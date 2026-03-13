Top.Mail.Ru

Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем
Без имени-1.jpg

В этой подборке вы найдёте: фантастическую комедию от режиссёра оригинальных «Пиратов Карибского моря»; полнометражное приключение Горшка и Князя; сиквел «Амстердамского кошмара» — хоррора 1988 года, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Содержание

• Гонка
• Удачи, веселья, не сдохни
• Завещание Анны Ли
• Король и Шут. Навсегда
• Путешествие на Запад: Адский город в Раю
• Амстердамский кошмар 2

Гонка / Cursa



Страна: Румыния
Жанр: боевик, триллер
Рейтинг IMDb: 6,4
Режиссеры: Анхель Дамиан, Millo Simulov
В ролях: Кристина Магидсон Кодреану, Кодин Матичук, Анди Васлуяну, Стефан Янку, Георге Иваску и другие

Тачки, от которых захватывает дух, безумные трюки и рвущиеся моторы запредельной мощности — всё это делает «Гонку» самым дерзким кинопроектом в истории Румынии.

Удачи, веселья, не сдохни / Good Luck, Have Fun, Don’t Die



Страна: США, Германия
Жанр: фантастика, комедия, боевик
Рейтинг IMDb: 7,3
Режиссер: Гор Вербински
В ролях: Сэм Рокуэлл, Джуно Темпл, Хейли Лу Ричардсон, Майкл Пенья, Зази Битц и другие

Одним вечером в обычной закусочной появляется странного вида мужчина. Он утверждает, что прибыл из будущего, и пытается привлечь посетителей к борьбе с неуправляемым искусственным интеллектом, который скоро поработит человечество. А поскольку присутствующие ему не верят, считая психом, незнакомец, угрожая взорвать себя вместе с остальными, сам набирает отряд «добровольцев» и вместе с ними отправляется выполнять свою миссию.

Завещание Анны Ли / The Testament of Ann Lee



Страна: Канада, США
Жанр: мюзикл, драма
Рейтинг IMDb: 6,9
Режиссер: Мона Фастфольд
В ролях: Аманда Сайфред, Льюис Пуллман, Томасин Маккензи, Стэйси Мартин, Кристофер Эбботт и другие

1774 год. Анна Ли вместе с единоверцами спасается бегством в Нью-Йорк, где создаёт Объединённое сообщество верующих во Второе Пришествие Христа — религиозное объединение, в котором проповедуют равенство, коллективизм и богослужение.

Король и Шут. Навсегда



Страна: Россия
Жанр: комедия, приключения
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4
Режиссер: Рустам Мосафир
В ролях: Константин Плотников, Владислав Коноплёв, Дарья Мельникова, Илья Хвостиков, Вера Вольт и другие

Полнометражный сиквел сериала о культовой панк-группе «Король и Шут» в формате сказки. Горшок, Князь и Шут продолжают странствия по просторам, населённым существами и героями собственных хитов. Но существованию сказочного мира угрожает армия мертвецов во главе с Некромантом, влюблённым в Вдову. Одолеть злодея не дано никому, кроме двух неразлучных друзей.

Путешествие на Запад: Адский город в Раю / Journey to the West: The Helltown of Heaven



Страна: Китай
Жанр: фэнтези, приключения
Рейтинг IMDb: нет данных
Режиссер: Ван Даоте
В ролях: Сяо Цзымин, Лю Сычэнь, Чжан Тяньци, Ван Мэн, Бянь Силэй и другие

Лучший студент Академии Экзорцистов внезапно обращается демоном и был гоним сверстниками. Чтобы сбросить проклятье, он вынужден следовать за такой же как он — женщиной-демоном.

Амстердамский кошмар 2 / Amsterdamned II



Страна: Нидерланды
Жанр: ужасы, боевик, триллер
Рейтинг IMDb: 5,6
Режиссер: дик масс
В ролях: Холли Мэй Бруд, Хуб Стапель, Бас Кейзер, Рубен Бринкман, Татум Дагелет и другие

Тара Ли, молодой детектив амстердамской полиции, расследует череду зверских убийств в каналах города, которые в точности напоминают раскрытые преступления 37-летней давности. Тара решает обратиться к отставному следователю Эрику Виссеру, которому в ту пору удалось задержать маньяка. Вместе они сталкиваются с истиной, в которую сложно поверить.
