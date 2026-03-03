Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: криминальную драму с Биллом Скарсгардом и Аль Пачино; фэнтезийный экшен о древнем артефакте; фантастическую одиссею о становлении человечества, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание
• Боксёр
• Провод мертвеца
• Миллиардер в трущобах
• Чёрная кровь
• Доспехи
• В мгновение ока
Боксёр / Heavyweight
• Страна: Великобритания
• Жанр: спорт, триллер
• Рейтинг IMDb: 7,4
• Режиссёр: Кристофер Энтони
• В ролях: Джейсон Айзекс, Сиенна Гиллори, Блейк Харрисон, Джейми Бамбер, Адриан Лукис и другие
Авторитетный тренер-ветеран Адам делает ставку на неопытного боксёра Дерека, ведь новичку выпал шанс сразиться с чемпионом мира в тяжёлом весе. Этот турнир становится для Дерека настоящим испытанием на прочность: стресс, изнурительные тренировки, психологическое давление. В порыве сомнений и отчаяния Дерек травмирует себя, разбив зеркало, что ставит под вопрос проведение боя, если тренер и врач не смогут скрыть инцидент от спортивных чиновников. На протяжении всего этого пути Адам остаётся опорой молодого боксёра, помогая ему пройти через все трудности.
Провод мертвеца / Dead Man’s Wire
• Страна: США
• Жанр: драма, криминал, история
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссёр: Гас Ван Сент
• В ролях: Билл Скарсгард, Дэйкер Монтгомери, Кэри Элвес, Майхала Херролд, Колман Доминго, Аль Пачино и другие
8 февраля 1977 года. 44-летний Энтони Дж. Киритсис вошёл в офис Ричарда О. Холла, президента компании Meridian Mortgage Company, и взял его в заложники, используя дробовик 12-го калибра. Чтобы обезопасить себя и гарантировать выполнение требований, Тони связал спусковой крючок оружия с головой Холла проводом. Похититель требует 5 миллионов долларов, снятия всех обвинений и личных извинений от Холла за то, что тот обманом лишил его причитавшихся ему средств.
Миллиардер в трущобах / Zhua wa wa / Successor
• Страна: Китай
• Жанр: комедия
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссёры: Пэн Дамо, Янь Фэй
• В ролях: Шэнь Тэн, Ма Ли, Ши Пэнъюань, Рина Са, Чэнь Бин и другие
Сын миллиардера живёт в бедности в трущобах мегаполиса, не подозревая, что все вокруг — актёры, а жизнь — часть хитроумного плана его родителей.
Чёрная кровь / Getih Ireng / Black Blood
• Страна: Индонезия
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 5,7
• Режиссёр: Томми Дево
• В ролях: Тити Камаль, Дариус Синатрия, Сара Виджаянто, Нунгки Кусумастути, Эги Федли и другие
Жизнь Рины превращается в кошмар из-за череды выкидышей. Как выясняется, за ними стоит демонический старец, древний дух Гетих Иренг. Тварь не просто изводит девушку, а жаждет стереть с лица земли весь её род.
Доспехи / Yoroï
• Страна: Франция
• Жанр: фэнтези, комедия, боевик, приключения
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссёр: Дэвид Томошевски
• В ролях: Орелсан, Клара Чой, Элис Янагида, Кадзуя Танабэ, Ёко Нарахаси, Хироми Коморита и другие
Популярный музыкант Орельен, устав от славы, бежит из Франции в японскую глубинку вместе с беременной женой Нанако. В надежде на покой пара останавливается в старинном доме, в колодце которого Орельен находит древний доспех. Эта находка пробуждает ёкаев — сверхъестественных существ из японских легенд. Так герой столкнётся не только с древними призраками, но и с собственными внутренними демонами, исследуя темы собственного наследия.
В мгновение ока / In the Blink of an Eye
• Страна: США
• Жанр: фантастика, драма
• Рейтинг IMDb: 6,0
• Режиссёр: Эндрю Стентон
• В ролях: Кейт Маккиннон, Рашида Джонс, Давид Диггс, Хорхе Варгас, Таная Битти и другие
Фильм объединяет три истории, проходящих в разных временных отрезках. События первой протекают 45 тысяч лет назад и рассказывают историю семьи пещерного человека Торна. Вторая — история антрополога Клэр, которая ищет недостающее звено в происхождении человека. Третья происходит в ходе одиночной экспедиции 2417 года, на пути к планете у звезды Kepler-B.