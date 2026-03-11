Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: комедийный хоррор «Зараза» с Лиамом Нисоном и звездой «Очень странных дел» Джо Кири; спортивную драму с Пирсом Броснаном; криминальный триллер с Крисом Хемсвортом и Холли Берри, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguidesОтслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».
Содержание:
• Гигант
• Ограбление в Лос-Анджелесе
• Зараза
• Чебурашка 2
• Космические рейнджеры
• Незнакомцы: Часть третья
Гигант / Giant
• Страна: Великобритания
• Жанр: драма, спорт
• Рейтинг IMDb: 6,8
• Режиссёр: Роуэн Этейл
• В ролях: Пирс Броснан, Кэтрин Дау Блайтон, Остин Хэйнс, Амир Эль-Масри, Изабель Бонфрер и другие
История пути боксёра Насима «Принца» Хамеда к чемпионскому титулу и его судьбоносного союза с наставником Бренданом Инглом, чья уникальная стратегия подарила неизвестному бойцу мировую славу.
Ограбление в Лос-Анджелесе / Crime 101
• Страна: США, Великобритания
• Жанр: криминал, триллер
• Рейтинг IMDb: 7,1
• Режиссёр: Барт Лэйтон
• В ролях: Крис Хемсворт, Марк Руффало, Холли Берри, Барри Кеоган, Кори Хокинс и другие
Ограбления дерзкого вора Дэвиса возле шоссе 101 ставят законников в тупик. Планируя последнее дело, он сталкивается с брокершей Шэрон, потерявшей смысл жизни. Внезапный тандем привлекает внимание дотошного детектива Лу, для которого накрыть преступника — дело чести.
Зараза / Cold Storage
• Страна: Франция, США
• Жанр: ужасы, фантастика, комедия
• Рейтинг IMDb: 6,1
• Режиссёр: Джонни Кэмпбелл
• В ролях: Джо Кири, Джорджина Кэмпбелл, Лиам Нисон, Лесли Мэнвилл, Сози Бэйкон и другие
Грибок-паразит просачивается с бывшей военной базы США, где хранился правительством десятилетия назад. При контакте с человеком он берёт под контроль разум и тело носителя. Тикейк и Наоми, охранники на складе, находят на нижних этажах источник заразы. Теперь к ним спешит отставной специалист по биотерроризму, чтобы спасти не только их, но и всё человечество от вымирания.
Чебурашка 2
• Страна: Россия
• Жанр: семейный, комедия, приключения
• Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6
• Режиссёр: Дмитрий Дьяченко
• В ролях: Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Фёдор Добронравов, Полина Максимова и другие
Прошёл год с момента встречи Чебурашки с Геной. Ушастик растёт, становится самостоятельным и хулиганистым, на фоне чего между друзьями становится всё больше разногласий. Однажды героев приглашают на роскошный день рождения Сони, где Чебурашка случайно портит праздник. Чтобы во избежание наказания он вместе с Соней и Гришей сбегает в горы, навстречу захватывающим и опасным приключениям. Обнаружив внезапную пропажу детей, взрослые бросаются на их поиски.
Космические рейнджеры / Space Ranger
• Страна: США
• Жанр: фантастика, приключения
• Рейтинг IMDb: 3,9
• Режиссёр: Бретт Бентман
• В ролях: Мелисса Чик, Трей Пейтон, Майкл Филлипс Ривера, Дево Пинили, Стюарт Гласс и другие
Спустя столетия после заселения другой планеты жителями Земли человечеству снова грозит вымирание. Запасы энергоресурсов истощены, поэтому группа космических рейнджеров готова защитить Вселенную от гибели.
Незнакомцы: Часть третья / The Strangers: Chapter 3
• Страна: США
• Жанр: ужасы, детектив
• Рейтинг IMDb: 4,1
• Режиссёр: Ренни Харлин
• В ролях: Мадлен Петш, Ричард Брэйк, Дженис Ахерн, Стефани Обертен, Габриэль Бассо и другие
Город Винус, штат Орегон. Майя вновь становится целью «незнакомцев», чтобы те смогли провести обряд инициации, сделав её частью своей команды. В это время её муж Говард и сестра Дебби приезжают из Портленда, чтобы спасти девушку.