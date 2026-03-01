Top.Mail.Ru

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
В этой подборке вы найдете: пиратский экшен со звездой «Пацанов» Карлом Урбаном, психологический хоррор о муках выбора и его последствиях, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Содержание

Блеф
Тайна древней гробницы
Проклятые
Трофей
Голубые небеса на Марсе
Единственное число

Блеф / The Buff



Страна: США
Жанр: боевик, приключения
Рейтинг IMDb: 5,8
Режиссер: Фрэнк Э. Флауэрс
В ролях: Приянка Чопра Джонас, Карл Урбан, Сафия Окли-Грин, Исмаэль Крус Кордова, Темуэра Моррисон и другие

Конец XIX века. Бывшая пиратка Эрсел Бодден нашла пристанище на Каймановых островах, где живет с мужем, сыном и двоюродной сестрой. Но прошлое не отпускает: капитан Коннор — пират, старый враг Эрсел, — хочет отомстить и сдать ее властям за награду. Эрсел вынуждена вспомнить свои боевые навыки, ведь неприятелей у нее намного больше, чем союзников.

Тайна древней гробницы / Ancient Building Town Mausoleum Palace / Gu lou zhen ling gong



Страна: Китай
Жанр: фэнтези, боевик
Рейтинг IMDb: 6,8
Режиссер: Вань Синхао
В ролях: Шэн Луюэ, Лоу Цзяюэ, Бай Хаочэнь, Ши Дамао и другие

По преданиям и легендам, в песках возле городка Гулоу скрыты древние гробницы. Они хранят не только несметные сокровища, но и мифический артефакт — зеркало, которое является ключом к тайне «Гроба, успокаивающего душу», но ни один авантюрист так и не вернулся живым после поисков. Ван Циннянь и его напарник Ли Эрдань под видом нефтяников проникают в группу исследователей. Однако песчаная буря ломает планы приключенцев, и те проваливаются в подземный дворец, полный хитрых механизмов и древних проклятий.

Проклятые / The Damned



Страна: Великобритания, Ирландия, Исландия, Бельгия
Жанр: драма, ужасы
Рейтинг IMDb: 5,7
Режиссер: Тодур Пальссон
В ролях: Одесса Янг, Джо Коул, Шиван Финнеран, Рори МакКанн, Тёрло Конвери и другие

XIX век. Исландия. Еве, хозяйке рыбацкой артели, предстоит сделать сложный выбор, когда в период суровой зимы у берегов рыбацкого поселка тонет корабль. Рыбаки должны решить: либо спасти потерпевших, и тогда зиму не пережить, либо... Столкнувшись с последствиями и мучаясь чувством вины, жители борются с нарастающим чувством ужаса и начинают верить, что все они несут наказание за свои грехи.

Трофей



Страна: Россия
Жанр: триллер
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.4
Режиссер: Михаил Бабченко
В ролях: Ангелина Пахомова, Виктор Михайлов, Федор Гамалея, Игорь Жижикин и другие

Романтическое приключение на охотничьей вилле в Карелии оборачивается для Лины настоящим кошмаром. После жестокого обращения со стороны брата её возлюбленного она становится жертвой смертельной охоты.

Голубые небеса на Марсе / Blue Skies on Mars



Страна: США
Жанр: триллер, драма
Рейтинг IMDb: 5,2
Режиссер: Брайан Лютес
В ролях: Клаудия Госселин, Ренни Яхович, Брайан Лутес, Брэдли Хэмилтон, Юрген Воллрат и другие

Криминальный делец планирует оставить позади кровавое прошлое, когда влюбляется в прекрасную француженку, но жестокий сын его босса и сложная борьба за власть осложняют его выход из ирландского синдиката в 1970-х годах на Марсе.

Единственное число / Singular



Страна: Испания
Жанр: фантастика, триллер
Рейтинг IMDb: 5,1
Режиссер: Альберто Гастези
В ролях: Патрисия Лопес Арнаис, Хавьер Рей, Мигель Ириарте, Эмилия Ласо, Иньиго Гастези и другие

Спустя двенадцать лет после гибели сына Диана и Мартин встречаются в своем старом доме у озера. Она — ИИ-специалист, он завязал с профессией ради уединения. Когда в доме появляется загадочный юноша, поразительно похожий на их погибшего сына, старые тайны и новые подозрения выходят на свет.
Комментарии

kardigan
kardigan
Единственный фильм из этих который смотрел-«трофей» Такое себе кинцо.. вернее никакое, как и недавно показанная «Резервация» , которая была представлена на Кинопоиск.
Сегодня в 11:25
