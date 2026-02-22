Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете: криминальный триллер с Дольфом Лундгреном и Харви Кейтелем, сиквел «Джестера» — хоррора о маньяке с безумной улыбкой, напряженную драму о спасении девочки из огненного плена, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Адское пламя
• Смотри в оба
• Завербованный
• Огнезащитный барьер
• Джестер 2
• Заклятие. Новое поколение
Адское пламя / Hellfire
• Страна: США
• Жанр: боевик, криминал, триллер
• Рейтинг IMDb:
• Режиссер: Айзек Флорентайн
• В ролях: Стивен Лэнг, Харви Кейтель, Скотти Томпсон, Дольф Лундгрен, Крис Маллинэкс и другие
Таинственный странник прибывает в малонаселенный городок, жителей которого терроризирует жестокий криминальный авторитет. Вопреки опасности незнакомец намерен помочь угнетенным.
Смотри в оба / Lookout
• Страна: США
• Жанр: фантастика, ужасы
• Рейтинг IMDb:
• Режиссер: Стефан Колсон
• В ролях: Меган Караскильо, Трент Калкин, Роберт Кларк, Райан Эллербе, Кара Леони и другие
Мелисса устала от своей бурной жизни и берет смену на дозорной пожарной вышке в лесу. Однако рутинное спокойствие новоиспеченного лесного рейнджера вскоре обернется борьбой за выживание с потусторонней сущностью, нарушающей законы природы и разума.
Завербованный
• Страна: Россия
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг «Кинопоиска»:
• Режиссер: Андрей Пантелеев
• В ролях: Александр Метёлкин, Иван Охлобыстин, Ника Здорик, Алексей Кравченко, Игорь Жижикин и другие
Андрей Романов оказывается меж двух огней: противостояния российской и западной разведок. С ним — лучшие из лучших российских спецагентов, цель — проникнуть на территорию врага и выяснить, какие тайны хранят лаборатории на границе страны.
Огнезащитный барьер / Лесной пожар / Cortafuego / Firebreak
• Страна: Испания
• Жанр: триллер, драма
• Рейтинг IMDb:
• Режиссер: Давид Виктори
• В ролях: Белен Куэста, Хоакин Фурриэль, Кандела Мартинес, Диана Гомес, Энрик Окер и другие
Маленькая Лиде пропадает в охваченном пожаром лесу. Теперь мать должна найти девочку раньше, чем это сделает беспощадное пламя.
Джестер 2 / The Jester 2
• Страна: США
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb:
• Режиссер: Колин Кравчук
• В ролях: Майкл Шеффилд, Кейтлин Трентэм, Джессика Амбуэль, Дингани Беза, Хайдн Адамс и другие
Джестер, обладающий сверхъестественными силами, — иллюзионист в маске, в ночь на Хэллоуин открывает охоту на одиноких жертв. Каждая встреча начинается с невинных трюков, а заканчивается кровопролитием. Сидящая в закусочной 15-летняя Макс, начинающая фокусница, раскрывает загадку Джестера и остается невредимой, однако вскоре их дорожки вновь пересекаются.
Заклятие. Новое поколение / Tu Sangre
• Страна: Испания
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb:
• Режиссер: Гильермо Баррейра Перес
• В ролях: Сара Хименес, Анхела Ареллано, Лара Боэдо, Оти Мансано, Магдалена Бротто и другие
Софи потеряла мать и в надежде встретиться с ней вновь решает провести спиритический сеанс. Явившийся ей призрак мамы подсказывает, что разгадка ее трагической смерти скрыта в закрытой школе для девочек. В интернате девушка узнает, что в этом месте частенько пропадают люди, а явиться сюда было роковой ошибкой.