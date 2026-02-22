Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Top.Mail.Ru

В этой подборке вы найдете: криминальный триллер с Дольфом Лундгреном и Харви Кейтелем, сиквел «Джестера» — хоррора о маньяке с безумной улыбкой, напряженную драму о спасении девочки из огненного плена, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Адское пламя
Смотри в оба
Завербованный
Огнезащитный барьер
• Джестер 2
Заклятие. Новое поколение

Адское пламя / Hellfire



Страна: США
Жанр: боевик, криминал, триллер
Рейтинг IMDb:
Режиссер: Айзек Флорентайн
В ролях: Стивен Лэнг, Харви Кейтель, Скотти Томпсон, Дольф Лундгрен, Крис Маллинэкс и другие

Таинственный странник прибывает в малонаселенный городок, жителей которого терроризирует жестокий криминальный авторитет. Вопреки опасности незнакомец намерен помочь угнетенным.

Смотри в оба / Lookout



Страна: США
Жанр: фантастика, ужасы
Рейтинг IMDb:
Режиссер: Стефан Колсон
В ролях: Меган Караскильо, Трент Калкин, Роберт Кларк, Райан Эллербе, Кара Леони и другие

Мелисса устала от своей бурной жизни и берет смену на дозорной пожарной вышке в лесу. Однако рутинное спокойствие новоиспеченного лесного рейнджера вскоре обернется борьбой за выживание с потусторонней сущностью, нарушающей законы природы и разума.

Завербованный



Страна: Россия
Жанр: боевик, триллер
Рейтинг «Кинопоиска»:
Режиссер: Андрей Пантелеев
В ролях: Александр Метёлкин, Иван Охлобыстин, Ника Здорик, Алексей Кравченко, Игорь Жижикин и другие

Андрей Романов оказывается меж двух огней: противостояния российской и западной разведок. С ним — лучшие из лучших российских спецагентов, цель — проникнуть на территорию врага и выяснить, какие тайны хранят лаборатории на границе страны.

Огнезащитный барьер / Лесной пожар / Cortafuego / Firebreak



Страна: Испания
Жанр: триллер, драма
Рейтинг IMDb:
Режиссер: Давид Виктори
В ролях: Белен Куэста, Хоакин Фурриэль, Кандела Мартинес, Диана Гомес, Энрик Окер и другие

Маленькая Лиде пропадает в охваченном пожаром лесу. Теперь мать должна найти девочку раньше, чем это сделает беспощадное пламя.

Джестер 2 / The Jester 2



Страна: США
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb:
Режиссер: Колин Кравчук
В ролях: Майкл Шеффилд, Кейтлин Трентэм, Джессика Амбуэль, Дингани Беза, Хайдн Адамс и другие

Джестер, обладающий сверхъестественными силами, — иллюзионист в маске, в ночь на Хэллоуин открывает охоту на одиноких жертв. Каждая встреча начинается с невинных трюков, а заканчивается кровопролитием. Сидящая в закусочной 15-летняя Макс, начинающая фокусница, раскрывает загадку Джестера и остается невредимой, однако вскоре их дорожки вновь пересекаются.

Заклятие. Новое поколение / Tu Sangre



Страна: Испания
Жанр: ужасы
Рейтинг IMDb:
Режиссер: Гильермо Баррейра Перес
В ролях: Сара Хименес, Анхела Ареллано, Лара Боэдо, Оти Мансано, Магдалена Бротто и другие

Софи потеряла мать и в надежде встретиться с ней вновь решает провести спиритический сеанс. Явившийся ей призрак мамы подсказывает, что разгадка ее трагической смерти скрыта в закрытой школе для девочек. В интернате девушка узнает, что в этом месте частенько пропадают люди, а явиться сюда было роковой ошибкой.
