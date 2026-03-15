Новинки кино, которые уже есть в хорошем качестве

Артем


В этой подборке вы найдёте: экранизацию классического романа «Грозовой перевал» с Марго Робби; психологический триллер о жестоком исправлении; драматичную комедию об одиночестве, а также другие новинки, которые уже появились в сети.

Отслеживать все свежие релизы кино можно по тегу «новинки».

Содержание

Мотоцикл смерти
• Грозовой перевал
• На цепи
• Вердикт
• Холостяк в Италии
• Всё заканчивается

Мотоцикл смерти / Death Cycle



• Страна: Канада
• Жанр: ужасы, триллер
• Рейтинг IMDb: 5,3
• Режиссёр: Габриэль Каррер
• В ролях: Мадлен Петш, Ричард Брэйк, Дженис Ахерн, Стефани Обертен, Габриэль Бассо и другие

Автокатастрофа уносит жизнь сестры, а сама героиня получает тяжёлые увечья. Виновник скрывается с места аварии, но появляется таинственный маньяк на мотоцикле, который карает всех, кто пытается скрыть правду. К раненой женщине приходит мужчина, который хочет прекратить череду убийств.

Грозовой перевал / Wuthering Heights



• Страна: США, Великобритания
• Жанр: драма
• Рейтинг IMDb: 6,3
• Режиссёр: Эмиральд Феннел
• В ролях: Марго Робби, Джейкоб Элорди, Хонг Чау, Элисон Оливер, Шазад Латиф и другие


Хозяин поместья «Грозовой перевал» мистер Эрншо подбирает на дороге одинокого сироту. Так Хитклифф обретает дом, семью и близкую подругу — с хозяйской дочерью Кэтрин они становятся неразлучны. После смерти мистера Эрншо дом унаследовал Хиндли — брат Кэтрин. Всю жизнь он испытывал неприязнь к найденышу, и теперь Хитклифф лишь прислуга в доме, а единственное успокоение — беседы с Кэтрин.

На цепи / Heel / Good Boy



• Страна: Польша, Великобритания
• Жанр: триллер
• Рейтинг IMDb: 6,9
• Режиссёр: Ян Комаса
• В ролях: Стивен Грэм, Андреа Райзборо, Энсон Бун, Остин Хэйнс, Каллум Бут-Форд и другие

Англия. Молодой хулиган Томми привык позволять себе всё. Очередной загул заканчивается подвалом и тяжёлой цепью на шее. Перевоспитать беспредельщика взялась странноватая семейка. Теперь, чтобы выбраться на свободу, Томми придётся пройти череду изощрённых психологических испытаний и стать по-настоящему другим человеком.

Вердикт / Keadilan / The Verdict



• Страна: Индонезия, Корея
• Жанр: драма, триллер
• Рейтинг IMDb: 8,4
• Режиссёры: Юрсон Фуади, Ли Чхан-хи
• В ролях: Реза Рахадиан, Рио Деванто, Эланг Эль Гибран, Никен Анжани, Тубагус Али и другие

Жена сотрудника службы безопасности суда убита. Вскоре следствие берёт главного подозреваемого — сына влиятельного человека. Адвокат ведёт дело к оправданию, но убитый горем муж берёт в руки оружие и заложников прямо в здании суда.

Холостяк в Италии / Solo Mio



• Страна: США
• Жанр: комедия, драма
• Рейтинг IMDb: 7,2
• Режиссёры: Чарльз Фрэнсис Киннэн, Дэниэл Киннэн
В ролях: Кевин Джеймс, Элисон Хэннигэн, Джонатан Руми, Ким Коутс, Джули Энн Эмери и другие

Ради своей невесты главный герой готов на всё: Италия, богатая церемония, медовый месяц, вся её огромная семья рядом. Но внезапно для себя у алтаря он слышит отказ. Не зная, что делать в данной ситуации, мужчина отправляется в запланированное для двоих путешествие в компании со своими мыслями.

Всё заканчивается / It Ends

• Страна: США
• Жанр: ужасы, мистика, триллер
• Рейтинг IMDb: 5,7
• Режиссёр: Алекс Аллом
• В ролях: Митчелл Коул, Акира Джексон, Ноа Тот, Финехас Юн и другие

Группа молодых людей проезжает на машине сквозь ночной лес. Вскоре они понимают, что сбились с пути, но решение вернуться заводит их в тупик. Внезапно на приятелей нападает толпа кричащих агрессивных людей. Единственный способ выжить — гнать вперёд, подальше от этого жуткого места.
Комментарии

kardigan
+4373
«Грозовой перевал» можно в рутуб посмотреть бесплатно, как и «все заканчивается», который даже нет начинать смысла смотреть, ибо такуую лажу даже я снял бы не хуже.
Вчера в 15:35
