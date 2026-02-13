Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете: недооцененное «Возвращение в Сайлент Хилл», драматическую комедию со звездой «Настоящего детектива» Вуди Харрельсоном и Джейми Ли Кёртис, первобытный хоррор от режиссера «Обители зла», а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Охотник
• Возвращение в Сайлент Хилл
• Неуязвимый мальчик
• Примат
• Элла Маккей
• Ночной патруль
Охотник / The Huntsman
• Страна: США
• Жанр: триллер, детектив
• Рейтинг IMDb: 3,7
• Режиссер: Кайл Каувика Харрис
• В ролях: Шон Эшмор, Элизабет Митчелл, Джесси Шрэм, Гаррет Диллахант, Брент Бэйли и другие
Замкнутая медсестра берется ухаживать за пациентом в коме, которого подозревают в серии жестоких убийств. Пока детектив распутывает дело маньяка, сиделку втягивают в психологический лабиринт одержимости и лжи.
Возвращение в Сайлент Хилл / Return to Silent Hill
• Страна: США
• Жанр: ужасы, драма
• Рейтинг IMDb: 4,1
• Режиссер: Кристоф Ган
• В ролях: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон, Пирс Иган и другие
Джеймс Сандерленд до сих пор не может оправиться от утраты Мэри. Спустя время он получает письмо, в котором возлюбленная зовет его обратно в Сайлент Хилл — ныне покрытый туманом город. Собирая по крупицам воспоминания из прошлых лет, Джеймс начинает сомневаться в собственном здравомыслии.
Неуязвимый мальчик / The Unbreakable Boy
• Страна: США
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссер: Джон Ганн
• В ролях: Закари Ливай, Меган Фэйхи, Дрю Пауэлл, Гэвин Уоррен, Патриша Хитон и другие
Фильм основан на реальных событиях, описанных в книге Скотта М. ЛеРетта «Несокрушимый мальчик: страх отца, мужество сына и история безусловной любви». Остин родился с редким недугом — болезнью хрупких костей и аутизмом. Но, несмотря на страшный диагноз, он полон любви и радости. Более того, своим оптимизмом он делится с отцом, которому так не хватает качеств сына.
Примат / Primate
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссер: Йоханнес Робертс
• В ролях: Джонни Секвойя, Трой Коцур, Джессика Александер, Виктория Уайант, Кевин МакНэлли и другие
Люси вместе с друзьями возвращается домой на Гавайи к своему отцу Адаму, сестре Эрин и их ручному шимпанзе Бену. Когда Адам, писатель, уходит на встречу с фанатами, Люси решает устроить тусовку. Однако молодые люди не подозревают, что Бен болен бешенством, и беспечная вечеринка вскоре обращается в агрессивное месиво.
Элла Маккей / Ella McCay
• Страна: США
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 5,1
• Режиссер: Джеймс Л. Брукс
• В ролях: Эмма Маки, Джейми Ли Кёртис, Альберт Брукс, Спайк Ферн, Вуди Харрельсон и другие
2008 год. Элла Маккей становится губернатором, когда ее шеф уходит в отставку ради места в администрации нового президента США. Элле предстоит провести 14 месяцев на посту, пытаясь сочетать сложную работу, политические интриги и семейные проблемы.
Ночной патруль / Night Patrol
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 4,5
• Режиссер: Райан Проус
• В ролях: Дермот Малруни, Джастин Лонг, Жермен Фаулер, Фил Брукс, АрДжей Сайлер и другие
Коп из Лос-Анджелеса выясняет, что местные оперативники скрывают тайну, которая подвергает опасности жителей родного района.