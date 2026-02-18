Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете: продолжение хоррора «28 лет спустя» с подзаголовком «Храм костей», режиссерский дебют Кристен Стюарт, драму со звездой сериала «Слово пацана» и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Похороните их поглубже
• Эта штука работает?
• Мой сын
• Хронология воды
• День, который изменил всё
• 28 лет спустя: Часть II. Храм костей
Похороните их поглубже / Bury ’Em Deep
• Страна: США
• Жанр: вестерн, драма
• Рейтинг IMDb: 5,4
• Режиссер: Майкл Фредианелли
• В ролях: Роберт Бронзи, Майкл Паре, Розанна Уайант, Кевин Каррик, Габриэлла Гольдштейн и другие
Жестокому стрелку являются видения ада. Виновный во множестве грехов, он решает искупить вину: отдать свою неправедно нажитую добычу в монашеский приют. Но когда он попадает в засаду и его оставляют умирать, выбравшись, он вновь идет во имя мести по следу своих врагов.
Эта штука работает? / Is This Thing On?
• Страна: США
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссер: Брэдли Купер
• В ролях: Уилл Арнетт, Лора Дерн, Киран Хайндс, Брэдли Купер, Андра Дэй и другие
Алекс и Тесс соглашаются на развод, но стараются сохранить хорошие отношения ради воспитания двух сыновей. Оказавшись порознь, бывшие супруги заново учатся самостоятельности: Алекс неожиданно находит отдушину в комедийных выступлениях в клубах Нью-Йорка, а бывшая спортсменка Тесс возвращается в волейбол в качестве тренера.
Мой сын
• Страна: Россия
• Жанр: драма
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,5
• Режиссер: Вячеслав Клевцов
• В ролях: Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Павел Табаков, Алексей Филимонов, Яна Сексте и другие
Успешный адвокат Катя идет против своей совести и за крупную сумму готова посадить невиновного. Узнав о таком поступке, ее сын сбегает из дома. Вместе с друзьями из спортивной секции он сам решает вершить правосудие. Мать пускается на поиски сына в надежде все исправить.
День, который изменил всё / The Day Everything Changed
• Страна: Мексика
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссер: Хавьер Колинас
• В ролях: Луис Аррьета, Луис Альберти, Габриэла Картол, Диего Мартинес Вилья, Джеральдин Гальван и другие
Размеренная жизнь Марио рушится после трагического ограбления, в котором гибнет его жена. Одержимый жаждой возмездия, он превращает свою жизнь в охоту на преступников, разрушивших его будущее.
Хронология воды / The Chronology of Water
• Страна: США, Франция, Латвия
• Жанр: драма, биография
• Рейтинг IMDb: 6,5
• Режиссер: Кристен Стюарт
• В ролях: Имоджен Путс, Тора Бёрч, Джеймс Белуши, Чарли Каррик, Том Стёрридж и другие
1980-е годы. Молодая пловчиха Лидия, выросшая среди насилия, алкоголя и наркотиков, получает грант на обучение в Техасе благодаря своим успехам в спорте. Девушка пытается найти себя во время учебы в университете, однако психологические травмы детства разрушают ее мечты о спортивной славе. Лидия начинает жизнь сначала и поступает в Орегонский университет, чтобы учиться литературе, и встречает там близких ей по духу людей.
28 лет спустя: Часть II. Храм костей / 28 Years Later: The Bone Temple
• Страна: Великобритания, США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 7,7
• Режиссер: Ниа ДаКоста
• В ролях: Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Элфи Уильямс, Эрин Келлиман, Чи Льюис-Парри и другие
Спайк вступает в ряды Джимми Кристала и его жестоких преспешников, убивающих людей по приказу лидера. Параллельно доктор Иэн Келсон, обитающий в своем «Храме костей» продолжает работать над лекарством от вируса ярости и делает открытие, которое может изменить мир.