Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдете: продолжение хоррора «28 лет спустя» с подзаголовком «Храм костей», режиссерский дебют Кристен Стюарт, драму со звездой сериала «Слово пацана» и другие новинки, которые уже появились в сети.

Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Содержание

Похороните их поглубже
Эта штука работает?
Мой сын
Хронология воды
День, который изменил всё
28 лет спустя: Часть II. Храм костей

Похороните их поглубже / Bury ’Em Deep



Страна: США
Жанр: вестерн, драма
Рейтинг IMDb: 5,4
Режиссер: Майкл Фредианелли
В ролях: Роберт Бронзи, Майкл Паре, Розанна Уайант, Кевин Каррик, Габриэлла Гольдштейн и другие

Жестокому стрелку являются видения ада. Виновный во множестве грехов, он решает искупить вину: отдать свою неправедно нажитую добычу в монашеский приют. Но когда он попадает в засаду и его оставляют умирать, выбравшись, он вновь идет во имя мести по следу своих врагов.

Эта штука работает? / Is This Thing On?



Страна: США
Жанр: комедия, драма
Рейтинг IMDb: 6,9
Режиссер: Брэдли Купер
В ролях: Уилл Арнетт, Лора Дерн, Киран Хайндс, Брэдли Купер, Андра Дэй и другие

Алекс и Тесс соглашаются на развод, но стараются сохранить хорошие отношения ради воспитания двух сыновей. Оказавшись порознь, бывшие супруги заново учатся самостоятельности: Алекс неожиданно находит отдушину в комедийных выступлениях в клубах Нью-Йорка, а бывшая спортсменка Тесс возвращается в волейбол в качестве тренера.

Мой сын



Страна: Россия
Жанр: драма
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5
Режиссер: Вячеслав Клевцов
В ролях: Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Павел Табаков, Алексей Филимонов, Яна Сексте и другие

Успешный адвокат Катя идет против своей совести и за крупную сумму готова посадить невиновного. Узнав о таком поступке, ее сын сбегает из дома. Вместе с друзьями из спортивной секции он сам решает вершить правосудие. Мать пускается на поиски сына в надежде все исправить.

День, который изменил всё / The Day Everything Changed



Страна: Мексика
Жанр: боевик, триллер
Рейтинг IMDb: 6,9
Режиссер: Хавьер Колинас
В ролях: Луис Аррьета, Луис Альберти, Габриэла Картол, Диего Мартинес Вилья, Джеральдин Гальван и другие

Размеренная жизнь Марио рушится после трагического ограбления, в котором гибнет его жена. Одержимый жаждой возмездия, он превращает свою жизнь в охоту на преступников, разрушивших его будущее.

Хронология воды / The Chronology of Water



Страна: США, Франция, Латвия
Жанр: драма, биография
Рейтинг IMDb: 6,5
Режиссер: Кристен Стюарт
В ролях: Имоджен Путс, Тора Бёрч, Джеймс Белуши, Чарли Каррик, Том Стёрридж и другие

1980-е годы. Молодая пловчиха Лидия, выросшая среди насилия, алкоголя и наркотиков, получает грант на обучение в Техасе благодаря своим успехам в спорте. Девушка пытается найти себя во время учебы в университете, однако психологические травмы детства разрушают ее мечты о спортивной славе. Лидия начинает жизнь сначала и поступает в Орегонский университет, чтобы учиться литературе, и встречает там близких ей по духу людей.

28 лет спустя: Часть II. Храм костей / 28 Years Later: The Bone Temple



Страна: Великобритания, США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 7,7
Режиссер: Ниа ДаКоста
В ролях: Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Элфи Уильямс, Эрин Келлиман, Чи Льюис-Парри и другие

Спайк вступает в ряды Джимми Кристала и его жестоких преспешников, убивающих людей по приказу лидера. Параллельно доктор Иэн Келсон, обитающий в своем «Храме костей» продолжает работать над лекарством от вируса ярости и делает открытие, которое может изменить мир.
1
