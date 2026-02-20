Top.Mail.Ru

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдете: фантастический экшен от Тимура Бекмамбетова, фэнтезийный хоррор про охоту на ведьм, криминальный триллер с Ольгой Куриленко и другие новинки, которые уже появились в сети.

Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Содержание

Ночь
Казнить нельзя помиловать
Простоквашино
Подводный призрак
Ложный след
Сладкая парочка

Ночь / Гауа / Gaua / The Night



Страна: США, Испания
Жанр: фэнтези, ужасы
Рейтинг IMDb: 6,3
Режиссер: Пауль Уркихо
В ролях: Юне Ногейрас, Элена Ирурета, Иньяке Ирасторса, Ане Габарайн, Манекс Фукс и другие

XVII век, разгар охоты на ведьм в баскских горах. Молодая Катталин решает навсегда скрыться от жестокого мужа в темных лесах. Заблудившись, она начинает ощущать чье-то присутствие рядом. На пути ей встречаются три женщины, занятые стиркой белья у реки, которые рассказывают друг другу страшные деревенские истории и слухи. Так Катталин с ужасом понимает, что стала частью этих загадочных и зловещих преданий. А впереди ее ждет испытание на смелость и умение отличить реальность от морока.

Казнить нельзя помиловать / Mercy



Страна: США
Жанр: фантастика, боевик, криминал
Рейтинг IMDb: 6,2
Режиссер: Тимур Бекмамбетов
В ролях: Крис Пратт, Ребекка Фергюсон, Майкл С. Махон, Райан Хейли, Аннабелль Уоллис и другие

Лос-Анджелес, ближайшее будущее. Полицейского Криса Рейвена обвиняют в убийстве жены. В течение 90 минут он должен доказать свою невиновность на допросе с искусственным интеллектом, который станет Крису и судьей, и палачом.

Простоквашино



Страна: Россия
Жанр: семейный, приключения
Рейтинг «Кинопоиска»: 5,4
Режиссер: Сарик Андреасян
В ролях: Анастасия Фёдорова, Роман Панков, Иван Охлобыстин, Лиза Моряк, Павел Прилучный и другие

Дядя Фёдор очень любит животных, в отличие от его родителей. Поняв, что хвостатым в доме нет места, мальчик со своими новыми друзьями — котом Матроскиным и псом Шариком — сбегает в деревню.

Подводный призрак / Underwater Ghost



Страна: Китай
Жанр: боевик, ужасы
Рейтинг IMDb: нет данных
Режиссер: Пан Юлун
В ролях: Денни Хуан, Чжан Шаша, Чжэн Сяомин, Хэ Юншэн, Минь Чжэн и другие

Специалист по расследованию убийств на воде отправляется на место преступления, где, как полагает следствие, орудовал мифический монстр «каппа». Со временем эксперт находит связь между погибшими, пропавшим отцом и профессором, в послужном списке которого — незаконные эксперименты над людьми.

Ложный след / Misdirection



Страна: США
Жанр: триллер
Рейтинг IMDb: 4,2
Режиссер: Кевин Льюис
В ролях: Ольга Куриленко, Фрэнк Грилло, Оливер Тревена, Ланда Морленд, Владислав Лапидус и другие

Грабители Сара и Джейсон идут на последнее крупное дело, чтобы расплатиться с крупным мафиози. Проникнув в дом известного адвоката, они быстро понимают, что жертва не так проста, а само ограбление становится для них смертельной игрой в прятки.

Сладкая парочка / Медовый букет / Медовые гроздья / Honey Bunch



• Страна: Великобритания, Канада
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb: 5,9
Режиссеры: Дасти Манчинелли, Мадлен Симс-Фьюер
В ролях: Грейс Гловицки, Бен Петри, Джулиан Ричингс, Джесси ЛаВеркомб, Сара Коласки и другие

После комы Диана страдает от амнезии и невыносимых болей. Муж Гомер отвозит ее в удаленную экспериментальную клинику, где ей обещают восстановиться в кратчайшие сроки. Однако лечение только ухудшает состояние: Диана видит болезненные галлюцинации о браке и горькие откровения о прошлом пары.
