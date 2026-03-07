Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: фантастический экшен о противостоянии солдат гигантскому меху; детективный триллер со звездой «Молчания ягнят» Джоди Фостер; драму о темной стороне популярности от студии A24, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание:• Момент
• Военная машина
• Затвор
• Ужин
• Частная жизнь
• Верни меня из мёртвых
Момент / The Moment
• Страна: США
• Жанр: драма, биография
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссёр: Эйдан Замири
• В ролях: Charli XCX, Розанна Аркетт, Кейт Берлант, Джэми Деметриу, Хейли Гейтс и другие
Восходящая поп-звезда готовится к своему первому масштабному турне. Пытаясь не потерять себя и удержать контроль над собственным творчеством, артистка ищет баланс между публичным образом и внутренними стремлениями.
Военная машина / War Machine
• Страна: Великобритания, Австралия, Новая Зеландия
• Жанр: фантастика, боевик
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссёр: Патрик Хьюз
• В ролях: Алан Ричсон, Стефан Джеймс, Блейк Ричардсон, Деннис Куэйд, Эсай Моралес и другие
Кандагар, Афганистан. Ремонт боевой машины армии США прерывает удар талибов. Инженер получает серьёзную травму ноги и теряет под обстрелом младшего брата. Спустя пару лет он приезжает в Колорадо, чтобы попытаться пройти тяжёлый отбор в ряды рейнджеров. В ходе последнего испытания на группу нападает огромный боевой робот, который превосходит по мощности всё подразделение.
Затвор / Shutter
• Страна: Индонезия
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 5,2
• Режиссёр: Хервин Новианто
• В ролях: Вино Г. Бастиан, Аня Джеральдин, Никен Анджани, Донни Аламсия, Андри Машади и другие
После автокатастрофы фотограф замечает на проявленных снимках зловещий силуэт. Тень неотступно следует по пятам, разрушая привычный мир. Пытаясь понять природу явления, он осознаёт, что за ними стоит роковая трагедия, которую невозможно просто зачеркнуть.
Ужин / La cena / The Dinner
• Страна: Испания, Франция
• Жанр: драма, комедия
• Рейтинг IMDb: 6,6
• Режиссёр: Мануэль Гомес Перейра
• В ролях: Марио Касас, Альберто Сан Хуан, Асьер Эчеандиа, Нора Эрнандес, Оскар Ласарте и другие
Испания, 15 апреля 1939 года. Прошло две недели, как кончилась война. Франко приглашает своих главных генералов на ночь триумфа. Но на кухне отеля группа побеждённых поваров-республиканцев тайно готовит ужин, который может дать последний шанс сбежать из страны.
Частная жизнь / Vie privée / A Private Life
• Страна: Франция
• Жанр: детектив, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,2
• Режиссёр: Ребекка Злотовски
• В ролях: Джоди Фостер, Даниель Отой, Виржини Эфира, Матьё Амальрик, Венсан Лакост и другие
Выдающийся психиатр Лилиан Штайнер пытается разобраться в деталях гибели пациентки и начинает собственное расследование. При поддержке бывшего мужа она выясняет, что у покойной было куда больше секретов, чем та рассказывала на сеансах терапии.
Верни меня из мёртвых / The Grieving
• Страна: Италия
• Жанр: ужасы
• Рейтинг IMDb: 4,3
• Режиссёры: Алессандро Антоначи, Даниэль Ласкар, Стефано Мандала
• В ролях: Пенелопа Санджорджи, Франческа Веттори, Давид Аджаи, Донателла Бартоли, Андреа Кальди и другие
После похорон отца Миа переезжает в его дом, где сталкивается с чем-то жутким. Девушке мерещится образ и голос отца, который зовёт её. Однажды, открыв урну с прахом покойного, она выпускает на волю потусторонние силы. Чтобы избавиться от проклятия, Миа нанимает эксперта по связи с духами.