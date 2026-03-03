Top.Mail.Ru

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: криминальную драму с Биллом Скарсгардом и Аль Пачино; фэнтезийный экшен о древнем артефакте; фантастическую одиссею о становлении человечества, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Содержание


Боксёр
Провод мертвеца
Миллиардер в трущобах
Чёрная кровь
Доспехи
В мгновение ока

Боксёр / Heavyweight



Страна: Великобритания
Жанр: спорт, триллер
Рейтинг IMDb: 7,4
Режиссёр: Кристофер Энтони
В ролях: Джейсон Айзекс, Сиенна Гиллори, Блейк Харрисон, Джейми Бамбер, Адриан Лукис и другие

Авторитетный тренер-ветеран Адам делает ставку на неопытного боксёра Дерека, ведь новичку выпал шанс сразиться с чемпионом мира в тяжёлом весе. Этот турнир становится для Дерека настоящим испытанием на прочность: стресс, изнурительные тренировки, психологическое давление. В порыве сомнений и отчаяния Дерек травмирует себя, разбив зеркало, что ставит под вопрос проведение боя, если тренер и врач не смогут скрыть инцидент от спортивных чиновников. На протяжении всего этого пути Адам остаётся опорой молодого боксёра, помогая ему пройти через все трудности.

Провод мертвеца / Dead Man’s Wire



Страна: США
Жанр: драма, криминал, история
Рейтинг IMDb: 6,6
Режиссёр: Гас Ван Сент
В ролях: Билл Скарсгард, Дэйкер Монтгомери, Кэри Элвес, Майхала Херролд, Колман Доминго, Аль Пачино и другие

8 февраля 1977 года. 44-летний Энтони Дж. Киритсис вошёл в офис Ричарда О. Холла, президента компании Meridian Mortgage Company, и взял его в заложники, используя дробовик 12-го калибра. Чтобы обезопасить себя и гарантировать выполнение требований, Тони связал спусковой крючок оружия с головой Холла проводом. Похититель требует 5 миллионов долларов, снятия всех обвинений и личных извинений от Холла за то, что тот обманом лишил его причитавшихся ему средств.

Миллиардер в трущобах / Zhua wa wa / Successor



Страна: Китай
Жанр: комедия
Рейтинг IMDb: 6,8
Режиссёры: Пэн Дамо, Янь Фэй
В ролях: Шэнь Тэн, Ма Ли, Ши Пэнъюань, Рина Са, Чэнь Бин и другие

Сын миллиардера живёт в бедности в трущобах мегаполиса, не подозревая, что все вокруг — актёры, а жизнь — часть хитроумного плана его родителей.

Чёрная кровь / Getih Ireng / Black Blood



Страна: Индонезия
Жанр: ужасы, триллер
Рейтинг IMDb: 5,7
Режиссёр: Томми Дево
В ролях: Тити Камаль, Дариус Синатрия, Сара Виджаянто, Нунгки Кусумастути, Эги Федли и другие

Жизнь Рины превращается в кошмар из-за череды выкидышей. Как выясняется, за ними стоит демонический старец, древний дух Гетих Иренг. Тварь не просто изводит девушку, а жаждет стереть с лица земли весь её род.

Доспехи / Yoroï



Страна: Франция
Жанр: фэнтези, комедия, боевик, приключения
Рейтинг IMDb: 6,3
Режиссёр: Дэвид Томошевски
В ролях: Орелсан, Клара Чой, Элис Янагида, Кадзуя Танабэ, Ёко Нарахаси, Хироми Коморита и другие

Популярный музыкант Орельен, устав от славы, бежит из Франции в японскую глубинку вместе с беременной женой Нанако. В надежде на покой пара останавливается в старинном доме, в колодце которого Орельен находит древний доспех. Эта находка пробуждает ёкаев — сверхъестественных существ из японских легенд. Так герой столкнётся не только с древними призраками, но и с собственными внутренними демонами, исследуя темы собственного наследия.

В мгновение ока / In the Blink of an Eye



Страна: США
Жанр: фантастика, драма
Рейтинг IMDb: 6,0
Режиссёр: Эндрю Стентон
В ролях: Кейт Маккиннон, Рашида Джонс, Давид Диггс, Хорхе Варгас, Таная Битти и другие

Фильм объединяет три истории, проходящих в разных временных отрезках. События первой протекают 45 тысяч лет назад и рассказывают историю семьи пещерного человека Торна. Вторая — история антрополога Клэр, которая ищет недостающее звено в происхождении человека. Третья происходит в ходе одиночной экспедиции 2417 года, на пути к планете у звезды Kepler-B.
