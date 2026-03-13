Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

В этой подборке вы найдёте: фантастическую комедию от режиссёра оригинальных «Пиратов Карибского моря»; полнометражное приключение Горшка и Князя; сиквел «Амстердамского кошмара» — хоррора 1988 года, а также другие новинки, которые уже появились в сети.
Содержание• Гонка
• Удачи, веселья, не сдохни
• Завещание Анны Ли
• Король и Шут. Навсегда
• Путешествие на Запад: Адский город в Раю
• Амстердамский кошмар 2
Гонка / Cursa
• Страна: Румыния
• Жанр: боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 6,4
• Режиссеры: Анхель Дамиан, Millo Simulov
• В ролях: Кристина Магидсон Кодреану, Кодин Матичук, Анди Васлуяну, Стефан Янку, Георге Иваску и другие
Тачки, от которых захватывает дух, безумные трюки и рвущиеся моторы запредельной мощности — всё это делает «Гонку» самым дерзким кинопроектом в истории Румынии.
Удачи, веселья, не сдохни / Good Luck, Have Fun, Don’t Die
• Страна: США, Германия
• Жанр: фантастика, комедия, боевик
• Рейтинг IMDb: 7,3
• Режиссер: Гор Вербински
• В ролях: Сэм Рокуэлл, Джуно Темпл, Хейли Лу Ричардсон, Майкл Пенья, Зази Битц и другие
Одним вечером в обычной закусочной появляется странного вида мужчина. Он утверждает, что прибыл из будущего, и пытается привлечь посетителей к борьбе с неуправляемым искусственным интеллектом, который скоро поработит человечество. А поскольку присутствующие ему не верят, считая психом, незнакомец, угрожая взорвать себя вместе с остальными, сам набирает отряд «добровольцев» и вместе с ними отправляется выполнять свою миссию.
Завещание Анны Ли / The Testament of Ann Lee
• Страна: Канада, США
• Жанр: мюзикл, драма
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссер: Мона Фастфольд
• В ролях: Аманда Сайфред, Льюис Пуллман, Томасин Маккензи, Стэйси Мартин, Кристофер Эбботт и другие
1774 год. Анна Ли вместе с единоверцами спасается бегством в Нью-Йорк, где создаёт Объединённое сообщество верующих во Второе Пришествие Христа — религиозное объединение, в котором проповедуют равенство, коллективизм и богослужение.
Король и Шут. Навсегда
• Страна: Россия
• Жанр: комедия, приключения
• Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4
• Режиссер: Рустам Мосафир
• В ролях: Константин Плотников, Владислав Коноплёв, Дарья Мельникова, Илья Хвостиков, Вера Вольт и другие
Полнометражный сиквел сериала о культовой панк-группе «Король и Шут» в формате сказки. Горшок, Князь и Шут продолжают странствия по просторам, населённым существами и героями собственных хитов. Но существованию сказочного мира угрожает армия мертвецов во главе с Некромантом, влюблённым в Вдову. Одолеть злодея не дано никому, кроме двух неразлучных друзей.
Путешествие на Запад: Адский город в Раю / Journey to the West: The Helltown of Heaven
• Страна: Китай
• Жанр: фэнтези, приключения
• Рейтинг IMDb: нет данных
• Режиссер: Ван Даоте
• В ролях: Сяо Цзымин, Лю Сычэнь, Чжан Тяньци, Ван Мэн, Бянь Силэй и другие
Лучший студент Академии Экзорцистов внезапно обращается демоном и был гоним сверстниками. Чтобы сбросить проклятье, он вынужден следовать за такой же как он — женщиной-демоном.
Амстердамский кошмар 2 / Amsterdamned II
• Страна: Нидерланды
• Жанр: ужасы, боевик, триллер
• Рейтинг IMDb: 5,6
• Режиссер: дик масс
• В ролях: Холли Мэй Бруд, Хуб Стапель, Бас Кейзер, Рубен Бринкман, Татум Дагелет и другие
Тара Ли, молодой детектив амстердамской полиции, расследует череду зверских убийств в каналах города, которые в точности напоминают раскрытые преступления 37-летней давности. Тара решает обратиться к отставному следователю Эрику Виссеру, которому в ту пору удалось задержать маньяка. Вместе они сталкиваются с истиной, в которую сложно поверить.