис Грин и другие
Известный серийный убийца Чарли оказывается во временной петле. Ему приходится раз за разом проживать одну и ту же кровавую ночь, застряв в кошмарном цикле насилия. Перед Чарли стоит выбор: продолжать бесконечную череду убийств или попытаться найти выход, в котором альтернатива страшнее смерти.
Марти великолепный / Marty Supreme
• Страна: США
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 8,1
• Режиссёр: Джош Сэфди
• В ролях: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О’Лири, Тайлер зе Креатор и другие
Молодой и амбициозный Марти Маузер проделал длинный путь от страстного любителя до обладателя чемпионских титулов по настольному теннису. В погоне за успехом он сталкивается с завистью и конкуренцией, но идёт на всё ради своей мечты, даже если в него никто не верит.
Снова и снова / Redux Redux
• Страна: США
• Жанр: фантастика, ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссёры: Кевин Макманус, Мэттью Макманус
• В ролях: Микаэла Макманус, Стелла Маркус, Джереми Холм, Джим Каммингс, Тейлор Мисяк и другие
Айрин Келли, убитая горем мать, способна перемещаться между параллельными вселенными, чтобы выслеживать и карать убийцу своей дочери снова и снова. Главная цель Айрин — найти ту реальность, где её дочь жива, однако в погоне за слепой местью она начинает терять себя.
Никто не узнает / Le Roi Soleil / No One Will Know
• Страна: Франция
• Жанр: криминал, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссёр: Венсан Кардона
• В ролях: Пио Мармай, Люси Чжан, Софьян Зермани, Мария ди Медейруш, Панайотис Паскот и другие
Один из постояльцев бара выигрывает в лотерею 244 миллиона евро, но случайно погибает от выстрела во время ограбления. Свидетели происшествия — обычные посетители — решают скрыть преступление и присвоить выигрыш. Однако их план быстро превращается в кровавую спираль из-за жадности и непредвиденных обстоятельств.
Она не мать / A Woman Called Mother / Dia Bukan Ibu
• Страна: Индонезия
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссёр: Редольф Заини
• В ролях: Артика Сари Деви, Аурора Риберо, Али Фикри, Хусейн Аль Атхас, Диан Сидик и другие
Юная Вира живёт со своей матерью Янти, младшим братом Дино и пустотой в душе от недавнего развода с мужем. Спустя пару лет всё становится на свои места: Вира становится весёлой, успешной, покупает новый дом, открывает салон. Всё идёт как нельзя лучше, пока с её матерью не начинает происходить странное: она вредит клиентам, нападает на Дино, а потом ведёт себя словно ничего не было. Девушка пытается выяснить причины, которые превращают её жизнь в ад.