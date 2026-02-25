Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдете: новый зубодробительный экшен с Джейсоном Стейтемом, аудиотриллер «Децибел», средневековый хоррор со звездой «Игры престолов» Китом Харингтоном и другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Децибел
• Гибридный шторм
• Проклятый рыцарь
• За Палыча 2
• Поэт
• Убежище
Децибел / Decibel
• Страна: США
• Жанр: фантастика, триллер, музыка
• Рейтинг IMDb: 5,8
• Режиссер: Зак Лок
• В ролях: Элис Шеннон, Стефани Эстес, Колби Гроувс, Иден Перри, Мэтт Уайз и другие
Перед перспективной певицей открывается уникальный шанс поработать с помешанным на технологиях продюсером. Но ее жизнь и творчество оказываются под угрозой: девушку заставляют участвовать в создании идеального музыкального алгоритма на основе искусственного интеллекта.
Гибридный шторм / Hybrid Storm
• Страна: Китай
• Жанр: криминал, боевик
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссер: Нг Ка-Вай
• В ролях: Кевин Чэн, Хьюберт У, Энни Лю, Адам Пак, Ширли Чань и другие
Главный следователь по финансовым преступлениям Чин Так-мин ведет дело о контрабанде. Он «вяжет» главного подозреваемого — бывшего боксера. Однако триумф оборачивается катастрофой, когда отец героя видит на своем счету крупные суммы денег. Подозревая его во взятке, Чина отстраняют от службы. Оказавшись в эпицентре сложной интриги, Так-мин должен не только развязать клубок лжи, но и доказать свою полную непричастность к преступной схеме.
Проклятый рыцарь / The Dreadful
• Страна: Великобритания
• Жанр: фантастика, ужасы, боевик
• Рейтинг IMDb: 3,9
• Режиссер: Наташа Кермани
• В ролях: Софи Тёрнер, Кит Харингтон, Марша Гей Харден, Лоуренс О’Фуаран, Катрин МакДонаф и другие
Эпоха крестовых походов. Муж Анны отправляется покорять дальние земли, но не возвращается. Его верный друг Джон, страстно влюбленный в Анну, рассказывает о гибели воина от рук разбойников. Вскоре в деревушку появляется демонический всадник, готовый убить любого, кто притронется к Анне.
За Палыча 2
• Страна: Россия
• Жанр: комедия, боевик, военный
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4
• Режиссер: Максим Боев
• В ролях: Сергей Шакуров, Анатолий Журавлёв, Татьяна Догилева, Евгений Зарубин, Екатерина Лисина и другие
Артем Голубь был мажором с отцом, что сможет «отмазать» в любой ситуации. Но жизнь круто меняется, когда Тема попадает в ДТП, а следом и на службу в армию. Теперь у него есть работа, дочь, чистая совесть и десантник в возрасте Палыч с яблонями на заднем дворе. Между тем в их края заглядывает бизнесмен Василий, чтобы снести памятник Воину-освободителю, а на его месте построить торговый центр. Вскоре после протеста Палыч исчезает. Чтобы спасти деда, Тёма снова собирает друзей-десантников.
Поэт / A Poet / Un poeta
• Страна: Колумбия, Германия, Швеция
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 7,9
• Режиссер: Симон Меса Сото
• В ролях: Ребекка Андердей, Гильермо Кардона, Алиссон Каррера, Умберто Рестрепо, Убеймар Риоси и другие
Немолодой поэт Оскар Рестрепо давно потерял вдохновение. Вся жизнь идет под откос, пока на горизонте не появляется юная поэтесса Юрледи. Решив наставлять ее, в Оскаре вспыхивает творческая искра, а для девушки открывается мир поэзии. Вот только такие перемены становятся слишком неожиданными и даже опасными для юной ученицы.
Убежище / Shelter
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссер: Рик Роман Во
• В ролях: Джейсон Стэйтем, Билл Найи, Дэниэл Мейс, Наоми Аки, Харриет Уолтер, Бодхи Рэй Бретнак и другие
Спасение девочки во время шторма разрушает жизнь одинокого отшельника. Мечты затворника оставить свое темное прошлое ломаются, когда за ребенком приходят слишком опасные люди. Теперь лишь бегство сквозь опасность и стихию вернет шанс скрыться от угрозы.