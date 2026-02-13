Top.Mail.Ru

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдете: недооцененное «Возвращение в Сайлент Хилл», драматическую комедию со звездой «Настоящего детектива» Вуди Харрельсоном и Джейми Ли Кёртис, первобытный хоррор от режиссера «Обители зла», а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Содержание

Охотник
Возвращение в Сайлент Хилл
Неуязвимый мальчик
Примат
Элла Маккей
Ночной патруль

Охотник / The Huntsman



Страна: США
Жанр: триллер, детектив
Рейтинг IMDb: 3,7
Режиссер: Кайл Каувика Харрис
В ролях: Шон Эшмор, Элизабет Митчелл, Джесси Шрэм, Гаррет Диллахант, Брент Бэйли и другие

Замкнутая медсестра берется ухаживать за пациентом в коме, которого подозревают в серии жестоких убийств. Пока детектив распутывает дело маньяка, сиделку втягивают в психологический лабиринт одержимости и лжи.

Возвращение в Сайлент Хилл / Return to Silent Hill



Страна: США
Жанр: ужасы, драма
Рейтинг IMDb: 4,1
Режиссер: Кристоф Ган
В ролях: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон, Пирс Иган и другие

Джеймс Сандерленд до сих пор не может оправиться от утраты Мэри. Спустя время он получает письмо, в котором возлюбленная зовет его обратно в Сайлент Хилл — ныне покрытый туманом город. Собирая по крупицам воспоминания из прошлых лет, Джеймс начинает сомневаться в собственном здравомыслии.

Неуязвимый мальчик / The Unbreakable Boy



Страна: США
Жанр: драма
Рейтинг IMDb: 6,1
Режиссер: Джон Ганн
В ролях: Закари Ливай, Меган Фэйхи, Дрю Пауэлл, Гэвин Уоррен, Патриша Хитон и другие

Фильм основан на реальных событиях, описанных в книге Скотта М. ЛеРетта «Несокрушимый мальчик: страх отца, мужество сына и история безусловной любви». Остин родился с редким недугом — болезнью хрупких костей и аутизмом. Но, несмотря на страшный диагноз, он полон любви и радости. Более того, своим оптимизмом он делится с отцом, которому так не хватает качеств сына.

Примат / Primate



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 6,0
Режиссер: Йоханнес Робертс
В ролях: Джонни Секвойя, Трой Коцур, Джессика Александер, Виктория Уайант, Кевин МакНэлли и другие

Люси вместе с друзьями возвращается домой на Гавайи к своему отцу Адаму, сестре Эрин и их ручному шимпанзе Бену. Когда Адам, писатель, уходит на встречу с фанатами, Люси решает устроить тусовку. Однако молодые люди не подозревают, что Бен болен бешенством, и беспечная вечеринка вскоре обращается в агрессивное месиво.

Элла Маккей / Ella McCay



Страна: США
Жанр: драма, комедия
Рейтинг IMDb: 5,1
Режиссер: Джеймс Л. Брукс
В ролях: Эмма Маки, Джейми Ли Кёртис, Альберт Брукс, Спайк Ферн, Вуди Харрельсон и другие

2008 год. Элла Маккей становится губернатором, когда ее шеф уходит в отставку ради места в администрации нового президента США. Элле предстоит провести 14 месяцев на посту, пытаясь сочетать сложную работу, политические интриги и семейные проблемы.

Ночной патруль / Night Patrol



Страна: США, Великобритания
Жанр: ужасы, триллер
Рейтинг IMDb: 4,5
Режиссер: Райан Проус
В ролях: Дермот Малруни, Джастин Лонг, Жермен Фаулер, Фил Брукс, АрДжей Сайлер и другие

Коп из Лос-Анджелеса выясняет, что местные оперативники скрывают тайну, которая подвергает опасности жителей родного района.
