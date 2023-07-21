Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

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Долгожданная пятница вновь наступила. Это значит, что пора посмотреть что-нибудь новенькое в кругу друзей или родственников. Как всегда, мы собрали 6 новых фильмов, которые уже можно найти в сети с хорошим качеством и переводом.Семейная пара сдает дом новым жильцам. Вскоре выясняется, что в этих стенах проводится таинственный ритуал с куклами. Легенды гласят, что в куклах могут быть заключены души умерших. Хозяевам дома придется выяснить, кого пытаются возродить из кукол и кто управляет всем обрядом.Когда Бриар и Брэмбл были маленькими медвежатами, их любящая мама таинственно исчезла. Много лет спустя, на выставке «Планета Роботов» зверята встречают незнакомку, похожую на их мать. Теперь братьям предстоит раскрыть тайну загадочного исчезновения.Микулай счастливо жил с молодой беременной женой в ладах с родителями и уважении односельчанами. До тех пор, как в деревушку наведался человек, утверждавший, что он — сын Микулая. Идеальная жизнь начала трещать по швам.Барри Аллен отправляется в прошлое, чтобы предотвратить смерть своей матери, в результате чего попадает в альтернативную реальность. В ней нет Лиги справедливости, а объединить оставшихся супергероев может лишь главная надежда Америки ‒ Киборг, который решает собрать новую команду.Жителей небольшой деревни, расположенной в самом сердце тропического леса, преследует зловещая сущность. Неведомая сила, пробужденная от векового сна, выходит на охоту за человеческими душами.У Тельмы есть всё — успешная карьера, семья, любимый сын. Но однажды ребенок попадает в аварию и тот впадает в кому. Чувствуя, что есть шанс пробудить сына к жизни, мать решает исполнять все его мечты, записывая это на камеру.