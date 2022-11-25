Новинки кино, которые уже можно найти в интернете в хорошем качестве

На западном фронте без перемен

Черный Адам

Улыбка

Корабль в Пусан

Папин дракон

Сказка для старых

Мы снова собрали несколько новинок кино разных направлений, которые уже можно посмотреть с хорошей картинкой и звуком. Запасайтесь чем-нибудь вкусненьким, выбирайте любимый жанр и зовите друзей и близких на просмотр.: Боевик, Драма, Военный, ИсторическийIMDb: 7.9: Эдвард Бергер: Феликс Каммерер, Альбрехт Шух, Аарон Хилмер, Мориц Клаус, Эдин Хасановичи другие.Фильм снят по роману Эриха Марии Ремарка. Их вырвали из привычной жизни... Их швырнули в кровавую грязь войны... Когда-то они были юношами и учились жить и мыслить. Теперь они — пушечное мясо. Солдаты. И учатся они — выживать и не думать. Тысячи и тысячи навеки лягут на полях Первой мировой. Тысячи и тысячи вернувшихся ещё пожалеют, что не легли вместе с убитыми. Но пока что — на Западном фронте всё ещё без перемен...: фантастика, фэнтези, приключенияIMDb: 6.8: Жауме Кольет-Серра: Дуэйн Джонсон, Элдис Ходж, Пирс Броснан, Ной Сентинео, Сара Шахи и другие.Очередной фильм основанный на экранизации комиксов DC. Чёрный Адам был наделен могуществом египетских богов и заключён в тюрьму 5000 лет назад. Теперь он вырвался из плена сна и готовится показать миру лицо истинной борьбы за справедливость.: ужасыIMDb: 6.5: Паркер ФиннСози Бэйкон, Джесси Ашер, Кэл Пенн, Роб Морган, Кайл Галлнер и другие.Роуз Коттер работает в отделении с душевно больными пациентами и однажды сталкивается со студенткой, которая присутствовала при самоубийстве своего преподавателя. Казалось бы, для психиатрической медицины случай рядовой, но девушка на полном серьёзе и, похоже, в здравом уме утверждает, что за ней наблюдает потусторонняя сущность. После страшного признания она с отвратительной улыбкой перерезает себе горло. С этого момента Роуз начинает видеть образ улыбающейся суицидницы в самых разных местах, а её жизнь постепенно разваливается на части.: боевик, ужасы, криминалIMDb: 6.2: Ким Хон-сон: Со Ин-гук, Чан Дон-юн, Сон Дон-иль, Пак Хо-сан, Чон Со-мин и другие.Корабль транспортирует особо опасных преступников с Филиппин в порт Пусана. Его безопасность обеспечивает элитный спецназ, но, похоже, охраняет он вовсе не нарушителей закона. Когда заключенные захватывают судно, пытаясь добраться до тайного, оказывается, что на корабле есть что-то гораздо страшнее самых кровожадных убийц. Чтобы добраться в Пусан живыми, охранникам и особо опасным преступникам придется пройти через настоящий ад.Комедия, Фэнтези, Семейный, Приключения, Драма, МультфильмIMDb: 6.6: Нора Туми: Джуди Грир, Джейкоб Тремблей, Лейтон Мистер, Джеки Эрл Хейли, Иэн МакШейн и другие.Юноша Элмер Лифт ищет пленного дракона на Диком острове и находит гораздо больше, чем он мог себе предположить.: драма, криминал, артхаусIMDb: 6.2: Фёдор Лавров, Роман Михайлов: Кирилл Полухин, Фёдор Лавров, Роман Михайлов, Роман Михайлов, Евгений Ткачук и другие.Криминальный авторитет Батя отправляет троих своих «сыновей» на поиски печально известного бандита и должника Мули. Сложность заключается в том, что Муля уже три года как мёртв. Однако недавно его видели живого и здорового сразу в трех городах: Петербурге, Новосибирске и Ростове. Теперь каждый из сыновей совершит свое путешествие туда, где всё не так просто, как кажется.