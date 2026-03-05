Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: новую ленту Джима Джармуша с Адамом Драйвером и Кейт Бланшетт; экзистенциальную драму «Посторонний», показ которой произвёл фурор на минувшем Венецианском кинофестивале; альтернативную версию хоррора «Два, три, демон, приди», а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Отражения № 3
• Посторонний
• Свист
• Отец, мать, сестра, брат
• Божественная. Сара Бернар
• Два, три, призрак, приди!
Отражения № 3 / Miroirs No. 3
• Страна: Германия
• Жанр: детектив, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссёр: Кристиан Петцольд
• В ролях: Паула Бер, Барбара Ауэр, Маттиас Брандт, Энно Требс, Филип Фруассан и другие
Студентка-пианистка Лора попадает в автокатастрофу, в которой гибнет её парень. Потрясённую девушку приютила свидетельница трагедии местная Бетти и стала ухаживать за ней. Жизнь с семьёй Бетти утешает Лору, но со временем она начинает понимать, что в благих намерениях кроется нечто иное.
Посторонний / L’Étranger
• Страна: Франция
• Жанр: драма, криминал
• Рейтинг IMDb: 7,1
• Режиссёр: Франсуа Озон
• В ролях: Бенжамен Вуазен, Ребекка Мардер, Пьер Лоттен, Дени Лаван, Сванн Арло и другие
Алжир, 1938 год. Красивый, но замкнутый Марсо хоронит мать без излишней скорби. Вернувшись к повседневности, его одолевает скука и внутреннее опустошение. Всё предсказуемо и бессмысленно, но случайное событие на пляже в жаркий день переворачивает его жизнь с ног на голову.
Свист / Whistle / Svilpe
• Страна: Канада, Исландия
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 5,5
• Режиссёр: Корин Харди
• В ролях: Дафни Кин, Софи Нелисс, Перси Хайнс Уайт, Ник Фрост, Алиса Сковбай и другие
Группа старшеклассников находит древний свисток ацтеков — смертельный артефакт, чей звук несёт погибель. Количество жертв стремительно растёт, и только изучение сущности роковой находки может остановить череду трагедий.
Отец, мать, сестра, брат / Father Mother Sister Brother
• Страна: США, Италия, Франция
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссёр: Джим Джармуш
• В ролях: Том Уэйтс, Адам Драйвер, Майем Биалик, Шарлотта Рэмплинг, Кейт Бланшетт и другие
Картина состоит из трёх частей, детали которых перекликаются между собой. Сын и дочь навещают отца в американской глубинке в надежде поговорить по душам. Две сестры приезжают в Дублин к матери-писательнице, чья внутренняя отстранённость разрушает семейную связь. Взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы проститься с прошлым.
Божественная. Сара Бернар / Sarah Bernhardt, la divine
• Страна: Франция, Бельгия
• Жанр: биография
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссёр: Гийом Никлу
• В ролях: Сандрин Киберлен, Лоран Лафитт, Амира Касар, Полин Этьен, Матильда Олливье и другие
Сара Бернар — великая театральная актриса, символ эпохи, опередившая время. Её жизнь — яркая вспышка и страстный всплеск. Она любила страстно, играла самозабвенно и никогда не сдавалась перед невзгодами. Скандалы, романы, слава, печаль — в её жизни было всё.
Два, три, призрак, приди! / The Ghost Game / Gangryeong gwisinnoli
• Страна: Корея
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 4,9
• Режиссёр: Сон Дон-ван
• В ролях: Ким Е-рим, Ли Чхан-хён, Со Дон-хён, О Со-хён, Ким Ын-би и другие
Старшеклассники проникают в окутанную легендами заброшку. Они планируют провести фейковый ритуал по вызову призрака, а запись залить в соцсети. Их план — собрать побольше лайков с вопросов, на которые ответит дух. Но одна из девушек предлагает провести настоящий обряд.